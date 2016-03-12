В Грузии нашли, наконец, «козла отпущения», того самого, на котором могут «выпустить пар» все — позиция и оппозиция, власть и общественность. На этот раз в роли такого «козла» выступило информационное агентство «Интерпрессньюс», занимавшее до сих пор передовые позиции в рейтинге информагентств Грузии.

businesspskov.ru

Оно первым заметило (по своей ли внимательности или по чьей-либо указке) в сети Youtube видеоролик с записями из личной жизни некоего гражданина и сделало об этом информацию. По этой информации данный видеоролик успели просмотреть многие: интерес-то к «запретному плоду» в обществе велик. А просмотрев, очень скоро решили осудить «беспринципное» агентство, посмевшее сообщить читателям о наличии в интернете такого ролика.

Обвинения в адрес агентства посыпались со стороны властей. Его осудили министр юстиции и министр обороны, которые заявили, что их министерства и все подчиненные им структуры разрывают контракты с агентством «Интерпрессньюс» и прекращают с ним всякое сотрудничество. Вслед за министерствами о разрыве сотрудничества с агентством-нарушителем сообщила администрация президента. Не замедлила откликнуться на инициативу и прекратила сотрудничество с «Интерпрессньюс» и вездесущая телекомпания «Рустави-2», та самая, которая при прежней, да и при нынешней власти, распространяла немало видеозаписей, пусть не слишком интимных, из личной жизни граждан. В эфире «Рустави-2» в бытность нынешнего ее гендиректора Ники Гварамия заместителем генпрокурора Грузии выходили целые сериалы из «жизни и деятельности» тогдашней оппозиции. Но и эта телекомпания «осудила» журналистов агентства и прекратила с ними сотрудничество. За нарушение неприкосновенности личной жизни, хотя сам видеоролик и даже ссылку на него агентство не опубликовало.

«Грязные методы политической борьбы» осудило и «Единое национальное движение», то самое, при правлении которого особенно процветали тайные записи из личной жизни граждан. Лидеры ЕНД в своих безапелляционных заявлениях однозначно списали всю вину на нынешнее правительство и осудили бывшего премьера Бидзину Иванишвили в применении этих записей как главного орудия в борьбе с политическими оппонентами. ЕНД с сожалением отметило, что, несмотря на десятки случаев распространения подобных записей, правительство до сих пор не сумело выявить и наказать виновных.

Не искала, не видела, не знаю и не хочу знать, о чем и о ком был тот злополучный видеоролик, но ситуация, сложившаяся вокруг агентства «Интерпрессньюс» вызывает, по меньшей мере, отвращение.

Соперничающие информагентства с оттенком злорадства в тот же день стали сообщать, что из «Интерпрессньюс» уходят возмущенные журналисты. СМИ пестрели заголовками вроде «Интерпрессньюс покидают журналисты», а убегавшие «с тонущего корабля» бывшие сотрудники давали осуждающие уже бывшее руководство интервью конкурирующим агентствам.

Редакция «Интерпрессньюс» распространила специальное заявление, в котором осудила собственные действия, отметив, что ссылки на злополучный видеоролик она не давала. Руководство холдинга «Палитра Медия», в который входит это агентство, также осудило распространение информации о появившемся в Youtube ролике и сообщило об отстранении от занимаемой должности редактора, ответственного за размещение на сайте агентства скандальной новости.

И хотя все возмущенные отмечают, что необходимо провести расследование, установить и наказать того, кто снял и разместил в сети незаконное видео, но это возмущение на фоне осуждения агентства-нарушителя как бы отходит на второй план.

Не хочется выступать в роли защитника агентства, с которым меня лично ничто не связывает, но отмечу, что после появления на его сайте информации о наличии на канале Youtube такого видеоролика службы безопасности Грузии сумели заблокировать этот видеоматериал и закрыли к нему доступ. Сейчас уже ни одно заинтересовавшееся такой информацией лицо просмотреть ролик не сможет. А те, кто успел сделать это после прочтения информации «Интерпрессньюс», продолжают дружно осуждать агентство.

Проблема, на мой взгляд, не в некорректности действий агентства, а в сложившейся в Грузии ситуации безнаказанности и беспредела, в ситуации, когда некто тайно снимал и, возможно, продолжает снимать кадры из личной жизни граждан, а затем распространяет их через интернет с целью дискредитации «персонажей видеороликов».

Проблема еще и в тех примитивных пиар-технологиях, которыми пользуются участники политической жизни Грузии с целью накопления политических дивидендов. Эти видеозаписи из личной жизни граждан — часть той примитивной и грязной политической борьбы, которую ведут политические субъекты Грузии в борьбе за власть с целью развенчания оппонентов.

Надо отметить, что до сих пор подобные трюки приносили конкретным субъектам определенные успехи. Правительство Михаила Саакашвили во многом благодаря порочащим оппозицию видеосериалам сумело в свое время преодолеть оппозиционный протест и негативное отношение Запада к разгону митингов и вновь продлить свою власть на новый президентский и парламентский срок. Ныне правящая коалиция «Грузинская мечта» добилась победы на выборах 2012 года во многом благодаря скандальным кадрам из грузинских тюрем, где показывалось, как надзиратели насиловали и избивали заключенных.

Нынешнее правительство вскоре после прихода к власти пообещало прекратить тайную слежку за гражданами, а МВД неоднократно находило тайники с подобными видеозаписями и публично уничтожало их. Но, судя по всему, не все записи были уничтожены. А, возможно, слежка и не прекращалась…