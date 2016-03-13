



tccb.gov.tr Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган снова собирается в Баку. Как сообщает АПА, визит должен состояться 15 марта, если ничего не помешает, как в прошлый раз. Эрдоган должен был прибыть в Азербайджан с большой делегацией еще 18 февраля, но пришлось отложить в связи с террористическим актом в Анкаре. По данным Report, в ходе визита турецкого президента ожидается проведение 5-го заседания Совета по стратегическому сотрудничеству, на котором будут рассмотрены «развитие и продвижение различных аспектов двусторонних отношений и сотрудничества», ситуация в регионе и, конечно, нагорно-карабахский конфликт. Все предыдущие четыре заседания Совета проходили в качественно иных геополитических, политических и экономических условиях. Как пишет эксперт по евразийской политике Международной организации стратегических исследований Анкары (USAK) Керим Хас, пока Иран был под санкциями, Азербайджан являлся для Турции единственным коридором, обеспечивающим доступ к Каспию, а через него и в Среднюю Азию. Для Баку же Анкара считалась единственным устойчивым партнером для выхода на Ближний Восток, выстраивания — в особенности энергетической — политики в обход Москвы.

По факту, подчеркивает Хас, еще недавно действовавший российско-турецкий альянс заметно укреплял позиции и Азербайджана. Причем не только в Закавказье, но и в отношениях с Россией, хотя асимметрия интересов России и Турции в различных региональных конфликтах на Ближнем Востоке, в Закавказье, да и в целом в бассейне Черного моря — Каспия была очевидной. Но вывод Ирана из-под санкций после подписания соглашений по ядерной программе, затем атака турецких летчиков на пребывающий в сирийском воздушном пространстве российский бомбардировщик резко изменили ситуацию на Большом Ближнем Востоке. В нашем случае главное в том, что заметно ослабли позиции Азербайджана. Учитывая, что Россия и Иран находятся в негласном военно-политическом альянсе по Сирии, где они вместе противостоят попыткам Турции провести свой сценарий, а Азербайджан держится за стратегическое партнерство с Турцией, Баку оказывается зажатым в геополитические клещи между Москвой с севера и Тегераном с юга. На западном направлении — карабахский конфликт и сложные отношения с Арменией. Плюс ухудшение географическо-политического положения анклавной Нахичеванской автономной республики, единственного азербайджанского региона, который граничит с Турцией.

Правда в том, что происходит мощный сдвиг в прежнем равновесии сил в регионе, что требует принятия целого ряда неотложных политических решений со стороны главных акторов. Так и происходит, когда мы наблюдаем в Закавказье выстраивание нового дипломатического «парада звезд» и любопытного алгоритма действий. После срыва визита Эрдогана в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Тегеран в конце февраля этого года. Многие бакинские СМИ окрестили этот визит «историческим», свидетельствующим «о возникновении качественно нового формата отношений между Баку и Тегераном». Стороны как из холодильника достали замороженные проекты по развитию сотрудничества в самых различных сферах и начали подписывать их пачками.

Бакинские СМИ обратили внимание и на то, что аятолла Али Хаменеи и Алиев «впервые вели переговоры без переводчиков на родном для них азербайджанском языке». В то же время бакинский политолог Тофиг Аббасов отмечал, что сближение Ирана с Западом вовсе не означает, что «Тегеран готов поступаться своими подходами в решении региональных проблем», имея в виду Ирак, Афганистан, Сирию, Ливан, Йемен. По словам политолога, «есть другие кризисные вопросы, где Тегеран занимает свою особую позицию», и — добавим — на некоторых направлениях в своей ближневосточной политике он неизбежно столкнется с интересами Анкары. Поэтому Иран в отношении Азербайджана действует прагматично, с позиции сильного и фактически пытается вынуть его «из объятий Турции», откровенно намекая, что для двух стран «ирано-азербайджанские отношения могут стать проблемой не внешней политической стратегии, а внутренней».

Действует и Россия, для которой Азербайджан теряет свое значение в качестве одного из связующих звеньев в отношении Турции. Недавно Москву посетил с рабочим визитом президент Армении Серж Саргсян, а в Баку отправились российский вице-премьер Дмитрий Рогозин и статс-секретарь МИД Григорий Карасин. Конечно, эти два маршрута имели разную направленность, об их деталях мало что известно, но они вызвали информационно немотивированные заявления азербайджанских политиков с привычным восточным колоритом. Глава бакинского Центра политических инноваций и технологий (ЦПИТ) Мубариз Ахмедоглу заявил, что Россия якобы «хотела взять на себя особый статус в урегулировании карабахского конфликта, но Армения отказалась, а Азербайджан согласился». Уважаемый коллега, видимо, не догадывается, что в Закавказье еще только пишутся ноты рапсодии, которая зазвучит только на новой геополитической сцене. А сейчас — репетиции и маневры. Косвенно об этом говорят и высказывания заместителя руководителя администрации президента Азербайджана Новруза Мамедова, который отметил, что «карабахский конфликт так и не урегулирован», этот вопрос «исключают из повестки многих международных форумов», а Евросоюз и Запад демонстрируют «пренебрежительное отношение». По его сведениям, например, в Парламентскую ассамблея Совета Европы поступают указания из различных министерств: вы должны предпринять такой-то шаг, но «разве право может быть таким?». Мамедов отмечает, что за 25 лет существования Азербайджана «не говорили и не любят говорить о международном праве. К примеру, нагорно-карабахский конфликт является самой важной нашей проблемой. Никто не хочет употреблять в связи с ним слова «международное право». Заместитель главы президентской администрации — опытный азербайджанский политик и должен понимать, что так делается только в двух случаях: либо уже есть решение, но о нем пока предпочитают не говорить вслух, либо оно откладывается до иных времен.

Ну, а что до Эрдогана, то прилетит он в Азербайджан изрядно потрепанным мировыми СМИ и побитым. Как пишет Times, «Эрдоган на международной арене потерял поддержку всех, кого Турция раньше могла считать союзниками, а внутри страны его методы начали вызывать негодование даже в его собственной партии». С этой точки зрения, Азербайджану маневрировать будет достаточно сложно: ему трудно сразу рвать отношения с Турцией, и нужно время, чтобы начать маневрировать, отстраняясь от Анкары, чтобы сохранить сбалансированные отношения с Ираном и Россией. Иначе ведь можно уйти на дно вместе с неудачником мировой политики.