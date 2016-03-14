Внутри заголовков и новостей

Провокация

Число жертв теракта в Анкаре выросло до 37 человек. 15 человек по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Число жертв взрыва начиненного взрывчатой автомобиля в Анкаре увеличилось до 37 человек, сообщает Reuters.

Об этом стало известно 14 марта из заявления главы Минздрава Турции Мехмета Муэззиноглу, который отметил, что в больницах по-прежнему находится 71 человек. Также, отметил чиновник, 15 человек по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Читайте подробнее: Число жертв теракта в Анкаре выросло до 37 человек

Власти Турции запретили освещение теракта в Анкаре в СМИ и соцсетях, заблокировали Twitter и Facebook. Турецкие власти препятствуют распространению детальной информации с места теракта в Анкаре. Журналистам запрещено демонстрировать место взрыва и жертв теракта. Ограничен доступ пользователей в социальные сети, сообщает РСН.

Высший совет страны по телевидению и радио издал распоряжение, согласно которому журналистам запрещается демонстрировать момент взрыва, его место, а также показывать пострадавших от теракта.

Читайте подробнее: Власти Турции запретили освещение теракта в Анкаре в СМИ и соцсетях

Решением суда Анкары в Турции заблокирован доступ к сервису Twitter и к социальной сети Facebook, сообщает телеканал CNN Turk.

Блокировка предпринята властями Турции после того, как фотографии результата теракта в Анкаре начали публиковаться в Сети.

Турецкими властями был введен запрет на трансляцию с места преступления, публикацию материалов фото‑ и видеосъёмок взрыва и его жертв во всех средствах массовой информации.

Подобные ограничения работы СМИ являются обычной практикой турецкого правительства в случае террористических актов.

Читайте подробнее: Власти Турции заблокировали Twitter и Facebook

В связи с крупным терактом в Анкаре, произошедшим вечером 13 марта, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении турецких властей усилить борьбу с терроризмом. Об этом глава государства сообщил в письменном заявлении, опубликованном на сайте президента. «Наша решимость бороться с терроризмом еще больше усиливается. Эта борьба увенчается успехом, и террористы будут поставлены на колени», — отмечает Эрдоган.

Он решительно осудил террористический акт в столице Турции, а также принес соболезнования родным жертв трагедии и пожелал выздоровления раненым. По слова президента Турции, из-за нестабильной ситуации в регионе на протяжении последних лет Турция стала целью террористов, которые «взяли на прицел наших граждан и идут самым подлым и бессовестным путем».

Читайте подробнее: Эрдоган после взрыва в Анкаре: «Террористы будут поставлены на колени»

Посольство КНР в Анкаре не подтвердило наличие граждан КНР среди жертв теракта, произошедшего вечером 13 марта.

Китайские дипломаты предупредили граждан КНР о необходимых мерах предосторожности при нахождении на территории Турции. Представители дипмиссии призвали китайских туристов избегать мест массового скопления людей, пишет «Жэньминь жибао».

Читайте подробнее: Посольство Китая в Анкаре предупредило граждан КНР о возможной опасности

Из 125 госпитализированных с ранениями людей 19 находятся в тяжёлом состоянии.

Люди, оказавшиеся свидетелями прогремевшего в центре Анкары взрыва 13 марта, находятся в состоянии шока, передаёт НТВ.

Один из очевидцев взрыва Доган Асик поделился своими впечатлениями от увиденного. Асик находился на момент ЧП недалеко от торгового центра. Услышав взрыв и увидев огромный огненный шар, он очень испугался. «Казалось, что наступил конец света. Я до сих пор в шоке. Это было очень страшно», — сказал он.

Министр здравоохранения Турции Мехмет Мюеззиноглу сообщил о состоянии пострадавших. «Жертвами теракта на месте стали 30 человек. Ещё четверо умерли в больнице», — сообщил он.

Читайте подробнее: Очевидцы теракта в Анкаре пребывают в состоянии шока

Американское посольство в Турции предупредило граждан США о существующей угрозе крупного теракта в центре Анкары за несколько дней до взрыва. Об этом сообщила международный корреспондент CNN Turk Арва Дэймон, которая следит за развитием событий из Стамбула.

«Интересный факт: 11 марта американское посольство опубликовало предупреждение для граждан США, в котором говорилось о возможном теракте, который может затронуть здания и дома турецкого правительства, расположенные в другом районе Анкары, — цитирует Дэймон «RT». — Но все это вписывается в реальность, в представление о том, насколько уязвима сейчас Турция».

