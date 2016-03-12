На прошлой неделе австрийские СМИ активно обращались к российским и постсоветским проблемам. Органы печати Альпийской республики проявили интерес к древностям Восточной Сибири, изумились прибалтийскому заборостроительству на границе с Россией и обнаружили некий экономический подъём на Западной Украине.

Флаг Австрии

Зачем прибалтийцу заборы

Эстония, Литва и Латвия возводят на своих границах заборы и усиливают пограничный контроль — в Прибалтике опасаются нашествия беженцев, сообщает газета Kurier. По данным венского издания, в 2015 году в Норвегию и Финляндию пробралось через Россию до 6000 мигрантов. Теперь латыши, литовцы и эстонцы боятся, что с закрытием балканского маршрута беженцы придут и к ним. На фоне этих страхов в Литве проводятся учения с участием армии, полиции и пограничников, а Эстония оснащает свою границу системами слежения. По заверениям эстонских властей, такая мера должна помочь в борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией. Латвийский депутат Ояр Эрик Калныньш считает строительство заборов вынужденной мерой, обусловленной текущими обстоятельствами. «Прискорбно, что нам это понадобилось», — сетует политик. Kurier честно отмечает, что на данный момент во всей Прибалтике не было замечено ни единого беженца.

Алексиевич зажигает в Кёльне

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич строит пессимистичные прогнозы относительно будущего России, сообщает Wiener Zeitung. «Иногда создается ощущение, что после Путина из-за его спины появятся еще более жестокие люди», — такое мнение писательница высказала во время своей лекции в Кельне. Причину всех проблем современности Алексиевич усматривает в отсутствии у народа стремления к демократическому развитию. Напротив, россиянам пришлась по душе риторика Владимира Путина, которую лауреат трактует весьма вольно: «Вокруг враги, нам нужна великая Россия». Незавидна участь и деятелей искусств. По мнению литератора, в Москве и Минске художники привыкли находиться в конфликте с властями, «однако находиться в конфликте с народом — это уже совсем другое». Алексиевич также считает «губительной» и роль церкви, которая, по ее словам, уже не имеет ничего общего с христианскими ценностями: «Это такая церковь, которая стала частью власти».

В экстрадиции отказано

Из-за олигархов из Восточной Европы у австрийской юстиции в последнее время как никогда много работы, отмечает Die Presse. Ранее судебные власти были заняты делом украинца Дмитрия Фирташа, а теперь Россия потребовала экстрадировать бывшего нефтяного магната Урала Рахимова, обвиняемого в отмывании денег и махинациях с акциями. В выдаче сына бывшего президента Башкортостана, равно как и Фирташа, было отказано: австрийские власти усматривают возможность преследования бизнесмена на родине по политическим мотивам. Издание сообщает, что Рахимов-младший уже шесть лет живет в Австрии — сюда он переехал после продажи своей доли в нефтяной компании «Башнефть». Тем временем самой «Башнефти» снова предстоит приватизация. Die Presse высказывает предположение, что компания может быть присоединена к «Роснефти».

Хорошее отношение к собакам

Любовь к собакам представляет собой исключительно древнее явление — об этом свидетельствуют новейшие археологические находки, обнаруженные в Восточной Сибири, передает газета Der Standard. Команда исследователей под руководством Роберта Лозея из Университета Альберты (Канада) в ходе раскопок в районе озера Байкал обнаружила останки собак в могильниках каменного века. Детальное изучение захоронений, которым более 8000 лет, показало: древние люди обращались со своими питомцами исключительно по человечески. «После смерти с собаками обращались как с людьми», — подчеркивает Лозей. Друзей человека бережно укладывали в могилы, нередко и вместе с людьми, рядом с разукрашенными ошейниками или другой погребальной утварью. Это свидетельствует о том, что в соответствии с первобытными представлениями животным также была уготована жизнь после смерти. Химический анализ костей показал, что собаки каменного века получали тот же рацион, что и их хозяева. Все это вместе взятое, полагает Der Standard, в очередной раз подтверждает то беспрецедентное место, которое занимают собаки в истории человечества. «По всему миру находят древних захоронений собак даже больше, чем кошек и лошадей», — отмечает Лозей.

Проблеск надежды для Львова?

На страницах Wiener Zeitung бывший глава правительства Зальцбурга Франц Шаусбергер разоблачает олигархический режим на Украине. По его мнению, киевское правительство остается у власти исключительно потому, что вынесение вотума недоверия кабинету Яценюка теперь возможно только осенью. А последняя попытка провалилась потому, что так решили олигархи. Совершенно обоснованной, по мнению Шаусбергера, видится и отставка министра экономического развития и торговли Абромавичюса — козни коррупционеров стали непреодолимым препятствием для запланированных реформ. Пока диктату олигархов не положен конец, министры иностранных дел Франции и Германии могут лишь браниться и увещевать своих украинских партнеров — от этого все равно ничего не изменится. Жертвы майдана пока до сих пор остаются напрасными. Тем временем лучик надежды забрезжил для Западной Украины, уверяет Шаусбергер. На фоне катастрофического положения в Киеве и на востоке Украины там наблюдается экономический подъем, регион притягивает все больше инвесторов и предпринимателей. Автор материала возлагает большие надежды на мэра Львова Андрея Садового, выведшего свою партию «Самопомощь» из коалиции, ведь именно он, по мнению Wiener Zeitung, хочет построить новую Украину — без олигархов.