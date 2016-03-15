



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Похоже, украинская Моська очень хочет, чтобы её отшлёпал донбасский медведь. Именно такое ощущение появляется после ознакомления с последними новостями из Киева. В понедельник, 14 марта, украинские СМИ обнародовали следующую информацию — что, мол, в администрации Порошенко рассматривается три варианта дальнейшего урегулирования вялотекущей гражданской войны. «На столе президента лежит три плана. Первый — выполнение Минска в обмен на продолжение санкций. Второй план предполагает, что ЕС ослабит или отменит санкции против РФ. Третий вариант известен, он был озвучен еще до подписания Минских соглашений — война за оккупированную часть Донбасса», — сообщает Лига.net.

Данное издание представляет радикальную часть украинской элиты, представления которой о России до запятой совпадают с отечественной патриотической пятой колонной: «Вряд ли в нынешних границах Россия имеет будущее. Процессы уже начались. Если денег не станет, необратимые процессы начнутся с Чечни, которая уже сейчас требует, чтобы секвестр бюджета РФ не коснулся вотчины Рамзана Кадырова. Ну, а санкции — это шанс для нас добавить угля в костер. Пока есть санкции против России — там отсутствуют кредиты, рушатся банки из-за неплатежеспособности, предприятия и государственные монополии обесцениваются, цены на нефть валят валюту, но санкции тоже этому способствуют.

Конечная цель «хорошего сценария» на конец года — укрепленная Украина на фоне ослабленной и лишенной реальных рычагов давления России. Украина продолжит реформы, начнет борьбу с коррупцией, сблизится с НАТО и ЕС. Санкции против России будут продлены еще на полгода, что приведет к окончательному обрушению российской экономики и — вероятно — вертикали власти. Лишиться звания изгоя, добиться отмены санкций, вернуться в международную политику и экономику — первоочередные задачи Москвы. Время, отведенное российской экономике, подходит к концу».

То есть ничего более неадекватного и придумать трудно. Санкции, что признано многими уже и на Западе, на самом деле оказали на российскую экономику благодатное воздействие, особенно на сельское хозяйство. По курятине мы полностью наполняем свой рынок, по свинине будем это делать со следующего года, по говядине — через три, что связано с разными сроками и сложностью подготовки кормовой базы. Промышленность в условиях санкций проводит реструктуризацию, болезненную, но кому сейчас легко? Низкие цены на нефть уходят в прошлое, и их нынешний уровень уже вполне комфортен для российской экономики. Поэтому если кто-то считает, что все идет по киевскому сценарию, — это его право. Как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы пока не начинали.

Что касается трех киевских «планов», то детальное ознакомление с украинской мотивировкой показывает, что, конечно, с гонором у хунты нет проблем, есть проблемы с мозгами. Начнем «разбор полетов» с третьего сценария плана, которому, кстати, сами укронацики отказывают в реальности: «План В: крайне маловероятный. Война за освобождение Донбасса никогда не исключалась. Но именно сейчас сторонников силового освобождения захваченных Россией украинских территорий практически не осталось. Воевать за разграбленные территории и пораженное антиукраинской пропагандой население нет желания ни у кого.

Но даже в том случае, если оккупированные территории в Донбассе удастся вернуть тем или иным способом, — Украина вряд ли станет от этого сильнее. Заводы, которые еще не вывезли в Россию, стоят или разрушены. Бизнес парализован и не платит налогов. В Донецке и Луганске российский рубль — единственная валюта. Экономически оккупированные районы в своем нынешнем виде — большое бремя для Украины. Политический ландшафт тоже серьезно изменится в случае попытки реинтеграции. Пророссийский «Оппозиционный блок», как и во многих городах на освобожденных территориях по результатам местных выборов, возьмет большинство голосов на очередных (или досрочных) выборах, российское лобби в Верховной раде значительно увеличится.

Реинтеграция оккупированных районов возможна лишь на крайне специфических условиях, которые вряд ли вписываются в план, А — с точки зрения Евросоюза. Ответственные за переговоры с Западом и Россией чиновники рассуждают о них как о чем-то маловероятном. Ведь речь идет о запрете голосовать на всеукраинских выборах для местных жителей, запрете бывшим участникам военных действий на стороне российской гибридной армии (после амнистии) занимать какие-либо государственные или выборные должности и многие другие достаточно резкие предложения. Трудно представить, как это можно реализовать».

То есть Киев понимает, что военный вариант возвращения Донбасса на Украину закончится очередным громким поражением, в результате чего под контролем ЛНР и ДНР окажутся области целиком. Кроме того, наконец-то в Киеве есть понимание того, что жители Донбасса никогда не откажутся ни от русского языка, ни от автономии, а кормить территории в случае федерализации придется. Но этого не хочется. Поэтому и признаются в том, что не представляют, как можно будет сочетать несочетаемое.

