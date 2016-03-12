«Смена коней» и предвыборная «переправа»
Отставки губернаторов объясняют желанием Центра укрепить тылы «Единой России» в предвыборный год. Слабый губернатор действительно может стать ахиллесовой пятой «партии власти». Но насколько действительно помогает «единороссам» замена глав проблемных регионов? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним канун предыдущих парламентских выборов.
В прошлые федеральные выборы власти действовали осторожно. Много губернаторских отставок состоялось уже после парламентской кампании. «Превентивных ударов» по слабым руководителям в предвыборный 2011 год было нанесено немного. В начале года ушел в отставку глава Камчатского края Алексей Кузьмицкий, которого заменил Владимир Илюхин. Летом Тверскую область вместо Дмитрия Зеленина возглавил Андрей Шевелев, Тульскую — Владимир Груздев вместо Вячеслава Дудки, Санкт-Петербург — Георгий Полтавченко вместо Валентины Матвиенко.
Свою губернаторскую карьеру все эти лица начали без серьезных ошибок. Даже Андрей Шевелев, позже превратившийся в героя негативных публикаций региональной прессы, в первые месяцы своей работы избегал серьезных просчетов. Да, в региональном заксобрании за него не проголосовали депутаты фракции КПРФ. Впрочем, пояснив, что выступают не против конкретного политика, а против принципа назначения губернаторов вообще. Накануне парламентских выборов имя губернатора упоминалось в связи с рядом скандалов. Например, в интернете появилось письмо, якобы написанное спикером заксобрания области Андреем Епишиным, где Шевелев обвинялся в плохой подготовке избирательной кампании «единороссов». Однако всего этого было еще мало, чтобы кардинально испортить репутацию губернатора. Глава региона требовал проверки работы речного транспорта и решения вопроса с горячим водоснабжением Твери, обещал инвестиции на строительство диализного центра и снижение энерготарифов для потребителей-юрлиц. В общем, создавал вполне благоприятные для себя информационные поводы.
В итоге, результат «Единой России» по Тверской области на думских выборах-2011 составил 38,44% голосов. Для сравнения — результат на выборах в заксобрание региона в марте того же года составил 39,79%. В свое время, отставку Дмитрия Зеленина связывали, в том числе, с таким результатом «партии власти», который многие сочли невпечатляющим. Конечно, выборы в заксобрание и Госдуму если и можно сопоставлять, то с большой осторожностью. В первом случае это практически целиком «референдум о доверии губернатору», во втором — на него куда сильнее влияют федеральные факторы. И, тем не менее, замена тверского губернатора пять лет назад явно дала «единороссам» очень немного.
То же самое можно сказать и о большинстве регионов, где в 2011 году заменили глав. На общем фоне неплохо смотрится результат «медведей» по Камчатскому краю при на тот момент новом губернаторе Владимире Илюхине — 45,24%. Ниже среднего по России, но для такого проблемного региона вполне неплохо. И совсем выделялся результат партии по Тульской области при только что новом губернаторе Владимире Груздеве — 61,32%. Выше, чем в среднем по России, не говоря уже о многих регионах Центрального федерального округа. Критики власти обвиняли главу региона в административном давлении на оппозицию и «грязных выборах». Но и презентация губернатора оказалась одной из самых ярких. Тут и региональные инициативы, начиная со строительства детских площадок на личные средства. И агитационная кампания с привлечением фигур федерального уровня. Отметим, как празднование 300-летия оружейного производства в Туле взял под личный контроль Дмитрий Медведев (на тот момент — президент).
Отметим, правда, что и политическое наследство предшественника Груздева, Вячеслава Дудки, было не так уж безнадежно. Еще в 2009 году возглавляемый этим губернатором список «единороссов» получал на выборах в облдуму 55,4% голосов. Дудка был отправлен в отставку из-за возбужденного против него уголовного дела, а не из-за потери управляемости регионом.
Считается, что замена проблемного губернатора — это уже «выпуск пара». Шаг, мешающий «антигубернаторским настроениям перейти в антифедеральные». Но, как показывает опыт предыдущей думской кампании, такие отставки могут остановить эрозию доверия к власти в регионе. Но, чтобы сбить протестные настроения и не дать им отразиться на думских выборах, требуются серьезные усилия новых губернаторов. Впрочем, у чиновников, возглавивших проблемные регионы в этом году, время для этого еще есть.