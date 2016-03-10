



Иван Шилов ИА REGNUM

Большая пресс-конференция Рухани

6 марта президент ИРИ Хасан Рухани провел большую пресс-конференцию с участием иранских и иностранных журналистов. Прямую трансляцию вел государственный международный информационный канал IRINN. Журналистов интересовали вопросы о планах правительства по выходу из кризиса, экономическому развитию страны, оценка прошедших выборов, мнение президента по ключевым региональным и международным проблемам. Во вступительном слове Рухани сказал об «историческом и славном выборе народа Ирана на выборах в Совет экспертов и Меджлис, который стал ответом на волну критики в отношении проводимой политики». Он также отметил роль силового сектора «в обеспечении национальной безопасности и выборов». «Особо хочу поблагодарить министерство информационных и телекоммуникационных технологий. Нам удалось сохранить открытость и новый подход. На следующий день после голосования люди проснулись: интернет работает, социальные сети не заблокированы», — подчеркнул глава правительства.

В своем выступлении президент дал ответ на вопрос о том, «кто же победил на выборах». «Среди кандидатов от различных фракций, партий, политических групп в новый состав двух органов прошли в основном умеренные политики. Это означает, что народ сделал выбор в пользу умеренности и прагматизма. Конечно, у правительства достаточно хорошие отношения с нынешним парламентом, нам удалось выстроить механизмы сотрудничества по всем направлениям. Однако я думаю, что с новым составом у нас будет лучше взаимодействие, которое позволит добиться больших результатов», — резюмировал Рухани.

Значительная часть вопросов касалась перспектив иранской финансово-экономической системы. Анализируя ответы Рухани, можно выделить три направления работы правительства: инвестиции, приватизация, увеличение объемов экспорта нефти. «Мы решили ядерную проблему, подписав и реализуя Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Настало время для СВПД-2. Он заключается в развитии национальной экономики, укреплении национальной власти, единства и солидарности в обществе. Это наша общая цель сегодня», — отметил президент. Глава правительства заявил о планах по наращиванию экспорта нефти. «За короткий период мы увеличили экспорт на 400 млн баррелей в сутки. Мы продаем порядка 1,4 млн баррелей ежедневно. Правительство продолжит такую политику. Наша цель — выйти на уровень 2 млн баррелей», — заявил Рухани. При этом он уточнил, что, «в отличие от соседних нефтедобывающих стран, Ирану удалось сохранить стабильность экономической системы и не допустить обвальной инфляции».

Рухани отметил плодотворность инвестиционной политики правительства, которому за несколько месяцев после снятия санкций «удалось привлечь порядка $4,2 млрд иностранных инвестиций». «Мы не видим никакой угрозы в участии инвесторов в национальной экономике, будь то китайские, индийские, корейские или любые другие компании», — считает президент. Это был ответ консервативным политикам и экспертам, которые критикуют курс правительства, называя иностранные инвестиции «проникновением иностранцев с целью подрыва исламского режима».

Президента спросили о его оценке планов США по разделу Сирии и действий России. На первую часть вопроса Рухани не стал отвечать. «Между Ираном и Россией нет раздора (прим. автора «смеется»). Мы сотрудничаем и координируем свои действия. Однако это не означает, что Иран поддерживает каждый шаг России в Сирии. Мы регулярно проводим консультации по сирийскому вопросу. Наша общая цель — закончить войну, положить конец кровопролитию и терроризму. Главная задача в том, чтобы сирийский народ жил в мире и стабильности. Только такая ситуация позволит провести конституционную реформу и создаст возможность для волеизъявления народа, проведения справедливых выборов в республике. Мы не скрываем от своих партнеров важность для себя таких государств, как Ирак, Сирия, Йемен. Их безопасность и стабильность имеет для нас первостепенное значение», — полагает он.

С прицелом на Израиль?

8 марта в ходе завершающего этапа учений Военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции под кодовым названием «Сила Велаята» проведен запуск двух типов баллистических ракет Qadr-H и Qadr-F. Запуск произведен из пусковых установок шахтного базирования, расположенных на севере Ирана, передает агентство Fars News. Ракеты поразили условные цели противника в провинции Белуджистан на юго-востоке страны. Дальность до цели — 1400 км. По данным пресс-службы КСИР, цель учений заключается в «тестировании новых систем ПРО, демонстрации силы и возможностей КСИР по защите территориальной целостности Ирана от внешних угроз». За тактическими и специальными упражнениями на учениях следят командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, а также глава ВВС и ВКС КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.

