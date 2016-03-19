



Иван Шилов ИА REGNUM Еще один в ряду

Транстихоокеанское торговое партнерство (ТТП) и Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство (ТТИП) способны поменять устои и нормы международного права уже в недалеком будущем, в будущем, где такие институты, как ООН, ВТО, Всемирный банк и МВФ, утратят свое значение. Многие аналитики связывают их появление с учреждением Нового банка развития, созданного странами БРИКС, и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, возглавляемого Китаем.

Транстихоокеанское торговое партнерство издание The Huffington post окрестило недавно «экономическим НАТО». Но еще в 2012 году госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая за Трансатлантический торговый договор, который должен был способствовать созданию новых рабочих мест, назвала его «экономическим НАТО», призванным воссоздать связи между старыми союзниками. Три года спустя кандидат в президенты от демократов проявляет меньше энтузиазма по поводу этой организации.

«В США ТТИП находилось в тени своего тихоокеанского коллеги, Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Скептики, которые опасаются влияния обоих договоров на американские рабочие места, включают в себя и прогрессивных демократов, и чайную партию, и протекционистов, и профсоюзы.

Говоря о геополитических выгодах, апологеты договора упоминают свободную торговлю, которая может вдохнуть новую жизнь в альянс и установить ориентиры, которые бы Китай и другие развивающиеся державы не смогли бы игнорировать в будущих торговых сделках. Международная пропагандистская машина России также была бы обеспокоена потенциалом укрепления трансатлантических связей», — уверены журналисты Politico.

«В отличие от традиционных договоров о свободной торговле, речь идет не о сокращении тарифов и пошлин. Они уже низки — в среднем всего 3%. ТТИП фокусируется на устранении «нетарифных барьеров» — гармонизации стандартов, дебюрократизации и повышении гарантий для инвесторов, что сделает торговлю проще и дешевле, и экспортерам не придется адаптироваться к двойному набору правил.

Больше всего общественность пугает расширение прав и возможностей многонациональных компаний за счет парламентов и граждан, в частности, с помощью так называемого положения по «Разрешению споров» (ISDS), которое позволит корпорациям оспаривать национальные законы в закрытых арбитражных судах… Но обе стороны надеются, что «сделка» должна быть завизирована до ухода администрации Обамы в январе 2017 года», — пишет издание Politico.

Великобританию заботит опасность приватизации системы национального здравоохранения, жилищно-коммунальных и других государственных услуг крупными американскими корпорациями. Германию и Францию — отличия в трудовом законодательстве с США, где признаются только два из восьми основных стандартов ЕС. Европейцы опасаются, что это приведет к выводу производства в другие страны, с более низкими социальными издержками, и росту безработицы.

США считают подобные проблемы незначительными и «техническими», которые можно согласовать потом. Здесь важно понимать, что англосаксонское право носит прецедентный характер, и после подписания принципиального соглашения, пока европейские парламенты будут спорить по каждому пункту, американские суды начнут выносить решения, которые позже игнорировать будет невозможно.

ТТИП будет регламентировать весь комплекс торговых отношений, включая кредитно-денежную политику, инвестиционную и судебно-правовую практику, вопросы коммерческой тайны и контрафактной продукции, информационные услуги, образование, медицину, безопасность и межгосударственное взаимодействие.

Европейцы опасаются снижения санитарных и экологических норм: обработки хлором, гормонами и антибиотиками мяса; генномодифицированного зерна для засева полей; потрясения механизмов защиты национальной культуры — квотирования аудиовизуальной продукции во Франции, например; и так называемых «враждебных захватов» стратегических отраслей европейской экономики с разбирательствами в неподконтрольных европейцам арбитражных судах. США заинтересованы в ТТИП еще и из-за доступа к огромному рынку сбыта, которому они же и будут навязывать условия.

В октябре прошлого года в Берлине на демонстрацию против ТТИП вышло более 150 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом со времен выступления немцев против войны в Ираке в 2003 году.

Что касается Тихоокеанского партнерства, министры торговли Тихоокеанского региона из Австралии, Брунея, Канады, Чили, Японии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США и Вьетнама 5 октября 2015 года заключили договор, который покрывает широчайший диапазон направлений: от фармацевтических препаратов и банковского дела до условий продажи молока. Договор предстоит ратифицировать каждой из стран ТТП. Заметным исключением из «пакта» является Китай. Но ни для кого не секрет, что, в частности, соглашение призвано покончить именно с доминированием Китая в этом регионе.

«Лицемерная Америка, которая, отстаивая свободу торговли, отказывается отменить сельскохозяйственные субсидии, вместо проведения глобальных торговых переговоров вместе с Европой взяла на вооружение стратегию «разделяй и властвуй», основанную на частично пересекающихся торговых блоках и соглашениях», — обличает политику США издание Project Syndicate.

«В результате на месте задуманного глобального режима свободной торговли возникает противоречивый режим управляемой торговли. В большей части Тихоокеанского и Атлантического регионов торговлю будут регулировать соглашения, занимающие тысячи страниц и переполненные сложными правилами, чья природа противоречит базовым принципам эффективности свободного обмена товарами.

Транстихоокеанскому партнёрству (ТТП) еще и предстоит трудная битва за ратификацию, поскольку как лидирующие кандидаты в президенты от Демократической партии, так и многие республиканцы выступают против него. Проблема не столько в описываемых соглашением условиях торговли, сколько в его «инвестиционной» главе. Она существенно ограничивает возможности государственного регулирования в сфере экологии, здравоохранения и безопасности и даже ограничивает финансовое регулирование.

