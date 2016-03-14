14 марта в Женеве стартует очередной раунд переговоров по Сирии. 13 марта в Швейцарию прибыл постоянный представитель Дамаска в ООН Башар Джаафари, которому предстоит десятидневная дипломатическая баталия с великими державами и так называемой сирийской оппозицией. Несмотря на то, что война в САР продолжается уже шестой год, а число ее жертв превысило 400 тысяч человек, надежда на мир тает с каждым днем. «Мы полагаем, что переходный период в Сирии возможен только в случае падения режима в Дамаске или смерти Башара Асада», — цитирует журнал L`Express председателя Высокого комитета по переговорам Мохаммеда Аллуша. Несмотря на свою пафосную должность, Аллуш — обыкновенный террорист, временно сменивший военную форму на классический костюм. Галстук ему заменяет шарф, который 45-летний сириец надевает на французский манер. Аллуш прибыл в Женеву еще 12 марта, он агрессивен и амбициозен: ведь соратники «оппозиционера» из Jaish аl-Islam пользуются поддержкой Саудовской Аравии и Турции, действуя в альянсе с такими группировками, как Jabhat an-Nusra, Ahrar ash-Sham и Jabhat al-Islamiyyah. Как сейчас модно говорить, он испытывает «личную неприязнь» к президенту Асаду — двоюродный брат Мохаммеда, основатель группировки Jaish Al-Islam Захран Аллуш был ликвидирован в декабре 2015 года в результате авиаудара. Москва и Дамаск признают группировку террористической, что не мешает Эр-Рияду поддерживать с ее боевиками «рабочие» официальные контакты.

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1482–1486

Похоже, что Францию такой вариант устраивает. В Елисейском дворце иногда «забывают» о связях этих группировок с «Аль-Каидой», которая совместно с иностранными наемниками и боевыми частями саудовской армии воюет на юге Йемена. Не случайно президент Франсуа Олланд наградил министра внутренних дел Саудовской Аравии Мохаммеда бин Найефа орденом Почетного легиона. Хотя сама церемония прошла (6 марта) за закрытыми дверями, Париж негласно дал понять, что в ирано-саудовском противостоянии он отдает предпочтение Эр-Рияду. Причем это объясняется не только закупками французских вооружений, но положением дел на сирийском театре военных действий, где ливанская «Хезболла» и иранский Корпус стражей исламской революции действуют в союзе с Россией.

За последние месяцы сформировалось два ближневосточных блока: речь идет об альянсе России, Сирии и Ирана, которому противостоит Франция, Турция и Саудовская Аравия. Что касается роли Соединенных Штатов, то они пытаются балансировать между двумя коалициями, где Ирак выступает в качестве зависимой переменной. Багдад фрондирует в отношениях с Эр-Риядом и Анкарой, но не может пойти на разрыв, поскольку в таком случае он остается один на один с набирающим силу Эрбилем. Суть в том, что Иракский Курдистан, а также курдские ополченцы в Турции и Сирии, являют собой независимую переменную. Их влияние растет медленно, но верно. Поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру включить курдскую делегацию в женевский мирный процесс: «Мы считаем, что в процесс, который начинается в Женеве, надо обязательно включать курдов — если все мы подразумеваем то, что мы говорим, когда заявляем о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии». По словам министра, «если курдов выбросить из переговоров о будущем Сирии, то как можно рассчитывать, что они захотят оставаться в составе этого государства». «Они тогда просто махнут рукой на это международное сообщество, на все эти схемы. Поэтому мы — и такую же позицию занимают практически все остальные, кроме турок, — будем жестко настаивать, чтобы ООН не прогибалась перед ультиматумами и пригласила курдов с самого начала переговорного процесса за этот стол переговоров», — заявил Лавров в интервью телеканалу REN TV.

Готова ли ООН проявить политическую волю? Сложно сказать. Пока де Мистура пытается нащупать хоть какой-то компромисс, заманивая «оппозицию» перспективами смены правительства, конституционной реформой, а также парламентскими и президентскими выборами под эгидой ООН. Без участия курдов новый раунд в Женеве напоминает исторические сцены из XX века, когда некоторые европейские страны безуспешно пытались «умиротворить агрессора».

Анкара и Эр-Рияд отказываются от диалога, поскольку единая Сирия не вписывается в их планы. Подопечные Турции и Саудовской Аравии отвечают дерзким нападением на сирийских курдов. «Причисляющие себя к оппозиционному формированию «Ахрар аш-Шам» подвергли минометным обстрелам населенные пункты Хау-Хараба и Липдин в Восточной Гуте (провинция Дамаск). Дважды открывался огонь из минометов и артиллерийских систем, изготовленных кустарным способом, по курдским отрядам народной самообороны в квартале Шейх Максуд (г. Алеппо)», — говорится в сообщении Минобороны РФ от 13 марта.

Гражданская война в Сирии давно перевоплотилась в международный конфликт. А дуга нестабильности охватила не только Ирак, Ливию и Йемен, но соседний Ливан, который с 2011 года оказался в тисках непрерывного правительственного кризиса, вышедшего в 2015 году на улицы в форме массовых акций протеста. «Хезболла» в союзе с местными католиками планомерно блокирует просаудовскую партию, наталкиваясь на изрядную порцию критики. Эр-Рияд негодует, грозится «наказать» шиитов через сворачивание военно-технического сотрудничества с Бейрутом, но получает в итоге отпор со стороны главы ливанского правительства (суннита) Таммама Салама. Дьявольским отголоском этой борьбы явилась бойня в католическом приюте йеменского портового города Аден, жертвами которой стали 16 монахинь. Не стоит обладать даром предвидения, чтобы понять, кому адресуется «сигнал». На этом «сюрпризы» не заканчиваются: 11 марта Лига арабских государств, коалиция государств, созданная в 1945 году по инициативе министра иностранных дел Великобритании Энтони Идена, объявляет «Хезболлу» «террористической организацией». Ситуация накалилась до предела.

Когда пролистываешь ближневосточную хронику, в памяти всплывает скандальное интервью американского генерала Уэсли Кларка от 2 марта 2007 года. Вот что он заявил тогда на камеру, рассказывая о беседе с генералом из ОКНШ через 10 дней после терактов 11 сентября 2001 года: «И спустя несколько недель я переспрашиваю его [генерала из Генерального штаба]: Ну так что там решили? Наступаем мы на Ирак или нет? А он отвечает: «Ладно бы Ирак. Вот полюбуйся, что мне сегодня спустили сверху [кабинет министра обороны]. В течение следующих 5 лет мы демонтируем 7 стран. Начинаем с Ирака. Затем у нас в планах Сирия и Ливан. Ливия, Сомали, Судан. И заканчиваем в Иране». Кларка до сих пор никто не дезавуировал.