Генерал Джафари подчеркнул, что КСИР располагает «широкой сетью ракетных шахт по всей территории страны». «Наши враги поняли, что санкции и давление оказали незначительное влияние на возможности исламской республики. Поэтому теперь они пытаются ограничить развитие ракетной отрасли, используя экономические санкции. Этими учениями мы хотим донести до врагов, что оборона и национальная безопасность для нас «красная линия», которая не может быть предметом торга и переговоров. Сегодня КСИР — сильнейшая сила в регионе. Все, у кого оставались в этом сомнения, могут убедиться на примере прошедших учений. Безопасность Ирана — безопасность Ближнего Востока. Враги исламской революции и региональной безопасности должны бояться рева наших ракет», — приводит слова Джафари Tasnim News.

Fars News рассказал командующий ВКС Хаджизаде. «Иран не намерен использовать свои военно-технические достижения для экспансии. Нам давно понятна сущность дьявольского израильского режима. Поэтому мы разработали ракету способную поражать врага на расстоянии до 2000 км. Иран готов ответить на любую угрозу. В ходе учений успешно испытали разные типы баллистических ракет дальностью 300, 500, 800 и 2000 км», — заявил генерал. Произведенные Ираном ракеты «принадлежат палестинскому, ливанскому, сирийскому и иракскому народам, а также всем угнетенным народам мира».

Ракетные испытания КСИР проходят на фоне обострившейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. 2 марта Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, внесли ливанскую «Хезболлу» в список террористических организаций. Это решение вызвало резкую критику со стороны иранского руководства. Также запуск баллистических ракет совпал с началом ближневосточного турне вице-президента США Джозефа Байдена. Первая остановка американского политика — Израиль.

Total первый в Иране

7 марта стало известно о скором подписании между Ираном и французским нефтяным концерном Total соглашения о неразглашении информации по разработке иранского нефтяного месторождения Южный Азадеган. Об этом сообщило агентство Mehr News. «Переговоры с Total ведутся. Вскоре мы подпишем соглашение о конфиденциальности. На основании соглашения вся специнформация о месторождении будет находиться в полном распоряжении французской компании», — подтвердил министр нефти ИРИ Биджан Зангане.

В начале 2016 года Total подписал с Ираном контракт на покупку 150−200 тыс. баррелей нефти ежедневно. «Ни с BP, ни с Shell, ни с какой-либо другой европейской компанией, кроме Total, Иран не подписывал соглашений по продаже нефти. Безусловно, переговоры ведутся. Мы надеемся, что вскоре они дадут положительный результат», — заявил руководитель департамента международного сотрудничества NIOC Мохсен Гамсари. Он отметил заинтересованность Тегерана в новых рынках сбыта нефти, в особенности «Восточной Европы — новое и перспективное направление нашей работы». «Ведутся активные переговоры с румынскими, швейцарскими, австрийскими, словенскими, сербскими, польскими и другими компаниями региона», — уточнил чиновник.

Для развития проекта потребуется более $5 млрд инвестиций. Сложно пока определить точную сумму. На сегодня производственная мощность составляет 110 тыс. б/с. В результате развития месторождения мы планируем увеличить объемы до 320 тыс. б/с.», — ранее заявил управляющий директор NIOC Рокноддин Джавади отраслевому ресурсу Shana. Это большой объем инвестиций, поэтому «кроме Total переговоры ведутся также с корейской Hyundai Oilbank и японской Marubeni Corporation

Месторождение Азадеган, открытое NIOC в 1999 г., стало крупнейшим геологическим достижением за последние 20 лет. На первом этапе большую заинтересованность и активное участие в разработке месторождения проявляла японская Inpex. Однако после введения США антииранских санкций Токио вынужден покинуть проект. В 2006 г. NIOC разделила месторождение на Южное и Северное. Главным бенефициаром и оператором по разработке обоих проектов в годы правления Махмуда Ахмадинежада (2005−2013 гг.) стала китайская CNPC. Однако в 2013 г. после смены президента в Иране и возвращения в кресло министра нефти Биджана Зангане расторгнуто соглашение на $2,5 млрд с CNPC по Южному Азадегану. Поводом послужили задержки и низкие темпы развития месторождения. По данным NIOC, разведанные запасы Азадегана составляют 33,2 млрд баррелей, из них извлекаемых — 5,2 млрд.