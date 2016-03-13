



Освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию, сентябрь 1939 года

Прочитав подзаголовок, многие подумают, что автор ошибся, мол, в этом году 2 апреля мы будем отмечать только 19-летие подписания Договора о Союзе Беларуси и России. Но никакой ошибки нет. Я действительно предлагаю порассуждать не о дне сегодняшнем — потому что с тем, как в этом году будет отмечаться День единения народов Беларуси и России, с какими итогами мы к нему подходим — уже все понятно и ничего не изменить — пройдут очередные дежурные, но пустые мероприятия, — а о дне завтрашнем.

Дело в том, что двадцатилетие Договора о Союзе Беларуси и России, которое мы будем отмечать в следующем году, не должно стать мероприятием для галочки. А оно таким станет, если за текущий год не удастся сделать серьезного и содержательного прорыва в деле построения Союзного государства. В этом случае можно будет констатировать, что, несмотря на некоторые положительные достижения для некоторых белорусских и российских предприятий (которые включены в бюджетные программы Союзного государства) и для граждан двух государств, которые получили ряд небольших бонусов на территории друг друга (белорусы в России могут не сдавать экзамен на знание русского языка, могут находиться три месяца без регистрации, устраиваться практически без ограничений на работу как в коммерческие, так и в государственные предприятия и учреждения и некоторые другие), проект Союзного государства стал той конструкцией межгосударственного взаимодействия, которая не способна далее к саморазвитию. Вследствие чего на нем можно более не зацикливаться и переходить к более тесным формам экономической и политической интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Соответственно, чтобы этого не произошло, проект Союзного государства надо наполнить серьезным и фундаментальным смыслом, чтобы тем, кто это дело затевал, не было стыдно перед своими народами, чтобы они могли спокойно сказать: «посмотрите — то, что мы планировали, мы сделали». В этой связи напомню, что не прошло и двадцати лет после того, как советский народ выиграл тяжелейшую войну с евро-нацизмом, как мы и атомную бомбу создали, и человека в космос отправили.

Поэтому логично уже сегодня, за год до двадцатилетия подписания Договора о Союзе Беларуси и России, начать широкое общественное обсуждение данного проекта. Чтобы ко 2 апреля 2017 года мы не только провели содержательную дискуссию и выяснили все плюсы и минусы данного процесса, но и совершили реальный идейный порыв в деле создания Союзного государства, которое сейчас для большинства граждан и Беларуси, и России, к сожалению, пока остается чем-то глубоко далеким и не актуальным.

В этой связи, кстати, напомню одну красивую идею, которая несколько лет была одной из самых обсуждаемых в Беларуси — речь идет о концепции «Государство для народа». Действительно, как нам сделать так, чтобы Союзное государство Беларуси и России было не просто выхолощенным ритуалом, а стало государством для народа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо оценить нынешнюю ситуацию в деле построения Союзного государства и понять, где мы находимся. Только после этого, возможно, мы будем в состоянии оценить, как и куда нам надо двигаться дальше.

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Итак, Договор о Союзе Беларуси и России был подписан 2 апреля 1997 года. В развитие этого документа, 23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России. В соответствии с Уставом Союза Беларуси и России в 1997 году были образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза Беларуси и России. Парламентское Собрание Сообщества было преобразовано в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

В 1997—1998 годах происходит формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета, осуществляется разработка и реализация первых союзных программ. Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности.

25 декабря 1998 года президенты подписали Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о равных правах граждан, а также Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства.

Вот основные вехи пройденного нашими народами и странами пути по созданию Союзного государства. Несомненно, данный договор был важной меткой в плане выбора национально-государственной идентификации руководством и народом Беларуси и России. Возможно, без него не было бы и Таможенного и Евразийского экономического союза. Однако в плане практической реализации, как показали прошедшие годы, Договор явно предвосхитил свое время и остался больше теоретической конструкцией, чем практическим явлением. Время так и не наполнило политические желания элиты Беларуси и России конца 90-ых годов, которым уделено достаточно много внимания в первых главах Договора, реальным экономическим содержанием.

