Заседание ЕЦБ.

Мнение МЭА о ценах на нефть.

Падение доллара ниже 70 рублей.

Шахматная доска

10 марта ЕЦБ не разочаровал участников рынка и снизил ключевую кредитную ставку в еврозоне с 0,05% до 0%, ставку по депозитам — с — 0,3% до — 0,4%, ставку маржинального кредитования — с 0,3% до 0,25%. Кроме того, регулятор объявил о расширении с апреля ежемесячной программы покупок активов в еврозоне с 60 млрд до 80 млрд евро.

В июне будет запущена новая серия из 4-х целевых долгосрочных программ кредитования — TLTRO, сроки каждой из которых составят 4 года. В рамках программ TLTRO коммерческие банки еврозоны смогут занимать деньги у ЕЦБ под ставку минус 0,4% (то есть ЕЦБ будет доплачивать коммерческим банкам, если они будут кредитовать реальный сектор экономики). Глава ЕЦБ ожидает значительного спроса на эти кредиты. Очевидно, что на этих операциях ЕЦБ будет терять деньги (хотя получение прибыли не является целью деятельности любого Центробанка).

По мнению председателя ЕЦБ Марио Драги, ключевые процентные ставки в еврозоне будут оставаться очень низкими после завершения программы покупок активов (после марта 2017 года). Между тем, он считает, что в краткосрочной перспективе на их дальнейшее снижение пока рассчитывать не стоит, но новые обстоятельства могут изменить ситуацию. Участники рынка уцепились за последнюю фразу и «протащили» пару EUR/USD с уровня 1,0825 до 1,1200. 11 марта произошла коррекция пары к уровню 1,11. Между тем, если инфляционное давление в еврозоне продолжит снижение, то ЕЦБ будет вынужден усилить меры монетарного стимулирования экономики. Многое будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть, которые, по мнению Международного энергетического агентства, достигли «дна», о чем оно сообщило 11 марта («Есть признаки того, что цены на нефть достигли дна»).

11 марта был опубликован ежемесячный отчет МЭА. Эта организация повысила прогноз на 2016 год по мировому спросу на нефть с 95,7 млн до 95,8 млн баррелей в сутки. Из обзора МЭА следует, что ОПЕК в феврале снизила добычу нефти на 90 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январем. При этом снижение производства нефти в Ираке, Нигерии и ОАЭ в совокупности на 350 тыс. баррелей в сутки было частично скомпенсировано растущей добычей Ирана, который нарастил ее за прошлый месяц на 220 тыс. баррелей в сутки (то есть не так стремительно, как ожидалось ранее, хотя такие выводы несколько преждевременны, но на этом акцентирует внимание МЭА).

МЭР считает, что любое соглашение ОПЕК и производителей нефти вне картеля по добыче не сильно повлияет на баланс рынка в 1 кв. 2016 г. Отметим, что неделей ранее министр энергетики России Александр Новак заявил о возможности проведения встречи ведущих производителей нефти между 20 марта и 1 апреля 2016 года (возможно в Москве 20 марта).

На этой неделе резкое усиление спроса на риск (в связи с действиями ЕЦБ и повышением цен на нефть) позволило российской валюте существенно укрепиться, а индексу ММВБ обновить многолетний максимум в 1870 пунктов. Недельный размах колебаний по паре USD/RUB составил примерно 3,5 рубля (69,48−72,96). Отметим, что на следующей неделе дополнительную поддержку рублю может оказать рост ставок межбанковского кредитования в РФ в связи с наступлением очередного налогового периода в РФ. 11 марта глава МЭР РФ заявил о возможности снижения через неделю ключевой процентной ставки в РФ. Наш базовый сценарий предполагает ее снижение на 50 б.п. в связи с ростом цен на нефть марки BRENT выше 40 долларов за баррель, укреплением рубля, снижением (до 8,1% в феврале) годовой инфляции в РФ. Три последних фактора между собой сильно коррелируют.