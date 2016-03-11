



Иван Шилов ИА REGNUM Бди!

«Майдан» изначально был и по сей день остается технологией не созидания, а разрушения. Для революции, как считается, естественно, если не обязательно, пожирать собственных «детей». От того, считать ли перехват власти «американскими» из рук «донецких» революцией или переворотом, суть дела не меняется. Очевидным фактом остается патологическая склонность «майдана» и всего, что из него вышло, к уничтожению, к утверждению себя «огнем и мечом». Если позволительно в данном случае вести речь о достоинстве, то исключительно о «достоинстве» меньшинства, культивируемом за счет попрания и достоинства большинства, и самого этого большинства. Позитивной программы у псевдореволюционеров от «майдана», как не было, так нет. Их действия по своей природе деструктивны и агрессивны. Поиск врага — первейшее занятие. Был Янукович, его сменили «сепаратисты» в Донбассе, потом появился Путин, потом — Россия, теперь — русские как «класс». Весь народ! Известная формула: «умрем, но флот не опозорим», — для нынешних хозяев высоких кабинетов на киевских Печерских холмах и тайных обладателей «золотых» батонов и унитазов а-ля Янукович приобрела несколько иной вид. Теперь она звучит примерно так: «сдохнем от голода, холода, болезней, но с Россией мириться не станем». Для пущей же важности не мириться решено не только с Россией, но и с русскими. Не только с государством, но и с народом. Украинский эрзац доктрины европейских ценностей обрел свое практическое воплощение.

Задергавшись-засуетившись под давлением угрозы принудительной досрочной отставки, А. Яценюк, среди прочего, решил сыпануть на свою преждевременно полысевшую голову горсть демагогически критического пепла. «Да, — заявил он, скривив лицо в гримасе глубокой печали и едва не взявшись по примеру М. Саакашвили жевать собственный галстук, в порыве самобичевания, сменившем вдруг доминировавший в предыдущих публичных выступлениях пафос наступательной самоуверенности, — я и мое правительство сделало немало ошибок; достигнуть всех целей, поставленных на «майдане», нам пока не удалось». В украинском информационном пространстве, выстроенном на бесконечных апелляциях к «майдану», к его «духу», «ценностям» и даже «традициям» (!), филиппика привлекла внимание, вызвав к ставшему нелюбым для основной массы населения премьеру чувство, если не определенной симпатии, то жалости.

За внешней привлекательностью фразы о «недовыполнении» целей и задач «майдана», впрочем, скрывалось очередное лукавство. Истинные цели «революции достоинства» достигнуты: Украина переведена во внешнее управление; погружена в контролируемый хаос; в ней попраны демократические устои, пусть в урезанном виде, кое-как, но внедренные в прежние годы. И главное — запущена модель геополитического дрейфа, предполагающая поддержание в отношениях Москвы и Киева по инициативе последнего перманентного состояния повышенного градуса конфликтности. Ничего, кроме этого набора, заказчики февральского кровопролития в Киеве не планировали и не требовали. Весь остальной «креатив», навороченный непосредственными исполнителями заказа из числа местных, это уже дело их — исполнителей — собственных мозгов и рук. Ответственность за обещания и ожидания нести им, а не тем, кто, оплатив «майданную» музыку, теперь печется о гарантиях неприкосновенности для сходящего с печерских подмостков «Кролика». Вот, и приходится плевать и фыркать в сторону России, подсовывая людям дикую забаву «Бей москаля!» и отвлекая их от мыслей о беспросветной тупости и преступности режима.

