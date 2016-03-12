Отставки губернаторов объясняют желанием Центра укрепить тылы «Единой России» в предвыборный год. Слабый губернатор действительно может стать ахиллесовой пятой «партии власти». Но насколько действительно помогает «единороссам» замена глав проблемных регионов? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним канун предыдущих парламентских выборов.

Ян Хойнк ван Папендрехт. Переправа через Березину в 1812 году

В прошлые федеральные выборы власти действовали осторожно. Много губернаторских отставок состоялось уже после парламентской кампании. «Превентивных ударов» по слабым руководителям в предвыборный 2011 год было нанесено немного. В начале года ушел в отставку глава Камчатского края Алексей Кузьмицкий, которого заменил Владимир Илюхин. Летом Тверскую область вместо Дмитрия Зеленина возглавил Андрей Шевелев, Тульскую — Владимир Груздев вместо Вячеслава Дудки, Санкт-Петербург — Георгий Полтавченко вместо Валентины Матвиенко.

Свою губернаторскую карьеру все эти лица начали без серьезных ошибок. Даже Андрей Шевелев, позже превратившийся в героя негативных публикаций региональной прессы, в первые месяцы своей работы избегал серьезных просчетов. Да, в региональном заксобрании за него не проголосовали депутаты фракции КПРФ. Впрочем, пояснив, что выступают не против конкретного политика, а против принципа назначения губернаторов вообще. Накануне парламентских выборов имя губернатора упоминалось в связи с рядом скандалов. Например, в интернете появилось письмо, якобы написанное спикером заксобрания области Андреем Епишиным, где Шевелев обвинялся в плохой подготовке избирательной кампании «единороссов». Однако всего этого было еще мало, чтобы кардинально испортить репутацию губернатора. Глава региона требовал проверки работы речного транспорта и решения вопроса с горячим водоснабжением Твери, обещал инвестиции на строительство диализного центра и снижение энерготарифов для потребителей-юрлиц. В общем, создавал вполне благоприятные для себя информационные поводы.

В итоге, результат «Единой России» по Тверской области на думских выборах-2011 составил 38,44% голосов. Для сравнения — результат на выборах в заксобрание региона в марте того же года составил 39,79%. В свое время, отставку Дмитрия Зеленина связывали, в том числе, с таким результатом «партии власти», который многие сочли невпечатляющим. Конечно, выборы в заксобрание и Госдуму если и можно сопоставлять, то с большой осторожностью. В первом случае это практически целиком «референдум о доверии губернатору», во втором — на него куда сильнее влияют федеральные факторы. И, тем не менее, замена тверского губернатора пять лет назад явно дала «единороссам» очень немного.

То же самое можно сказать и о большинстве регионов, где в 2011 году заменили глав. На общем фоне неплохо смотрится результат «медведей» по Камчатскому краю при на тот момент новом губернаторе Владимире Илюхине — 45,24%. Ниже среднего по России, но для такого проблемного региона вполне неплохо. И совсем выделялся результат партии по Тульской области при только что новом губернаторе Владимире Груздеве — 61,32%. Выше, чем в среднем по России, не говоря уже о многих регионах Центрального федерального округа. Критики власти обвиняли главу региона в административном давлении на оппозицию и «грязных выборах». Но и презентация губернатора оказалась одной из самых ярких. Тут и региональные инициативы, начиная со строительства детских площадок на личные средства. И агитационная кампания с привлечением фигур федерального уровня. Отметим, как празднование 300-летия оружейного производства в Туле взял под личный контроль Дмитрий Медведев (на тот момент — президент).

Отметим, правда, что и политическое наследство предшественника Груздева, Вячеслава Дудки, было не так уж безнадежно. Еще в 2009 году возглавляемый этим губернатором список «единороссов» получал на выборах в облдуму 55,4% голосов. Дудка был отправлен в отставку из-за возбужденного против него уголовного дела, а не из-за потери управляемости регионом.

Считается, что замена проблемного губернатора — это уже «выпуск пара». Шаг, мешающий «антигубернаторским настроениям перейти в антифедеральные». Но, как показывает опыт предыдущей думской кампании, такие отставки могут остановить эрозию доверия к власти в регионе. Но, чтобы сбить протестные настроения и не дать им отразиться на думских выборах, требуются серьезные усилия новых губернаторов. Впрочем, у чиновников, возглавивших проблемные регионы в этом году, время для этого еще есть.