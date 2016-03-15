Предстоящие выборы в Законодательное собрание Ленинградской области в сентябре 2016 года пройдут по смешанной, пропорционально-мажоритарной, системе. О плюсах и минусах этой системы для региона, территории которого сильно различаются по мере отдаления от Петербурга, корреспонденту ИА REGNUM рассказали эксперты и будущие участники выборного процесса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Лучшее — враг хорошего

Видимо, этим принципом руководствуются в Ленобласти при определении принципа формирования Заксобрания. По словам главы Леноблизбиркома Владимира Журавлева, сентябрьские выборы в парламент 47-го региона пройдут по той же системе, что и предыдущие — пропорционально-мажоритарной, то есть смешанной. Половина депутатов — 25 человек — будет избираться по пропорциональному принципу: региональные отделения политических партий выдвинут свои списки кандидатов по единому областному избирательному округу и территориальным группам. Еще 25 парламентариев займут свои места в ЗакСе по мажоритарной системе — по итогам выборов в одномандатных округах.

Чтобы понять зависимость исхода голосования от типа избирательной системы, вспомним итоги предыдущих выборов в парламент региона в 2011 году. Тогда из 25 мест в одномандатных округах «партия власти» получила почти все — 22, то есть, 88%. По пропорциональной же системе «Единая Россия» смогла привлечь на свою сторону лишь 36% голосов избирателей, что, кстати, было одним из самых низких показателей среди всех регионов РФ. Если бы прошлые выборы проходили исключительно по партийным спискам, «партии власти» было бы предоставлено только 18 мандатов, и у нее не было бы абсолютного большинства в Заксобрании региона.

В прошлом году в парламенте Ленобласти шли серьезные разговоры о том, чтобы очередные выборы состоялись также по смешанной схеме, но с преимуществом мажоритарной системы: 25% депутатов — по спискам, 75% — по одномандатным округам. Сторонники этой модели упирают на то, что она гарантирует равное представительство избирателей в ЗакСе, чтобы не оказывалось так, что у жителей одних территорий своих депутатов в парламенте не было вовсе, а у других их было сразу несколько.

Однако, как известно, мажоритарная система имеет серьезный недостаток — потеря голосов, отданных за любого кандидата, кроме победителя. Это нередко приводит к тому, что избиратели, не желая «вхолостую израсходовать» свой голос, делают выбор по принципу «наименьшего из зол», отказывая в поддержке кандидатам тех партий, которым они по-настоящему симпатизируют. Такой вариант голосования — на руку действующей власти, поскольку, по опыту 2011 года, голоса в одномандатных округах потеряет именно оппозиция, а «Единая Россия» займет большинство мажоритарных мест.

Лекарство от монополии

По мнению политолога Алексея Шустова, поскольку на федеральном уровне есть установка, чтобы в парламентах были представлены хотя бы еще какие-то партии, помимо «Единой России», то сохранение в регионах пропорциональной системы хотя бы в прежнем виде, как минимум, политическая необходимость.

«На выборах по округам «партии власти» проще обеспечить себе большинство на каждой территории и забрать все мандаты. А при списочных выборах у ее оппонентов появляются шансы хоть сколько-то человек провести в ЗакС. Для партийного разнообразия, пусть и ограниченного, как у нас в Думе, пропорциональная система больше подходит. В противном случае, если, допустим, сделать все 100% по «мажоритарке», то может оказаться, что везде победят только представители «Единой России», а это некрасиво», — объясняет Шустов.

По словам главы Леноблизбиркома Владимира Журавлева, федеральный закон дает возможность субъектам Федерации уменьшить составляющую по партийным спискам до одной четвертой от всего числа парламентариев. Но законодатели Ленинградской области такие изменения ранее не инициировали, и, с большой долей вероятности, в 2016 году сохранится принцип «25 на 25», хотя «последняя точка все-таки будет поставлена депутатами».

Территориям нужны «свои люди»

Политолог Юрий Светов является сторонником мажоритарной системы. По его мнению, каждый депутат должен быть «привязан к своей территории и представлять её в Законодательном собрании». «У нас с представительством интересов территорий, особенно отдаленных районов Ленобласти, возникают достаточно большие сложности. Прежняя система, когда понятно было, какой депутат какой район представляет, а, соответственно, аккумулирует и приносит мнение избирателей этого района в парламент, где происходит выработка коллективных решений, мне представлялась более правильной», — говорит эксперт.

По словам Светова, сегодня ЗакС Ленобласти сконцентрирован на обсуждении проблем, касающихся прилегающих к Санкт-Петербургу районов — Выборгского, Всеволожского, Гатчинского. «Подпорожский, Лодейнопольский, в какой-то мере Волховский, Сланцевский районы — забыты. Об их проблемах меньше говорят, и законодательная инициатива в отношении этих частей области меньше представлена. Какова судьба Тихвинского района? Что с Пикалево происходит? В Пикалево уже был звонок о том, что соответствующие сигналы до власти не доходят, а эти сигналы как раз должны доносить депутаты Законодательного собрания», — считает политолог.

