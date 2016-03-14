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Глава Европейского центрального банка Марио Драги объявил, что ключевая ставка в еврозоне теперь находится на уровне 0%, а депозитная ставка на уровне — 0,4%. Плюс к этому ЕЦБ «подарил» рынку продолжение программы выкупа активов, увеличив её до 80 млрд. евро в месяц, и дал возможность европейским банкам перекредитоваться у регулятора по новой ключевой ставке 0%. Участники рынка получили больше, чем ожидали, особенно в том, что касается программы количественного смягчения.

Однако, если рассматривать формальные цифры экономической статистики, то еврозона, как впрочем и весь Европейский союз, сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем в 2012 году, тогда сокращение ВВП составило 0,5%. По данным Евростата, ВВП Еврозоны вырос в прошлом году на 1,5%, Европейского союза в целом на 1,8%, безработица опустилась до минимумов за последние 6 лет (10,3%). Индекс деловой активности в феврале 2016 был 53 пункта, это ниже на 0,6 пункта, чем в январе, но гораздо выше 50 пунктов, что говорит об устойчивом экономическом росте. На фоне кризиса перепроизводства и сокращения мировой торговли такие показатели для крупнейшей развитой экономической зоны мира надо признать неплохими. Так почему же ЕЦБ увеличил стимулирующие программы?

Проблема в том, что только в январе в Еврозоне цены сократились на 1,41%. Дефляция, об опасности которой для современной экономической системы и причинах её вызвавших, было написано в статье «Призрак коммунизма идёт с Запада», говорит о сокращении потребления. Об этом же говорят февральские данные по индексу потребительского доверия — 8,8 пункта. Дальнейшее сокращение потребления приведёт к резкому замедлению роста экономики с дальнейшими отрицательными последствиями.

Но у ЕЦБ есть и ещё одна причина, по которой он вынужден как понижать процентные ставки, так и увеличивать программы количественного смягчения. Несмотря на кажущейся трансатлантический консенсус, между ЕС и США уже давно наметилось определённое напряжение, связанное с экономикой. И основной точкой преткновения является Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), которое по существу призвано поставить под контроль США экономику Старого света.

Белый дом не стесняется в средствах давления на ЕС. Вспомним только два примера: дизельный скандал с крупнейшим автомобильным концерном Германии и ЕС «Фольксваген» и крупнейшим европейским «Дойчебанком», крах которого может разрушить всю финансовую систему ЕС.

США также пытаются поставить под контроль финансовые системы своих партнёров. Кажется, в отношении ЕЦБ этого уже делать не надо. Европейский регулятор ведёт как нельзя более выгодную политику для Соединенных Штатов. В то время как ФРС повышает ставку или хотя бы даёт на это намёки, ЕЦБ ставки понижает до отрицательных значений, что ведёт к оттоку части капитала из европейской экономики на финансирование экономики США.

Замечу: согласно статданным. безработица в США около 5%, прогнозируемый рост ВВП в 2015 году 2,1%, инфляция в январе составила 0,47%. Но, учитывая разницу в методах исчисления данных в США и Европе, положение в Соединённых Штатах, не настолько лучше, чтобы так диаметрально отличалась политика ФРС и ЕЦБ.

Господин Драги с коллегами в прямом смысле выслужились. Фактически европейские банкиры использовали все свои резервы, у ЕЦБ больше не осталось инструментов стимулирования. Увеличение выкупа активов, а это в основном суверенные долговые обязательства стран зоны евро, могут привести, с одной стороны, к сокращению долгового рынка с другой — к созданию инвестиционной пирамиды. Схема которой выглядит так: страны еврозоны печатают облигации и продают их банкам, которые берут под это кредит со ставкой 0% у ЕЦБ, затем продают с дисконтом эти же ценные бумаги тому же ЕЦБ, погашая кредит и оставляя у себя определенней процент свободных денег. А чтобы эти деньги шли в реальные секторы экономики, ЕЦБ понизило до — 0,4% депозитную ставку.

Однако эти деньги уйдут через Атлантику в США, где положительные процентные ставки дают гарантию финансовой прибыли. В то же время само обнуление ключевой ставки ведёт к снижению ставки по кредитам коммерческих банков, что отрицательно влияет на их прибыль. Если мы присовокупим к этому более строгие требования по капитализации и инвестиционным возможностями, предъявляемым к банкам в ЕС, чем в США, то получим быстрый коллапс европейской финансовой системы. В этом случае единственным спасителем Старого света выступят США со своим ТТИП и идеей трансатлантической общей валюты с эмиссионным центром по адресу: USA 20th Street and Constitution Avenue N.W. Washington, D.C. 20 551 Federal Reserve System.