«Российское Министерство обороны планирует закупить пятерых дельфинов, чтобы использовать их таким же образом, как это делалось во времена СССР. Эти млекопитающие (две самки и три самца) должны быть привезены в Севастополь, город в Крыму, где базируется Черноморский флот России, — пишет АВС. —

crimeavector.com.ua Боевой дельфин

Согласно данным, полученным из анонимных источников, дельфинов будут тренировать практически по той же программе, что и в 60-е — 80-е годы, когда их учили обнаруживать в воде взрывчатые вещества, атаковать чужих водолазов с помощью гарпунов, прикрепленных к спине, а также нести на себе мешок со взрывчаткой и подрывать ею объекты, жертвуя собой. Известно, что в годы холодной войны не только в СССР, но и в США велись работы по такой программе. История, по-видимому, повторяется».

La Vanguardia уведомила своих читателей о том, что Исламское Государство (террористическая группировка, запрещенная в России) выбрало себе врага №1. Им оказался, естественно, президент России. Правда, добраться до самого Путина экстремисты не обещают, но зато вовсю говорят о подъеме волны шариатского гнева.

«Последнее видео, сработанное ИГ и размещенное в Интернете показывает последователей Аль-Багдади, которые с экрана призывают население кавказского региона России заняться расширением «территории шариата». Исламисты зовут всех мусульман страны (а их в России — миллионы) объединяться в «битве против отступников, клятвопреступников и собак, лающих в поддержку Путина». Российский лидер теперь — главный враг ИГ и значит, надо ждать новых терактов в его стране. Человек на видео, снятый на фоне танка и опирающийся на артиллерийский снаряд призывает бороться против неверных и отступников всеми способами: если нет возможности стрелять и взрывать, то хотя бы ножом и веревкой».

«Неизгладимый шрам, оставленный в сердцах украинцев потерей Крыма, продолжает шириться, — информирует АВС в другом своем материале. В стране, пропитанной ненавистью и кровью, все чаще и настойчивее выдвигаются претензии к России с требованием возврата аннексированной ею территории. В год, который Петр Порошенко объявил решающим в борьбе за Крым, протесты уже выходят за все имевшиеся когда-то рамки. Примером этому может служить участие украинцев в фестивале «Евровидения». Они решили использовать этот конкурс как рупор, с помощью которого добьются, чтобы вся Европа услышала правду об их страданиях.

Украину будет представлять 32-летняя певица Джамала, крымская татарка, родившаяся в Киргизии и переехавшая на полуостров после распада СССР в 1991 году. Теперь она опять живет за пределами родины.

Песня Джамалы не оставляет сомнений в ее политической направленности и рассказывает о массовой депортации крымских татар, устроенной Сталиным.

Украинская участница может быть в итоге не допущена к конкурсу вообще, поскольку ее песня нарушает правило фестиваля, запрещающее тексты, имеющие политическую окраску. Хотя лидер крымских татар Джемилев утверждает, что выступить против этой песни — то же самое, что попытаться запретить фильм «Список Шиндлера».

Россия не впервые становится объектом критики на «Евровидении». В 2009 году на фестивале, проходившем в Москве, Грузия представила песню We don’t wanna put in, название которой фонетически воспринималось, как We don’t wanna Putin, то есть «Мы не хотим Путина». Россия написала жалобу и песня была дисквалифицирована. А в 2007 году случился скандал с песней ураинского участника (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM), содержавшей в тексте слова Lasha tumbai, которые русские услышали, как Russia goodbye. Но в тот раз обошлось без дисквалификации.

Россия еще не вносила официального протеста против работы Джамалы, но вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, татарин, уже высказал предположение, что «украинцы пытаются своей песней создать образ этой части общества, как преследуемой на полуострове по национальным признакам».