Более того, почему-то с течением времени, в основном, речь стала идти о Союзном государстве, в то время как Договор о создании Союзного государства является лишь вехой в продвижении и развитии главной идеи Договора от 2 апреля — о Союзе государств, в результате чего день 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России. То есть, единства народов, но на этом пути, как было показано выше, пока сделаны только первые шаги.

Анализ Договора о создании Союзного государства показывает, что первые главы и преамбула Договора целиком посвящены формированию политической надстройки Союзного государств. Детально прописаны цели, задачи, принципы, приоритеты, вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства, органы управления Союзным государством — Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счетная палата Союзного государства, даже вопрос принятия Конституции Союзного государства и так далее. То есть, замах был сделан, как говорится, на рубль., а что получилось в реальности?

На сегодня Союзное государство Белоруссии и России — исключительно формальная конструкция, не наполненная серьезным экономическим содержанием, как, например, это происходит в том же Евразийском союзе. Оно застыло в момент создания, и с тех пор так и не развивалось. О каком Союзном государстве может идти речь, если даже вопрос создания военной базы российских ВКС в республике стал проблемой? Союзные органы СГБР не принимают никаких решений, кроме формирования бюджета на будущий год и решений по отдельным вопросам граждан на территории друг друга. Отсутствует постоянно работающий парламент, другие рабочие органы государства, суды и т.д. Нет серьезного реального наполнения действующей законодательной базы.

В таком режиме — малой подвижности и заметности, конечно, можно двигаться и дальше. Только вот интерес людей к Союзному государству Беларуси и России при таком сценарии развития событий, значение Союзного государства в жизни людей, будет становиться все меньше и меньше, пока не угаснет окончательно, т.к. все нынешние достижения Союзного государства с течением времени будут поглощены новыми законодательными актами Евразийского экономического союза. Иного — формирование единого экономического, гражданско-правового, финансового и юридического пространства ЕАЭС — не предусматривает. То есть, развитие ЕАЭС набирает такую динамику, что скоро подгребет под собой все наработки в рамках Союзного государства. Для аппаратов чиновников двух стран может ничего страшного и не будет. А вот в плане информационном или идеологическом у нас будет очередной провал, которым нас еще долго все, кому не лень, будут тыкать в нос. А этого — наш выигрыш превратить в наше поражение — допустить нельзя.

Соответственно, возникает вопрос — что необходимо сделать в текущем году к юбилею Союзного государства, чтобы можно было с уверенностью сказать народам наших стран — что Союз Беларуси и России состоялся, что задачи, поставленные в 1997 году руководством наших стран перед собой и перед нашими народами, выполнены, и теперь с чистой совестью можно двигаться дальше?

На мой взгляд, подвести тот итог, который ожидают от Союзного государства Беларуси и России наши народы, может событие следующего плана — это принятие нашими странами закона об автоматическом предоставлении гражданства: гражданам России — белорусского, а гражданам Белоруссии — российского.

Принятие парламентами наших стран такого закона будет иметь огромное значение для всего постсоветского пространства. По сути дела, он будет означать для жителей всех постсоветских стран подведение ментально-психологической черты под эпохой распада Советского Союза, и начало формирования на нашей территории новой межгосударственной общности стран на новом теоретическом и экономическом фундаменте, без — измов, угроз применения силы и так далее, на принципах равенства, демократии, консенсуса в принятии решений, взаимной экономической выгоды и так далее.

Приглашаю представителей как экспертного сообщества, так и широкой общественности к обсуждению как данной, так и других идей в продвижении Союзного государства Беларуси и России в жизнь, чтобы 2 апреля 2017 года стал не очередной пустой и ничего не значащей формальностью, а событием такого уровня, которое надолго войдет в историю наших народов.