В первые дни весны из Одессы пришло странное известие. Именующий себя «координатором проекта «Информационное сопротивление-ЮГ», некий С. Братчук огорошил журналиста одного из местных электронных порталов сенсационной новостью. Бдительный «активист» заявил, что «руководство российских военно-пропагандистских СМИ приступило к практической части выполнения заказа Кремля на изменение мнения населения Российской Федерации и Украины о войне, развязанной Россией против нашей страны». По его словам, российские пропагандисты и спецслужбы на данный момент осуществляют в Украине поиск и вербовку журналистов и менеджеров медиа-ресурсов, способных создать эффективные издания для работы против Украины. «Задача, которую предлагают выполнить журналистам российские заказчики — создать мощную информационную волну о «примирении украинского и русского народов». По требованию этих самых «заказчиков», акцент должен быть сделан на «общей истории братских народов», «исключительно геополитической сущности конфликта на Донбассе», «готовности народа России примириться с украинскими братьями» и других «неоимперских информационных ловушках».

В конце 2015-го в украинских СМИ, обслуживающих Мининформации, промелькнула волна материалов на тему: «русские предлагают нам, украинцам, мириться, а мы на это не согласимся никогда, ни за какие коврижки» («Гордая Украина отвергает мир с русскими и требует их полной капитуляции»). Появившись непонятно откуда и зачем, тексты-близнецы о примирении, спустя некоторое время, так же резко, как появились, исчезли, будто их и не было вовсе. Могло сложиться впечатление, что произошел ложный пуск очередной информационной контрпропагандистской ракеты. Или что информракета разделила судьбу всех ракет, запускаемых Киевом в последнее время, рухнув, не то что не поразив цель, а толком не взлетев.

Пока в провинции закостенелые услужливые дураки пытаются следовать директиве «мириться нельзя не мириться», в столице отношение к потенциальному диалогу украинской и русской культур как альтернативе их окончательному отделению друг от друга и как мосту в общее будущее завоевывает все больше пространства. «В период конфликта на культуру возлагаются особенные надежды. Именно ее средствами можно начать диалог и искать пути к примирению. Деятели искусства и культурные менеджеры, благодаря их опыту и ввиду специфики их деятельности способны строить мосты между разными точками зрения тогда, когда контакты на официальных уровнях невозможны». Эта мысль родилась не в Кремле и не головах украинских русофилов. Ее сформулировал автор текста, опубликованного на днях на патриотической «Украинской правде».

Первые шаги в направлении восстановления украинско-российского диалога уже делаются. Натыкаясь на стену непонимания и неприятия, встречая агрессивное сопротивление, сталкиваясь с огромными рисками, включая чреватое опасными последствиями причисление к «пятой колонне» (в Киеве не скрывают намерений расправиться с ней «окончательно»), но — делаются. Деятели культуры и науки Украины, России, Беларуси, собравшись не так давно в Минске на встречу на тему «Наука и культура в современном мире», выступили с инициативой, названной ими «Минской». Ее сущность состоит в запуске совместными усилиями комплексного белорусско-российско-украинского гуманитарного проекта, нацеленного на активизацию научной и культурной деятельности в каждой из стран и в общем для них духовном пространстве через наполнение новым смыслом трехстороннего и многостороннего сотрудничества.

Выступая на встрече, выдающийся украинский поэт Б. Олейник сказал: «Культура по своей природе гуманна и гуманистична. Она призвана не калечить людские души, а врачевать их, вселяя в них не злобу и ненависть, а веру, надежду, любовь. Тот, кто считает по-другому, заблуждается. Вольно ли, или невольно, но заблуждается, приписывая культуре несвойственные ей черты и функции… Не уверен, что культура сама по себе способна предотвращать войны. Не знаю и того, может ли культура остановить войну, когда та уже началась. А вот в том, что именно культуре дано играть важнейшую роль в налаживании диалога между участниками войны после того, как она с Божьей помощью завершена и даже тогда, когда война еще продолжается, у меня нет ни малейшего сомнения».

Хочется искренне верить в то, что эти слова будут услышаны. И тень мифических «русских заказчиков» их не заслонит и не позволит извратить в угоду политической конъюнктуре. Логика позитивного развития и созидания, иначе говоря, нормальная логика начинает в «послемайданной» Украине брать свое. До ее полной реабилитации еще очень далеко, но процесс, изъясняясь языком середины 1980-х, «пошел». Это не может не радовать.