К такому перекосу приводит и тот факт, добавляет Светов, что областные депутаты в большинстве своем живут в черте Петербурга либо в прилегающих к нему районах области. «Раньше в составе ЗакСа Ленобласти были яркие фигуры, которые были известны и имели определенную положительную репутацию. То были люди, которые выросли в этих районах, возглавляли успешные предприятия, а потом стали депутатами областного парламента. Сейчас областные депутаты почти неизвестны. Я анализирую информационное пространство, и там есть только человек по фамилии Петров, который бесконечно выступает с бредовыми идеями. Тот же Милонов, только меньшего калибра. Мне кажется, что это происходит из-за того, что он в действительности не отвечает перед избирателями», — предположил Юрий Светов.

Не вдаваясь в «большую политику»

По мнению политолога, областные парламентарии должны больше думать о практических вопросах, а они пока в основном переживают о большой политике. «Это для Думы хорошо, когда идут по партийным спискам, а на таком пространстве, как Ленинградская область, разговор должен быть, прежде всего, о хозяйственных вещах. У меня вообще ощущение, что уровень проблем, которые обсуждаются в парламентах обоих регионов (Петербурга и Ленобласти, — прим. ред.), больше относится к компетенции Государственной Думы, Совета Федерации и президента», — отметил Светов.

Все разговоры о преимуществах и недостатках той или иной избирательной системы, по словам эксперта, сводятся лишь к тому, что кому-то достанется меньше голосов, чем хотелось бы. «Мы об этой «песне» слышали, когда был переход на партийные выборы. Теперь смешанная система — 25 на 25 — и опять преимущество у «партии власти». Естественно, «партия власти» в любой стране выстраивает систему выборов таким образом, чтобы гарантировать себе победу. Так работайте, подбирайте соответствующих кандидатов по мажоритарным округам, чтобы они были интересны избирателям», — призывает партийных политиков Ленобласти Юрий Светов.

Депутат ЗакСа Ленобласти Олег Петров, который в очередной раз планирует выдвигаться по мажоритарному округу, однако, не считает необходимым менять нынешнюю систему выборов ради усиления представительства территорий. «Для депутатов Ленобласти любой округ — болевая точка. Мы отвечаем за всех избирателей, всех жителей региона. Мы должны одинаково рассматривать отдаленный и не отдаленный район (…) Те, кто идут на выборы, должны понимать, что они будут представлять интересы всех жителей региона. Выигрывать будут достойные люди. Если человек знает свой округ, если он авторитетен, значит, он выиграет, какие бы технологии ни применяли оппоненты», — уверен Олег Петров.

По его мнению, областной ЗакС должен быть представлен разными партиями. «Хорошо, когда есть иное мнение. Это дает возможность анализировать, а также соглашаться с чем-то, поддерживая коллег из других партий», — отметил депутат-единоросс.

Как отмечает глава областного избиркома Владимир Журавлев, пропорциональная система нужна, прежде всего, для формирования парламента государства. «Партии действуют консолидированно на идейной основе, у них рождаются более обдуманные предложения, нежели у отдельных депутатов. Но недостаток в том, что избирателю трудно разобраться в личностях, которые представлены в партии. Плюс мажоритарной системы в том, что избиратель видит конкретную кандидатуру, конкретную личность и судит о достоинствах кандидата, а также о том, насколько его политическая программа близка взглядам избирателя», — говорит глава Леноблизбиркома.

Схемы разные, а результат один

По мнению Владимира Журавлева, сочетание пропорциональной и мажоритарной систем усиливает их плюсы и немного сглаживает недостатки. «Сочетание «50 на 50» апробировано в нашей стране. Прошлые выборы в ЗакС Ленобласти прошли по аналогичной схеме. Получился дееспособный, очень деятельно работающий состав депутатского корпуса областного парламента. Практика оправдывает такой подход», — уверен он.

Вместе с тем, как считает политолог Алексей Шустов, в какую бы сторону ни развернулось соотношение типов избирательных систем внутри смешанной схемы, в конечном итоге это мало повлияет на политический процесс.

«В принципе, выборы ни на что не влияют. Это абсолютно декоративная процедура. Любые изменения системы выборов — это решение очень локальных задач, которые лежат в сфере ответственности людей из администрации президента и региона. Как ни крути, Заксобрание будет контролироваться губернатором, и «партия власти» будет иметь там большинство», — заключил Шустов.

Напомним, на предыдущих выборах в Законодательное собрание Леноблсти победила «Единая Россия», на втором месте оказалась «Справедливая Россия», на третьем — КПРФ, на четвертом — ЛДПР. «Яблоко» не попало в областной парламент, но преодолело 3%-ный рубеж. Это означает, что «яблочникам» не придется собирать подписи для выдвижения своих кандидатов. В настоящее время «Единой России» в парламенте региона принадлежит 30 мандатов из 50-ти, «эсерам» — 8, КПРФ — 5, ЛДПР — 4. Также мандаты остаются у двух ныне внепартийных депутатов — бывшего единоросса и экс-«эсера».

Законопроект о выборах нового состава, который в скором времени будет внесен Леноблизбиркомом на рассмотрение ЗакСа, существенных изменений избирательной системы не предусматривает. Он лишь приведет некоторые региональные моменты в соответствие с федеральным законодательством. Так, например, будет отменено досрочное голосование, проходной барьер будет снижен до 5%, коснутся изменения также предвыборной агитации, порядка работы наблюдателей и журналистов.