Договор спровоцирует дорогостоящие судебные процессы, в которых могущественные корпорации будут противостоять плохо финансируемым правительствам. Даже регулирование, защищающее планету от выбросов парникового газа, оказывается под угрозой. Единственное регулирование, которому, похоже, ничего не грозит, касается сигарет (иски, поданные против Уругвая и Австралии с требованием сделать менее резкими надписи о рисках курения для здоровья, уже привлекли много внимания). Однако остаётся масса вопросов по поводу возможности исков в других сферах деятельности.

Пункт о «статусе наибольшего благоприятствования» гарантирует, что корпорации могут требовать наилучших условий в любой из стран соглашения. Тем самым даётся старт конкурентной гонке дерегулирования — нечто совершенно противоположное тому, что обещал президент США Барак Обама.

Он неоднократно заявлял, что ТТП позволит определить, кто — Америка или Китай — будет писать торговые правила для XXI века. Корректным подходом стала бы коллективная — и при этом прозрачная — разработка этих правил (когда все голоса услышаны). Обама же пытается увековечить привычный стиль ведения дел, когда правила, регулирующие глобальную торговлю и инвестиции, пишутся американскими корпорациями для американских корпораций», — пишет издание Project Syndicate.

Среди тех, кто выступает против соглашения, — профсоюзы, экологические группы, которые все еще, как ни парадоксально, по традиции являются сторонниками Обамы. Многие в родной партии президента — в том числе сенатор Берни Сандерс — выступают против соглашения о торговле. Сандерс, в частности, сказал, что он «разочарован, но не удивлен решением о продвижении катастрофического торгового соглашения, которое повредит потребителям и будет стоить Америке рабочих мест». «Уолл-стрит и крупные корпорации снова выиграли. Настало время остановить многонациональные корпорации и не позволить им раздуть свою прибыль за наш счет», — сказал он. Он сравнил это соглашение с неудачными торговыми сделками с Мексикой и Китаем, которые стоили США миллионов рабочих мест в прошлом.

Корпорации явно лоббируют «прохождение» сделки. Крупные предприятия, такие как Nike, конечно, поддерживают соглашение. На данный момент 98% обуви в США импортируется. Анализ данных Федеральной избирательной комиссии показал, что члены американской бизнес-коалиции пожертвовали более $1 млн для членов Сената США с января по март этого года, во время обсуждения ТТП. По данным The Guardian, из общего фонда $1 148 971 в среднем $17,676.48 было «вручено» за каждый из 65 голосов «за». Голоса республиканцев были вознаграждены сторонниками ТТП в сумме $19,673.28. Средний демократ получил $9689,23 от тех же «доноров».

Хотя соглашение и являлось секретным, Обама настаивал, что договор вовсе не секретен. «Любые соглашения, которые мы заключаем с одной из 11 стран, должны быть и будут размещены в интернете, по крайней мере, за 60 дней, прежде чем я подпишу их. Необходимо еще пройти Конгресс — и вы знаете, что они не собираются ничего делать быстро. Так что будут месяцы для ознакомления», — заявил Обама.

«Мы просим администрацию немедленно обнародовать текст и призываем законодателей проявить большую осторожность при оценке ТТП», — говорит Ричард Трамка, президент крупнейшей профсоюзной федерации в США AFL-CIO.

«Конечно, для поддержки соглашения о торговле нашлись причины и «повесомее» экономических. Сторонники ТТП подчеркивают его внешнеполитическое значение, особенно в качестве одного из важнейших средств для восстановления баланса в Азии.

Недавно был проведен опрос о том, как соглашения о свободной торговле влияют на достижения целей внешней политики Соединенных Штатов. Такие соглашения были признаны «эффективными» у 64% респондентов, а 34% расценили их как «неэффективные». Здесь интересно резкое партийное различие. Демократы гораздо более увлечены эффективностью внешней политики (77% — за, и 22% — против), чем республиканцы (56% и 42%).

Это может оказаться особенно сложным пунктом в избирательной кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Ее кампания, в частности, выстроена на умении «хорошо разбираться в иностранных делах». Как государственный секретарь, она публично поддержала ТТП 45 раз. В октябре прошлого года, до того, как текст ТТП был обнародован, она заявила о своем неодобрении ТТП. Это ставит ее в неудобное положение и противоречит общественному мнению, которое отражено в широком обзоре. Ричард Трамка, президент AFL-CIO, однако, заявляет, что эта позиция необходима Клинтон, чтобы заработать поддержку профсоюзов, которым ТТП не нравится.

Подход президента США Барака Обамы к лоббированию торгового соглашения также весьма интересен. Противникам соглашений о свободной торговле он пытался объяснить важность ТТП, утверждая, что оно в корне отличается от предыдущих…

Проблема с ратификацией может возникнуть из-за слабой поддержки среди конгрессменов-демократов, и означает, что на деле судьба соглашения находится в руках республиканцев. Если бы руководство США в ходе торговых переговоров обратило внимание на этот этап, перспективы ТТП могли быть отчетливее. Белый дом «раструбил» о ТТП как о «самом прогрессивном торговом соглашении за всю историю», отвергая претензии председателя комиссии по финансам по защите интеллектуальной собственности, и другие, например, табачные инвестиции. Конечно, если бы поддержка ТТП в Конгрессе была столь же широка, как среди американской общественности, такие возражения могли бы и не иметь значения.

Вряд ли число конгрессменов-демократов, поддерживающих ТТП, увеличится — особенно перед выборами. Это означало бы поддержку республиканцев. Могут ли республиканцы конгресса реально противостоять ТТП, учитывая, что даже респонденты-республиканцы поддерживают соглашение?

Это делает весьма интересным тот факт, что, скорее всего, именно широкая поддержка среди республиканцев обеспечит TТП большинство и ратификацию, и принесет «победу» Обаме уже в конце этой весны», — пишет Foreign Policy.

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