Читайте подробнее: Власти США предупреждали о теракте в Анкаре

ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдов на севере Ирака через несколько часов после того, как в столице страны прогремел взрыв, сообщает Associated Press.

Об этом стало известно из сообщений местных СМИ, по данным которых девять F-16 и два F-4 нанесли удары по 18 позициям сторонников Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, в том числе в горах Кандиль, где находится руководство партии.

Ранее 14 марта сотрудники правоохранительных органов Турции произвели аресты десятков подозреваемых в связях с курдскими бойцами на юге страны.

Читайте подробнее: Турция нанесла авиаудары по позициям курдов

Одной из двух подозреваемых в совершении теракта в Анкаре, жертвами которого стали 37 человек, была женщина, вступившая в ряды Рабочей партии Курдистана (РПК) в 2013 году, сообщает Reuters. Об этом стало известно 14 марта из заявления сил правопорядка.

По их данным, теракт совершила жительница находящегося на востоке Турции города Карс. Уточняется, что она 1992 года рождения.

Читайте подробнее: Теракт совершила жительница находящегося на востоке Турции города Карс

Правительство Польши назвало новые причины считать крушение самолета с президентом Польши Лехом Качиньским на борту 10 апреля 2010 года терактом.

В минувшее воскресенье, 13 марта, польский министр обороны Антоний Мацеревич озвучил свою позицию по поводу авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский. Мацеревич назвал это событие «террористическим актом», передает «Радио Польши».

По мнению министра обороны Польши, главной целью тех, кто организовал авиакатастрофу, было лишить страну лидера, который своей политикой взял курс на независимость государства.

Мацеревич, кроме прочего, заявил, что гибель Леха Качиньского является «первой великой жертвой терроризма в современном конфликте, который разыгрывается прямо на наших глазах».

Причем, как заявил министр, терроризм — это «порождение социалистическо-советских идей». До их возникновения, уверен премьер, западный христианский мир не знал такого явления, как терроризм.

В своей хоть и громкой, но бездоказательной речи польский политик вспомнил о трагедии под Смоленском в ряду с ситуацией на юго-востоке Украины. При этом он не решился обвинить в произошедшем российские власти.

Такое заявление польский политик сделал во время своего выступления на конференции, которая была посвящена решению проблем вооруженных конфликтов и терроризма.

Читайте подробнее: Министр обороны Польши назвал авиакатастрофу под Смоленском терактом

Авиакатастрофа самолета Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский и высшее военно-политическое руководство страны, была «террористическим актом». Об этом, как передает «Радио Польши», заявил министр обороны страны Антоний Мацеревич, выступая на международной конференции «Современная политика: конфликты и терроризм».

По его словам, «кровавая акция» была направлена на то, чтобы лишить Польшу людей, которые «вели страну к независимости».

Мацеревич добавил, что «после смоленской катастрофы мы можем сказать, что Польша стала первой жертвой терроризма в рамках современного конфликта, который разыгрывается на наших глазах».

Читайте подробнее: Мацеревич напрямую не обвинил РФ в катастрофе Ту-154 под Смоленском

Психологическим терроризмом назвали в Госдуме заявление министра обороны Польши о том, что катастрофа под Смоленском была терактом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. «Безответственно бредовые заявления являются психологическим терроризмом», — заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Странно, как министр обороны может защищать безопасность граждан, если сам делает лжезаявление, беря на себя право развязывать информационную войну, разрушающую основы доверия и безопасности», — отметила парламентарий.

При этом у нее вызывает вопросы: кого министр обороны Польши объявляет террористами: пилотов и президента Польши, которые самостоятельно принимали решения и действовали ошибочно трагично? «Но оценить это как терроризм — означает быть полностью неадекватным», — считает депутат.

Читайте подробнее: В ГД главу Минобороны Польши обвинили в психологическом терроризме

«Согласно уже устаревшим опросам, доля поляков, которые, так же как министр обороны, думают, что авария была результатом заговора, — 10%»

13 марта 2016 года министр обороны Польши Антоний Мацеревич озвучил свою позицию по поводу авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский. Мацеревич назвал это событие «террористическим актом», передает «Радио Польши».

Причем, как заявил министр, терроризм — это «порождение социалистическо-советских идей». До их возникновения, уверен премьер, западный христианский мир не знал такого явления, как терроризм.

