



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Ататюрк

12 марта 1881 года родился первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Имя Ататюрк («отец турок») присвоило ему Великое национальное собрание Турции в 1933 году. Получил образование в Салониках, затем в Военной академии и Академии генерального штаба в Стамбуле, где получил звание капитана и назначение в Дамаск. Между 1904 и 1908 годами организовал несколько тайных обществ для борьбы с коррупцией в правительстве и армии. Во время революции 1908 года разошелся во взглядах с лидером младотурок Энвером Беем и отошел от политической деятельности. Участвовал в итало-турецкой войне 1911−1912 годов и Второй Балканской войне 1913 года. Во время Первой мировой войны командовал османскими войсками, оборонявшими Дарданеллы. После войны не признал капитуляции и раздела Османской империи по Севрскому мирному договору.

В 1919 году, после высадки греческих войск в Измире, Ататюрк организовывает национальное движение сопротивления по всей Анатолии. Отношения между Анатолией и султанским правительством в Стамбуле были прерваны. В 1920 году Ататюрк был избран в Анкаре председателем нового Великого национального собрания. Он воссоздал армию, изгнал греков из Малой Азии, вынудил страны Антанты подписать более справедливый Лозаннский договор (1923), упразднил султанат и халифат, основал республику (1923).

Ататюрк, 1923

Ататюрк был избран первым президентом Турции в 1923 году и переизбирался в 1927-м, 1931-м и 1935 годах. Проводил политику модернизации турецкого государства и общества по западному образцу, реформировал систему образования и упразднил институты исламского права. После нескольких попыток мятежей был вынужден распустить оппозиционную Прогрессивно-республиканскую партию (в 1930 и пришедшую ей на смену Свободную республиканскую партию) и перейти к более авторитарным методам правления, необходимым для эффективного проведения реформ в традиционном турецком обществе. Благодаря Ататюрку (в 1928 году) в Турции было провозглашено равенство полов, женщины получили избирательные права. В том же году вместо арабского был введен латинский алфавит, а в 1933 — семейные фамилии по западному образцу. В экономике проводил политику национализации и опоры на национальный капитал. Внешняя политика Ататюрка была направлена на достижение полной независимости страны. Турция вступила в Лигу наций и наладила дружественные отношения с соседями, в первую очередь, с Грецией и СССР.

Еще недавно в Турции не было ни одного политика или общественного деятеля — независимо от взглядов — который решился бы публично усомниться в величии основателя республики. Его культ можно было сравнить разве что с обожествлением Ленина в Советском Союзе, продолжавшимся многие десятилетия после смерти «вождя мирового пролетариата». Мало кто мог предполагать, что в Турции наступит пора, когда новые политические силы станут отказываться от идеологического наследия основателя современной Турции. С приходом к власти в Турции в 2002 году «Партии справедливости и развития» (ПСР) политическое сообщество и аналитические круги этой страны проникались мыслью о том, что Турция уже не будет такой, как прежде. Предложенный, а затем и реализуемый курс преобразований не оставил сомнений в том, что новые политические силы в значительной степени видоизменят ландшафт государственного устройства Турецкой Республики, которая на протяжении 90 лет безоговорочно следовала принципам и заветам своего основателя — Ататюрка.

Памятник Ататюрку в Измире. 2009

Кардинальной мерой сущностного порядка стал отказ от принесения школьниками клятвы, внедренной турецким вождем. Она заканчивается словами «Как счастлив говорящий: «Я — турок!» и выражает самоидентификацию нации, веками называвшей себя османами. Эрдоган также планирует отменить запрет на ношение женщинами хиджаба в государственных учреждениях. Исключение будет сделано лишь для судей, прокуроров, полицейских и военнослужащих, что дало повод обвинять премьера в манипулировании этим вопросом. Был снижен процентный барьер на парламентских выборах с нынешних 10% до 5%. Власти рассчитывали на появление малых проправительственных партий, которые обеспечат ПСР поддержку в противоборстве с оппозицией — кемалистской «Народно-республиканской партией» и «Партией националистического движения».

Произошли изменениями в национальной политике, что мотивировалось необходимостью снятия определенной напряженности в межэтнических отношениях, прежде всего для урегулирования так называемого курдского вопроса. Однако предполагаемые реформы не обеспечивают гражданского единства в Турции, даже несмотря на то, что в инициативах главы правительства, связанных с национальной политикой, многие усматривают отказ от традиционного тюркизма. В не меньшей степени преобразования увязываются и с планами Эрдогана, который готовится сменить Конституцию и перейти на президентскую форму правления. Вот почему большая часть кемалистов считает, что нынешние реформы могут стать последним гвоздем, вбитым в гроб светской Турции, основанной на принципах Ататюрка.

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