



reporterntv.ro Окорочка

В конце прошлой недели два крупнейших исследователя американского общества — Джим Клифтон, глава корпорации Гэллап, мирового флагмана в области статистики и социологических исследований, и Роберт Вольф, советник по экономике американских президентов (в том числе некоторое время самого Барака Обамы) — презентовали в Вашингтоне совместный доклад, в котором доказательно вывели основные реальные результаты экономической политики двух сроков нынешней администрации.

В разгар истерики избирательной кампании подчеркнуто сухой, аскетичный стиль документа оказался ушатом воды, вылитой не только и не столько на президента, сколько на всех без исключения кандидатов.

Клифтон и Вольф не стремились разоблачить ложь Обамы об экономических успехах его правления. Они не подыгрывали экономической программе ни «социалиста» Сандерса, ни «олигарха» Трампа. Они вообще не говорили о том, как нужно строить американскую экономику следующему президенту.

Они просто и сухо рассказали, с чем он столкнется, когда в первый рабочий день сядет в кресло в Овальном кабинете.

Итак, главное достижение, которое приписывает себе администрация Обамы, — снижение уровня безработицы. С его вступления в должность 20 января 2009 года и до марта нынешнего года эта цифра упала с 7,8% до 4,9% — впечатляющее снижение на 37,2% от первоначальной величины.

Клифтон и Вольф не оспаривают эту цифру.

Они просто обращают внимание, что так называемый уровень участия в трудовых ресурсах (то есть доля трудоспособных американцев, так или иначе производящих ВВП страны) за этот период снизился с 65,7% до 62,9%. Это самый низкий показатель за сорок лет — с марта 1978 года.

Американская нация стремительно и уже безвозвратно превращается в нацию социальных иждивенцев — и вовсе не только пенсионеров. События в Балтиморе и Фергюсоне вскрыли факты того, что многие «протестующие» выросли в семьях, где три поколения ни один из членов семьи ни дня не работал. Семьи поколениями жили за счет государственных пособий, многочисленных выплат и талонов на питание, очень распространенных в США, бесплатных государственных сервисов и других форм «государственного пенсиона», которым американское государство откупалось сорок лет от тех, кого не могло или не хотело социализировать.

Жили те самые сорок лет. Но только при Обаме это явление приобрело демографически значимые масштабы, отсюда — Балтимор и Фергюсон — места компактного расселения «вэлфоровцев».

Именно этот факт, рост иждивенческого слоя до демографически значимых масштабов, и выводят Клифтон и Вольф в центр своего анализа экономических результатов правления Барака Обамы.

Прежде всего, пособия — это все же система, настроенная на минимальный, достаточный только для сброса социального пара уровень потребления. Отсюда, указывают докладчики, процент американцев, находящихся за чертой бедности, вырос, по последним данным переписи населения, до 14,8% в 2014 году — сразу на 3,5 пункта.

По той же причине упал средний доход американского домохозяйства: с $54.925 до $53.657 в год. Падение, на первый взгляд, небольшое — около 4% — однако это те самые четыре процента, которые семьи не проедали и не тратили на дом, а откладывали «на развитие»: на колледж детям, на новый автомат с газировкой в магазинчик при своей заправке, на покупку еще одного развозного пикапа и тому подобное.

Этот вывод четко иллюстрирует другая цифра, приведенная Клифтоном и Вольфом: число тех, кто обратился за бесплатными талонами на питание для бедных, выросло на немыслимые ранее 40% — с 32.889.000 до 45.874.000. К концу этого года пятьдесят миллионов жителей самой богатой экономики планеты сочтут для себя возможным попросить у государства бесплатную еду для бедных семей.

Рост в период правления Барака Обамы доли семей, экономика которых поколениями построена на нахлебничестве у государства, сказался на том, что всегда было главным достоинством американской нации, — на предприимчивости и предпринимательстве.

«Впервые за тридцать пять лет за год предприятий в Америке умирает больше, чем рождается… Американский бизнес банально вымирает…» — отметил Джим Клифтон во время презентации доклада в специальной программе телеканала CNN. «…До прихода администрации [Барака Обамы] в течение года закрывались примерно 100 000 стартапов… Но это никого не беспокоило, риски учитывались инвесторами, и динамика роста числа предприятий была положительная… Но при нынешней администрации мы получили ежегодный чистый минус 70 000 предприятий в год…» — добавил Клифтон.

Конкурентная среда в США не стала более суровой, кредиты не стали менее доступны, законы стали даже либеральней к новым предпринимателям, отмечают Клифтон и Вольф. Внешние факторы способствуют возникновению новых предприятий.

И они возникают — в Израиле, Индии, России, конечно же, в Китае. Но не в Америке. Предприимчивый американец уступил при Обаме место американцу выпрашивающему.

А вот этому явлению, отмечает Клифтон, не было примеров даже не сорок лет — просто никогда. Клифтона серьезно беспокоит, что «…предпринимательство в настоящее время в состоянии такого упадка в первый раз всю историю страны, с того момента, как правительство США начало статистические измерения этого показателя… Когда свободное предпринимательство умирает, Америка умирает вместе с ним…» — эта фраза Джима Клифтона взорвала американские СМИ.

Не обошли вниманием Клифтон и Вольф и другое достижение, которое поднимает на мачту администрация Барака Обамы, — рост национального ВВП. Да, не оспаривают они, за годы после спада, который закончился во втором квартале 2009 года, реальный ВВП вырос в общей сложности на 14,5% или, в годовом исчислении, на 2,1%.

Но, отмечают исследователи, американская экономика циклична, и хорошо бы посмотреть, как она выходила из спада при других президентах, которым тоже довелось руководить страной в такой же период. Тогда можно будет понять, как на этом фоне смотрится роль Барака Обамы.

«…Другие периоды послекризисного роста, начиная с 1960 года, в среднем показывали общий рост вдвое больше — на 28,4% (с годовым темпом 3,9%) за тот же период в 26 кварталов. … Подъем после кризиса при Рейгане — знаменитая рейганомика — в 1980-е годы показала реальный взлет ВВП в общей сложности на 35%, или по годовой ставке 4,7%» — неумолимая статистика показывает, что Барак Обама хуже всех президентов за 70 лет сумел воспользоваться преимуществами цикличного подъема американской экономики после кризиса.

Вот почему выводы Клифтона и Вольфа сломали внутриполитическую повестку всей избирательной кампании в США. Одно дело — говорить о том, что вот приду я Белый дом, и Америка заживет совсем иначе при новом президенте, мне.

И совсем другое дело — увидеть, какую Америку и, главное, каких американцев оставляет Барак Обама следующему президенту.