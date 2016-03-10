Власти Турции по-прежнему давят на СМИ. Внезапному нападению подверглась газета Zaman, имеющая самый большой тираж в стране. После того как была вскрыта дверь служебного входа и брошена газовая бомба, в здание проникли десятки полицейских. Всех оппозиционно настроенных по отношению к Реджепу Эрдогану и Партии справедливости и развития (ПСР) заставляют замолчать с помощью применения силы. Сначала им угрожают публицисты и телевизионные каналы, а если таким образом не получается заставить молчать, то полиция начитает осуществлять налеты. Сначала публиковались новости о возможном назначении управляющего для Zaman, в конечном итоге управляющий был назначен. И первое, что он сделал, приступив к своим обязанностям — закрыл веб-страницу и архив газеты, а затем уволил главного редактора.

Иван Шилов ИА REGNUM

Реакцией многотысячной аудитории читателей стали протесты у здания газеты. Наряду с критикой происходящего со стороны ведущих турецких ученых, мыслителей, журналистов, публицистов и интеллектуалов, со всех уголков мира прозвучали предупредительные заявления в адрес Эрдогана и ПСР.

С резкой критикой выступил председатель Ассоциации современных журналистов Ахмет Акабай: «Снова судят журналистов. Президент, заявив, что «не признает Конституционный суд» стал сторонником и угрожает судам. В то время как для нас важна достоверность новостей. Президент лично подтвердил факт содержания в тюрьмах журналистов Дюндара и Гюля. Подобное поведение никак не соответствует свободе прессы и свободе слова. Обвинения, направленные в адрес газеты Zaman, также не являются достоверными. Наши коллеги занимаются журналистской деятельностью. Подобная ситуация является серьезной угрозой для свободы прессы. Турция не заслужила этого. В рейтинге свободы прессы мы разделяем строчку с африканскими странами. Нельзя трогать газеты. Мы никогда с этим не смиримся и призываем уважительно относиться к свободе прессы и свободе слова».

Председатель общества журналистов Измира Мискет Дикмен выразил крайнее недовольство в связи с назначением внешнего управляющего для Zaman. Подчеркнув очевидность негативных последствий для других СМИ два месяца назад, Дикмен уточнил, что из-за действий управляющих более 500 журналистов остались без работы. Расценивая назначение управляющего как «покушение на организацию» и «открытое нападение на права собственности», Дикмен отметил: «Считаю, что подобное решение о назначении управляющего является серьезным посягательством на право собственности наряду со свободой прессы и свободой слова. Это явное нападение, посягательство, как на свободу прессы, так и на права собственности людей».

Почему же Эрдоган идет на подобные провокации? У него просто нет другой альтернативы. Каждый день он попадает в новый тупик, каждый этот тупик старается прикрыть новым скандальным происшествием. Он находится в затруднительном положении с разных точек зрения. Просочившаяся в прессу информация о сотрудничестве Осло с Рабочей партией Курдистана (РПК), неудавшаяся попытка замять скандал о взяточничестве 17 декабря 2013 года, ухудшение экономической ситуации в стране, публикация в Cumhuriyet информации о материальной поддержке и помощи оружием, направляемым грузовиками для террористических организаций, противоречивые заявления после того, как 24 ноября был сбит российский бомбардировщик и многие другие случаи поставили Эрдогана в затруднительное положение.

В кулуарах Меджлиса обсуждают каждый новый шаг президента, который он предпримет под давлением со стороны команд Бюлента Арынча, Абдуллаха Гюля, а внутри партии — от Ахмета Давутоглу. Поговаривают, что для прорыва этой осады Эрдоган уйдет с поста президента и возглавит партию, а до выборов исполняющим обязанности президента он назначит председателя Великого национального собрания Исмаила Кахрамана. Представители нового «Движения по возвращению к истокам» недавно собрались дома у бывшего заместителя премьер-министра Арынча и приняли следующее решение: 1) Все будут отстаивать «позицию возвращения к истокам». 2) Борьба с этого момента будет не такой плотной, но станет достоянием общественности.

Расхождение во взглядах между премьер-министром и президентом все больше просачивается в прессу. Эрдоган требует отставки некоторых членов команды премьера, однако Давутоглу старается оборонять свои ворота, призывая к следующему: «Пусть наши команды начнут диалог и будут на связи с вашими советниками».

Выявление фактов воровства и взяточничества в декабре 2013 года, помощь террористическим организациям, подозрения в причастности «некоторых» к участившимся без определенной причины терактам внутри Турции, — все эти причины должны привести к «гражданскому перевороту» Эрдогана, осуществленному против невинных людей. Откровенно говоря, у причастных к хаосу в Турции слетели «тормоза», и они стремительно набирают скорость, чтобы врезаться в стену. Если проанализировать реакцию в самой Турции и за ее пределами, последовавшую после нападения на Zaman, то становится очевидным, что речь идет о последних каплях, наполнивших «кувшин» деспотизма.