«Российский министр иностранных дел направил письмо испанскому коллеге, содержащее приглашение Испании принять участие в судьбе Сирии, — пишет El País. — Россия высоко оценила усилия, которые прикладывает пиренейское королевство для того, чтобы решение сирийского конфликта было политическим.

Испания войдет в ядро международного сообщества, возглавляемого США и Россией, которое ищет пути выхода из состояния гражданской войны, в котором Сирия находится уже пять лет.

В письме, подписанном главой МИД России, содержится персональное приглашение министру иностранных дел Испании Хосе Мануэлю Гарсии-Маргальо присоединиться к группе глав дипломатических ведомств, созданной на встрече в Вене в октябре 2015 года.

Испанское правительство изначально не было склонно к тому, чтобы настаивать на непременном уходе Асада со своего поста, как непременном условии начала переговоров о мире. Именно эта позиция может сподвигнуть сторонников Дамаска, таких, как Россия и Иран, придать Испании статус привилегированного посредника-переговорщика, такое мнение бытует в дипломатических кругах».

Комментариев о том, является ли российское приглашение Испании получить «статус привилегированного посредника-переговорщика» проявлением слабости Москвы, не последовало. Как, впрочем, и реплик о том, что это — проявление Кремлем уверенности в своих силах. Отсутствие этих фраз можно легко понять: объявлять любое действие России на международной арене слабостью — привилегия США, считать же что-либо сильным ходом… Ну, пока не пришла еще пора для столь смелых заявлений.

«Латвия и Эстония возведут заборы на границе с Россией, — рассказывает La Razón. — Это создаст у жителей названных стран ощущение безопасности и, кроме того, позволит усилить контроль над попытками проникновения незаконных иммигрантов с Востока на территорию Шенгенской зоны (напомним, что даже по официальной квоте ЕС беженцы из Сирии отказываются ехать в страны Прибалтики, прим. — ИА REGNUM). Власти Эстонии и Латвии уверены, что наличие заграждений обеспечит пограничным патрулям возможность противостоять любой атаке нелегалов и тем самым позволит защитить Европу от нового нашествия беженцев.

Латвия планирует очистить от растительности полосу шириной в 12 метров для того, чтобы облегчить видеонаблюдение за границей. Забор, высотой 2,7 метра будет установлен на 92-километровом участке (общая протяженность латвийско-российской границы — 276 км), имеющем весьма сложный для патрулей ландшафт с густыми лесами и заболоченной местностью.

«Забор, стоимостью 21 миллион евро, конечно, не станет непреодолимой преградой для потока нелегалов, но будет способствовать улучшению контроля за из передвижениями», - сказал представитель латвийского МВД Ричардс Козловскис».

«Растет число защитников украинской летчицы Надежды Савченко, - делится радостью с читателями каталонская El Periódico. — Путин теперь уже понимает, что он в ее лице получил оппонента высокого уровня и должен каким-то образом разрубить образовавшйся Гордиев узел. Савченко обратилась с письмом ко всему миру, призывая создать единый фронт против «нового агрессора» - России Владимира Путина. В случае признания виновной она может получить срок до 23 лет лишения свободы.

В мире ширится движение в ее поддержку: о своей солидарности уже заявили нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, мыслитель Бернард Анри-Леви, губернатор Одессы Михаил Саакашвили, русская писательница Людмила Улицкая».

«Во время своего последнего появления в зале суда Савченко встала ногами на стул и показала суду «короткий рукав» и «пейнету», выразив таким образом свое отношение к процессу и своим обвинителям».

«Коротким рукавом» испанцы называют жест, часто применяемый футболистами на радостях после забитого гола, когда ребро ладони одной руки «отсекает» в локтевом сгибе поднятую другую руку. «Пейнета» — торчащий вверх из сжатого кулака средний палец — символ, без которого не обходится, практически ни один голливудский фильм.

Судя по этим жестам, Надежда Савченко — высокого культурного уровня человек и может выступать достойным оппонентом кому угодно.