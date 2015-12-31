За 2015 год валютная пара доллар/юань на форексе укрепилась на 4,64% — с 6,20 до 6,49 юаня за доллар США. В то же время по отношению к российскому рублю юань, по данным Московской биржи, в прошлом году укрепился на 2,52% — пара выросла с 10,92 до 11,19 руб. за юань. За первые два месяца 2016 года рост юаня против рубля составил 2,73%, а доллар укрепился против юаня на 0,95%.

Иван Шилов ИА REGNUM

В целом долгосрочный тренд на ослабление китайской валюты против доллара США продолжался в течение двух последних лет, в 2014—2015 годах, и пока его рано объявлять завершившимся. Причины такой динамики очевидны.

С одной стороны, в 2014 году мировой валютный рынок начал готовиться к тому, что монетарные власти США, то есть Федеральная резервная система, в следующем году запустят цикл ужесточения монетарной политики. Об этом говорило и сворачивание Федрезервом программы «количественного смягчения» (выкупа активов на баланс центробанка с целью накачивания финансовой системы страны ликвидностью), и заявления официальных лиц. Причем первоначальные ожидания были завышенными — ФРС ориентировала рынки на рост ставок уже в середине 2015 года, на практике же такое повышение состоялось лишь в декабре. Тем не менее, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов в декабре, американский Центробанк просигнализировал, что в течение 2016 года он может повысить ее еще на 100 базисных пунктов. Таким образом, рынок настроился на то, что ставки будут повышаться на каждом втором заседании, по 25 базисных пунктов на каждом заседании, а это довольно высокий темп ужесточения. На фоне таких заявлений в декабре и январе мы увидели рост пары доллар/юань на 2,77% за два месяца.

С другой стороны, в 2014—2015 годах китайская экономика столкнулась с целым рядом вызовов — замедлением темпов экономического роста, падением деловой активности в промышленности, оттоком капитала и т.д. В этих условиях юань, естественно, оказался под давлением. К тому же Народный банк КНР для поддержки экономики был вынужден пойти на ряд шагов по смягчению монетарной политики, в том числе на понижение ставок, снижение требований к банковским резервам, вливания ликвидности, что также подтолкнуло юань к ослаблению. Еще одним шагом китайского Центробанка стала плавная контролируемая девальвация юаня. Как известно, девальвация национальной валюты оказывает поддержку национальным экспортерам, так что для экспортно-ориентированной китайской экономики эта мера была вполне логична.

Все это обусловило рост пары доллар/юань.

Российская экономика в 2014—2015 годах испытывала гораздо более серьезные проблемы, чем экономика Китая. Если в Китае отмечалось просто замедление темпов роста, которые все равно остались очень высокими (около 7% г/г), то в России началась рецессия, главной причиной которой стал обвал мировых цен на энергоносители. Российский рубль, курс которого в значительной степени зависит от цен на нефть, резко снизился против других валют. Ослабление рубля стало необходимой мерой для обеспечения достаточных рублевых поступлений в бюджет от экспорта сырья в условиях падения объемов экспорта в долларовом выражении. В итоге получилось, что рубль упал против доллара США сильнее, чем юань. Таким образом, против рубля юань в прошлом году не снизился, а вырос.

В феврале-марте ситуация стала меняться в обеих парах с юанем. Нестабильность на мировых финансовых рынках, неоднозначная внутренняя макроэкономическая статистика и замедление глобального экономического роста заставили руководство Федрезерва более осторожно относиться к идее ужесточения монетарной политики. Рынки стали закладывать в котировки доллара не четыре, а максимум одно повышение ставок в этом году, что ослабило позиции американской валюты. В то же время Китай пошел на укрепление юаня, стремясь избежать обвинений в «валютных войнах» и негативных последствий чрезмерного ослабления национальной валюты. Одновременно в паре юань/рубль уже четвертую неделю подряд наблюдается снижение, вызванное укреплением рубля при поддержке восстанавливающихся нефтяных котировок.

Если прогнозировать динамику юаня в 2016 году, то к концу года, на мой взгляд, пара доллар/юань все-таки вырастет. Думаю, что ФРС США не затормозит ужесточение монетарной политики настолько сильно, как сейчас ожидают рынки. Предполагаю, что два повышения ставки — в середине и в конце года — Федрезерв все-таки произведет, а ожидания по поводу дальнейшего ужесточения перенесутся на 2017 год, что поддержит рост доллара в конце года. Китайские же власти продолжат плановую девальвацию юаня с целью поддержания экономического роста в Поднебесной. Ожидаю, что во втором полугодии пара доллар/юань достигнет уровня 6,75 юаня за доллар.

Что касается пары юань/рубль, то ее курс к концу года, по моим оценкам, будет находиться примерно на том же уровне, что и сейчас, то есть в районе 11 руб. за один юань, поскольку восстановившиеся цены на нефть поддержат российскую валюту, но в то же время российские власти не позволят рублю укрепляться слишком сильно.