18 марта 2016 года будет праздноваться вторая годовщина воссоединения Крыма с РФ. Два года назад это событие повергло в шок США и ЕС (и их партнеров), которые впоследствии ввели экономические санкции против ряда физических и юридических лиц из РФ, ДНР, ЛНР, а также секторов российской экономики (банковского, нефтегазового, оборонного).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд в США и ЕС, блокировку активов и собственности физических лиц. Секторальные ограничения касаются пяти крупнейших российских банков, трех топливно-энергетических компаний, оборонных предприятий РФ, которые сейчас не могут занимать на Западе средства более чем на 30 дней. Запад ввел запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного материала в РФ и другие санкции.

Сейчас можно говорить о том, что РФ относительно успешно пережила сложные времена (вторую половину 2014−2015 год), но расслабляться не стоит. Основная цель Запада — это смена действующего политического режима в РФ, о чем говорит не только президент Владимир Путин, но и Минобороны РФ, значимость которого в связи с событиями в Крыму и в Сирии существенно выросла. Естественно, несмотря на внешние угрозы, необходимо продолжать процесс модернизации российской экономики (проведение структурных реформ, диверсификацию российской экономики).

Запад обвиняет РФ в том, что она нарушает Минские договоренности, но РФ не является стороной конфликта на Украине, где идет гражданская война. Вывод напрашивается сам собой — антироссийские санкции сохранятся «вечно». Их отмена возможна при кардинальном изменении отношения Запада к РФ (смене политических элит в США, Германии, во Франции, на Украине и других странах, что может произойти уже в этом году). В РФ все будет относительно спокойно до 2024 года. Даже если действующий рейтинг Владимира Путина к 2018 году упадет, он сможет в очередной раз переизбраться на пост президента РФ.

Если утрировать ситуацию, то РФ нужна Западу для решения глобальных конфликтов (Иранской ядерной проблемы, нормализации ситуации в КНДР, в Сирии и т.п.). Но не надо забывать и о лоббировании западным (особенно европейским) бизнесом своих интересов, который будет продвигать политиков, способных нормализовать отношения с РФ — крупным торговым партнером ЕС.