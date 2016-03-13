«Россия ведет информационную войну, одной из целей которой является свержение Ангелы Меркель», — информирует Guardian. Издание ссылается при этом на высказывания директора Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям рижанина Яниса Сартса, утверждающего, что Россия формирует и стимулирует недовольство немцев прибывающими в страну беженцами.

Кукрыниксы. «Никак воинственную прыть фальшивым уткам не прикрыть»

«Кремль уже создал сеть агентов влияния, способных накалять обстановку в нужное время в нужном месте. Реально существующую проблему адаптации беженцев к нормам жизни Германии с помощью этой сети легко можно увеличить, обострить. А затем и направить на подрыв и разрушение политических процессов, идущих в стране. Меркель активно выступает за продление режима санкций в отношении России и, естественно, Москве это не нравится. Но Кремль не ограничивается попытками добиться снятия ограничений, он готов ухватиться за любую соломинку, ради того, чтобы подтолкнуть Германию к политическим и социальным переменам.

Разведке НАТО известны факты и пути финансирования экстремистских групп в европейских странах. Для расшатывания основ годятся партии и левой и правой политической ориентации. Россия опирается на русскоязычное население и СМИ, работающие в нужном направлении — с их помощью можно усиливать напряженность в обществе».

Эту тему развивает и детализирует Observer — еженедельное издание, входящее в ту же медиагруппу, что и Guardian.

«Война все больше смещается в цифровую сферу — русские активно занимают ниши Интернета. У них действует пять групп троллей разной направленности. Одни видят во всем заговоры и руку США. Вторые регистрируются под вымышленными именами с фотографиями красивых молодых женщин (бикини-тролли) и ласково, но с нажимом рекомендуют пересмотреть политические взгляды тем, кто с ними контактирует. Третьи — «тролли Википедии» стремятся корректировать статьи, размещаемые на этом ресурсе, таким образом, чтобы это было выгодно России. Четвертые распространяют нужные ссылки на российские новостные порталы. Пятые пишут в «правильном» ключе в блогах и соцсетях.

Делается это все не в лоб, не грубо. В большинстве случаев во многих странах этот нажим либо не замечают, либо не хотят замечать».

Observer приводит высказывание британского подполковника Саймона Веста, который также служит в том же натовском Центре, что и упомянутый выше Сартс.

«Россия действует очень аккуратно. Ее гениальность состоит в том, что она точно определяет меру и своими действиями никогда не дает достаточного повода Западу применить военную силу. А если и переходит грань, то так, что всегда предоставляет Западу массу готовых отговорок, которые он может использовать, чтобы объяснить миру, почему не применил силу против Москвы. Так было, например, на Украине, где русские не позволили идентифицировать боевиков как кадровых российских военных».

«Древняя Пальмира вновь пострадала от современной войны. Сирийские войска при поддержке российской авиации попытались отобрать этот город у ИГ. С вертолетов ВКС России было сброшено большое количество «бочковых бомб» (так в оригинале, кустарные бочковые бомбы в ВС России не используются, прим — ИА REGNUM), которые редко когда ложатся точно в цель, — в очередной раз пытается убедить читателей в отсутствии у Москвы технологий прицельного бомбометания Times. — Несколько ударов пришлось по руинам, представляющим собой архитектурную историческую ценность, было при этом убито какое-то количество местных жителей. Россия разрушает Пальмиру, прикрываясь тем, что воюет с ИГ».

«Ни одна страна Европы не может поспорить с Россией за право считаться лучшим источником для вербовки бойцов в ИГ, — с апломбом заявляет Sunday Times. — Наибольшее количество людей поддалось агитации исламистов в Дагестане. Источник в Кремле, пожелавший остаться неизвестным, сообщает, что администрация знает об этом, но закрывает глаза на факты. Это позиция. По мнению анонима, «желающие уйти в ИГ пусть уходят — нам меньше проблем, у них там, вдали от России, больше шансов погибнуть, а нам их тут переучивать и склонять к другой вере проблематично».

«Многие из уехавших воевать хотят вернуться. Но вряд ли их ждут в России, а если и ждут, то с опаской, а не распростертыми объятиями — вернувшиеся рассматриваются как пособники террористов и подлежат уголовному наказанию. Такие факты уже известны: один из вернувшихся получил пять лет условно за поддержку терроризма. Это — видимая часть айсберга. А сколько таких возвращенцев тайно содержится в тюрьмах, пусть даже и всего несколько недель, никто не знает», подчеркивает издание.

Independent акцентирует внимание на словах посла России в Великобритании Александра Яковенко: «Российская угроза — не более чем фигура речи в новой холодной войне, — цитирует СМИ. — Это словосочетание используют те, кто настроен усилить, а не уменьшить напряженность в отношениях между Россией и Западом. Мы дошли до точки, когда односторонние решения себя изжили и достичь успеха можно только совместными усилиями, поиском и достижением компромисса».

«России удалось стать фигурой, определяющей ситуацию на мировом нефтяном рынке, — таково мнение английского портала OilPrice.com. — Если у нее получится закрепить союз с государствами ОПЕК путем образования нового нефтяного картеля, Москва в нем захватит лидерство, и тогда цены на черное золото во многом будут складываться такими, которые ей на руку. Маневр Кремля, приведшего Россию к фактическому главенству в альянсе, который будет контролировать 73% мировых объемов поставок нефти, следует признать блестящим, хотим мы этого или нет. Саудовской Аравии в данном случае деваться некуда: сейчас, когда ее отношения с США постоянно ухудшаются, Эр-Рияду нужен сильный союзник, который способен защитить саудовские интересы перед лицом глобальной опасности, каковой является Исламское Государство».

Электронное издание подчеркивает, что «нефтедобывающие страны с подачи Москвы ведут активные переговоры о расчетах между собой в национальных валютах. Отказ от доллара, как всеобщего финансового эквивалента укрепит положение Москвы еще больше».

И в завершение — тема британских СМИ, к России отношения не имеющая, но для самого Туманного Альбиона — одна из важнейших, хотя и не каждую неделю сопровождаемая большим количеством материалов. Это «Брекзит». Вопрос о том, быть или не быть Британии в Евросоюзе. На минувшей неделе позиция «не быть» получила солидную поддержку. В лице королевы Елизаветы Второй. Таблоид Sun уверяет, что августейшая особа «считает, что ЕС движется в неправильном направлении. Эти слова Елизаветы слышали наши анонимные источники, по мнению которых королева дает понять, что Британии «пора на выход».

«Букингемский дворец от комментариев политкорректно воздерживается, предпочитая демонстрировать свой нейтралитет в этом вопросе», — подытоживает газета.