По плану А, ключевые позиции Украины по выборам в Донбассе таковы: грядущие законодательные изменения (если они будут) должны носить одноразовый характер (один раз провели выборы по специальным правилам — затем эти нормы утрачивают силу), должен быть обеспечен свободный доступ всех украинских партий и СМИ к выборам, должны голосовать внутренние переселенцы (по месту фактического проживания на Украине без возвращения в Донбасс), должна работать полицейская миссия (ОБСЕ или ЕС), на захваченном участке украинско-российской границы должны появиться постоянно действующие пункты наблюдения ОБСЕ. Как говорится, таким бы хлебалом да медку б…

Что значит, например, что внутренние переселенцы могут голосовать по месту их фактического проживания на Украине без возвращения в Донбасс? Кто обеспечит достоверность, что это переселенцы, а не подсадные утки? А кто будет обеспечивать голосование тех миллионов избирателей Донбасса, которые проживают в России? Поэтому, естественно, для того чтобы избежать фальсификаций, голосовать должны только те жители Донбасса, которые сейчас в нем проживают.

Не лучше дело обстоит и с требованием о постоянно действующих пунктах наблюдения ОБСЕ на российско-украинской границе. С какого перепугу? Минские соглашения читали? Там черным по белому написано — что передача границы под контроль происходит только после проведения местных выборов. Аналогично и с требованием о том, что предстоящие законодательные изменения должны носить одноразовый характер. В Минске-2 четко прописано, что они будут носить постоянный характер.

То есть план, А в том виде, в котором его понимают в Киеве, никак не может быть реализован. А время для Украины идет. Если в течение марта Украина на деле не продемонстрирует готовность выполнять Минск-2, то следующие заявления и действия как Европы, так и США в отношении официального Киева будут еще жестче. Европе надо закрывать проблему Украины на фоне кризиса с мигрантами, и позиция Меркель в этом плане только ужесточится, т.к. из-за нее ее партия провалила региональные выборы в прошедшее воскресенье, а Обаме надо закрыть проблему Украины до выборов в США, чтобы в том случае, если придет Хиллари Клинтон, она не стала поливать его ушатами помоев. Ему, как и Меркель, проблему Украины надо закрывать срочно. Это Россия может покуривать бамбук на берегу.

План Б — это целая цепочка решений, которые прогнозированно негативно будут восприняты на Западе, но будут наверняка позитивно встречены большей частью украинского общества, считают украинские СМИ. «Украина продолжает участвовать в Минских переговорах, но они длятся годами; линия разграничения в Донбассе становится полноценной границей; принимается закон о террористических организациях, а также закон о поражении в правах за преступления против основ национальной безопасности — то есть террористов будут лишать украинского гражданства; будет проведен всеукраинский референдум о будущем оккупированных РФ территорий.

Пункт о лишении гражданства, точнее — возможность введения этой нормы, подтвердили в Министерстве иностранных дел и администрации президента Украины. При этом, уверены украинские СМИ, такой шаг вызовет «шквал критики из ЕС». Вышеуказанный план рассчитан на то, чтобы пресечь любые попытки влиять на внутренние процессы на Украине, но при этом фактически отложить вопрос возвращения захваченных территорий.

Если очистить План Б от словесной шелухи украинских СМИ, то на самом деле его отправная точка, не проговоренная в нем самом, так как об этом просто боятся говорить, понимая, что дальше просто все построения рушатся — по плану ли А, Б, Ы, или Х — это снятие Европой санкций с России. Мол, если Европа снимет санкции с России, то мы надуем губки, обидимся, и такое всем устроим, что мало не покажется. Ага, сейчас… Начнем с того, что никто не даст укрохунте проводить переговоры в Минске годами — мир, а тем более Европа сейчас явно не в том состоянии, чтобы позволить не то что хвосту, а кончику хвоста помыкать всей собакой. Отрезвляющий щелчок хозяйской палкой по носу будет весьма отрезвляющим.

Далее. Если официальный Киев откажется от Донбасса, от своих социальных обязательств по отношению к своим гражданам, то он сам, добровольно, еще раз откажется от территориальной целостности Украины. Никто — ни в Донбассе, ни в Европе, ни в России — не будет ждать, пока «их Высочества» соблаговолят передумать. Ушла — так ушла. И это даже не приднестровский вариант. Российская валюта, российские паспорта, общая граница с Россией, интеграция экономики в российскую и одновременно государственная граница с Украиной (!), отсутствие обстрелов, военных действий, мирная и спокойная жизнь — что еще надо для того, чтобы через два-три года уровень жизни в ЛНР и ДНР вырос относительно украинского (если еще будет та Украина) настолько, что у жителей близлежащих регионов потекли слюнки, и они начали потихоньку перебираться в ЛНР и ДНР? А проводить референдумы, принимать законы о террористах и так далее и тому подобное — официальный Киев может хоть два раза на день — страну это все равно не спасет.

В результате что мы имеем. Плана В (войны) официальный Киев сам боится, План, А — осуществляется и сейчас, России от него ни холодно, ни жарко, а вот Киев колбасит не по-детски — сегодня премьер может смениться, а там и до выборов Рады недалеко, кто там будет вспоминать о каких-то планах? План Б, как признают сами украинские СМИ, будет осуществляться в условиях жесткого давления со стороны ЕС. Вот и остается непонятным — зачем придумывать целых три плана, если последовательное разворачивание каждого из них все равно приводит к поражению официального Киева? Ответ может быть только один — лавры Моськи не дают Киеву покоя, так и чешется одно место, видимо, именно то, которым они думают, чтобы попасть под горячую лапу донбасского медведя.