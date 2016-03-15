



Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Мир ожидает серьезная встряска. Если судить по информации из открытых источников, план предстоящей тринадцатой китайской пятилетки (2016−2020 годы) фактически означает серьезные, местами вообще кардинальные, перемены в условиях жизни и бизнеса всего остального мира. Это актуально, прежде всего, для Европы и США как главных потребителей китайских товаров. Актуально потому, что в предстоящее пятилетие Китай намерен переориентироваться на внутренний рынок.

Мотивы руководства КНР очевидны. Превращение внутреннего рынка в масштабную основу национальной экономики существенно снижает ее зависимость от большинства внешних колебаний. В том числе — от изменения курсов денег. Впрочем, это лишь самая верхушка айсберга. Суть того плана, который сейчас принимает четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва, намного глубже, масштабнее и фундаментальнее. Фактически речь идет о намерении китайцев полностью переделать всю свою экономическую модель. И начнут они с сокращения финансирования промышленности.

Это, безусловно, выглядит странным на фоне антикризисных мер в других странах, отчаянно пытающихся производство стимулировать. Однако китайцы полагают лишенным смысла продолжать выпуск ненужных рынку товаров ради самого процесса их выпуска. Причиной кризиса является принципиальное рассогласование глобальных процессов производства и потребления. Потому Пекин в ближайшие пять лет будет производство сокращать и переориентировать, а количество потребителей увеличивать. Но не количественными методами, как это пытается делать Запад через ПОПС и QE, а качественными, предусматривающими реформирование самого общества.

Поэтому программу они назвали «общество среднего достатка». Причем решать задачу они предполагают одновременно с двух сторон: через активное сокращение количества бедных и через повышение размера прибавочной стоимости китайских товаров в целом. Первое означает кардинальное, по размеру среднегодового дохода в 3−4 раза, увеличение уровня жизни около 70 млн человек в год. Таким образом, благодаря этим и другим мерам, например, переселению деревенского населения в города, через пять лет Китай намерен сформировать у себя средний класс по численности в три раза больший, чем он есть в США и в два раза больше, чем в Европе. Это значит, что в случае успеха КНР через пять лет полностью перестанет нуждаться в европейском и американском рынках сбыта. Конечно, прекращать внешнюю торговлю Пекин не планирует, но ее значимость для обеспечения национальной экономики смещается с первого на четвертое место.

Реализуемость всей программы китайской тринадцатой пятилетки напрямую зависит от степени успешности другого запланированного шага — внедрения в промышленность научно-технических достижений, позволяющих стране перейти от производства дешевых копий к выпуску продукции с ключевой долей китайских инновационных разработок. Через пять лет Китай намерен получить собственное производство процессоров и SoC-сборок, а также добиться мирового лидерства в таких областях, как химическая промышленность, технологии связи, космос, интернет, программное обеспечение, электроника, промышленная и строительная 3D-печать, бытовая электроника, авиастроение.

Эра дешевой рабочей силы закончилась. Чтобы иметь средний класс, ему надо платить хорошие зарплаты, а чтобы при этом китайские товары сохраняли высокую конкурентоспособность, доля ФЗП в структуре их себестоимости должна составлять незначительную величину. Такое возможно только при массовом выпуске высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью.

Для России в тринадцатом китайском пятилетнем плане есть три важных момента. Во-первых, это возможность перенять опыт глобального реформирования всей национальной экономической модели с ее выводом из западного либерального тупика. Если российское правительство само не в силах сообразить, как это делается, то ему предоставляется возможность поучиться. Во-вторых, рост среднего класса в Китае означает рост внутреннего спроса, в том числе для российских товаров. Кроме того, китайский глобальный проект Экономического пояса Шелкового пути, охватывающий 70 стран мира, создает множество точек приложения сил и для российской экономики.

Однако, кроме позитивных, существует и негативные моменты. Запланированная в Китае промышленная революция одной из своих стратегических целей имеет выход на производство современного обрабатывающего промышленного оборудования. Конечно, сразу лидеров вроде Германии, Бельгии и США в дорогих и сложных сегментах обскакать они не сумеют. Таким образом, в первую очередь резкий рост конкуренции произойдет в тех сегментах, где свои станки предлагает и Россия. Как на внутреннем китайском, так и на рынках Африки и Южной Америки, куда Китай намерен направить свою экспансию в ближайшее время. И это тоже тема размышлений для российского правительства, если оно, конечно, компетентно в данной проблеме.

В общем, план тринадцатой пятилетки в КНР означает фундаментальный разворот всей китайской экономики и формирование экономической модели, альтернативной западной. Учитывая связь между политикой и экономикой, в предстоящие пять лет следует ожидать серьезного обострения китайско-американских и китайско-европейских отношений. А после 2020 года есть все шансы увидеть начало превращения «Великого Запада» в чисто региональное захолустье где-то на границе мира, собственно, как это и было до периода Опиумных войн. А на подходе еще и Индия…