Такое заявление польский политик сделал во время своего выступления на конференции, которая была посвящена решению проблем вооруженных конфликтов и терроризма.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал позицию министра обороны Польши, согласно которой целью террористического акта было лишение страны лидера, взявшего курс на независимость государства:

«Согласно уже устаревшим опросам, доля поляков, которые, так же как министр обороны, думают, что авария была результатом заговора, — 10%. Я думаю, сейчас их меньше. Сам министр известен тем, что он не только сторонник теории заговора, но и активный пропагандист подобных идей. Он — тот, кто организовал расследование аварии с целью доказать теорию заговора. Поэтому заявление с его стороны ожидаемо. То, что он не считается с мнением народа, неудивительно. Если правительство и президент Польши будут молчать, значит они будут разделять политическую ответственность за эту паранойю. Хочет ли вся власть Польши нести ответственность за паранойю?»

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик также упомянул об ответственности:

«Мы живем в интересном мире. В мире, где политики могут говорить все, что угодно, и не нести за это никакой ответственности. И это, несомненно, неправильно. Было бы хорошо, чтобы, как в некоторых сообществах, в современной политике был механизм, позволяющий возвращать на грешную землю тех, кто не контролирует свой поток сознания, чтобы другим неповадно было. В этом плане заявления министра обороны Польши по поводу трагедии польского самолета с первыми лицами страны под Смоленском как теракта — просто смешны и не выдерживают никакой критики. Во-первых, массовое пьянство на борту до добра никогда не доводило. Во-вторых, необходимо более внимательно слушать, что говорят наземные службы, — польский гонор в условиях высоких воздушных потоков бывает вреден для здоровья. В-третьих, не стоит делать гнуснейший пиар на крови и на истории, и за это польская сторона была наказана. В-четвертых, сначала Польша должна покаяться. Покаяться за те преступления, которые она совершила в концлагерях после Первой мировой, когда в них были зверски замучены и уничтожены десятки тысяч россиян, украинцев, белорусов, прибалтов, евреев, немцев».

Читайте подробнее: «Хочет ли вся власть Польши нести ответственность за паранойю?»

На сегодняшний день имеется масса объективной информации и фактов относительно авиакатастрофы под Смоленском в апреле 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга и ряд высокопоставленных польских лиц. Об этом 14 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В публичной плоскости полно этой информации со ссылкой на наши официальные лица, на те лица, которые вели расследование, которые занимались обстоятельствами этой авиакатастрофы», — сказал Песков.

По его словам, на основании этих фактов Кремль может назвать соответствующие заявления со стороны польского министра обороны Антония Мацеревича «голословными, не объективными и не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами трагедии».

Читайте подробнее: Песков: Слова польского министра не имеют ничего общего с реальностью

Заявления министра обороны Польши Антония Мацеревича, назвавшего терактом крушение в апреле 2010 года самолета Ту-154М под Смоленском, являются нелепыми. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в своем микроблоге в Twitter.

«В гонке по самым нелепым и глупым заявлениям неожиданно появился новый лидер», — написал представитель СКР.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич назвал авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб глава Польши Лех Качиньский, терактом. По его словам, «кровавая акция» была направлена на то, чтобы лишить Польшу людей, которые «вели страну к независимости».

Читайте подробнее: Маркин назвал высказывания главы Минобороны Польши «нелепыми и глупыми»

Польские политики выразили резкое несогласие с высказыванием министра обороны Польши Антония Мацеревича, который назвал смоленскую катастрофу терактом, передаёт TVN24.

По мнению ряда политиков, обвинения Мацеревича в теракте являются бездоказательными. Такие слова делают из поляков посмешище.

По словам Мацеревича, политики, погибшие в авиакатастрофе, являются жертвой терроризма. Они погибли из-за того, что они подняли вопрос геноцида в Катыни, считает политик.

«Это мы были первой жертвой терроризма в тридцатых годах, а после Смоленска мы можем сказать, что мы были первой большой жертвой терроризма в современном конфликте, который разыгрывается на наших глазах», — сказал он.

Ситуацию прокомментировал представитель Польской крестьянской партии Петр Гожельский: «Это очень безответственное мнение, в особенности потому, что оно произнесено членом правительства», — заявил он.

Представитель партии «Современная» Катажина Любнауэр заявила, что заявление о терроризме не имеет под собой доказательств. «Это просто-напросто действие, выставляющее Польшу на посмешище», — сообщила она.

Читайте подробнее: Польские политики резко осудили заявление Мацеревича