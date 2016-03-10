К чему приведет продолжение деятельности за рубежом запрещенной в Таджикистане партии? Чем опасна малоснежная зима? И для чего студентам изучать деятельность действующего президента? Это наиболее обсуждаемые темы в таджикских СМИ на прошедшей неделе.

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

Кабири vs таджикские власти

Продолжается обмен заявлениями между лидером Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддином Кабири и таджикскими властями.

Местные чиновники отреагировали на интервью «Немецкой волне» бежавшего в Европу лидера ПИВТ.

Напомним, комментируя аресты своих сторонников, Мухиддин Кабири сообщил о том, что на территории своей страны исламская партия решила прекратить свою деятельность. «Но у нас есть региональные офисы по всему миру — европейский, по СНГ, ближневосточный и офис в Стамбуле. Мы назначили представителей в государствах, где проживают наши граждане и наши сторонники. Мы собирались на уровне президиума партии в ноябре и скоро соберемся еще раз, чтобы решить, как работать в новых условиях», — отметил Кабири.

Эта реплика побудила госинформагентство Таджикистана «разъяснить», как надо понимать слова главы ПИВТ. По мнению автора, их можно считать объявлением о начале наступления на страны СНГ, Европы и Азии.

«Подобно мифологическому чудовищу — Лернейской гидре, у которой вырастали новые головы вместо отрубленных, пока Геракл не прижёг шеи обезглавленного чудовища горящей головнёй, М. Кабири и остатки его команды ползут к заветной цели. Действительно, взамен закрытого центрального офиса ЭТО ПИВТ в Душанбе, где при обыске были обнаружены прямые доказательства причастности верхушки исламистской партии к провалившейся попытке вооружённого захвата власти (планы захвата зданий, аэропорта, подъездных дорог, листовки, литература экстремистского толка), в зарубежных городах активизировались локальные офисы, где по-прежнему проводится агитационно-пропагандистская работа экстремистско-террористической организации ПИВТ», — пишет агентство.

Кроме того, автор издания утверждает, что «зарубежные покровители партии продолжают целенаправленно выделять немалые средства» на деятельность представителей партии в странах, где проживают их сторонники, по вовлечению населения «в экстремистские ряды» и вербовке в боевые подразделения «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в десятках стран, в том числе и в России).

О хлебе насущном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посоветовал запастись продуктами и водой. О малоснежной зиме, раннем наступлении весны и вероятно грядущей засухе, из-за которой республике грозит неурожай, он напомнил на расширенном заседании правительства.

Таджикский лидер порекомендовал все материально-технические возможности использовать бережливо и экономно, и посоветовал начать обильно поливать сельскохозяйственные земли, сады и виноградники.

Новость облетела большое количество не только таджикских, но и региональных, российских и зарубежных масс медиа.

Издания по-разному «обрамляли» тревожное предупреждение Рахмона напоминаниями о различных социально-экономических трудностях республики. Больше всего журналисты припоминали закрытие всех обменных пунктов валют в декабре 2015 года, обесценивание национальной валюты Таджикистана, введение запрета на выдачу денежных переводов в российских рублях и даже введение запрета на неблагозвучные имена для детей, а также выделение Россией денег на «выживание и развитие» таджикских детей.

«Вот уже несколько лет мы призываем народ запасаться продуктами на два года вперед. Это очень важно. Особенно в этом году, когда в стране изобилие производства сельхозпродукции, этим должна воспользоваться каждая семья», — цитирует одно из изданий слова Рахмона, сказанные ровно полгода назад.

Деловой портал BFM.ру приводит по этому поводу мнение таджикского политолога Парвиза Мулладжанова. «В основном, это бывает в период кризисов, финансовых или экономических, в регионе. Я думаю, что сейчас это обращение тоже связано с влиянием российского кризиса, сжатием трудового рынка в России. Доходы от денежных переводов падают, и это сказывается на общей ситуации в стране. Люди и сами покупают потихоньку, кто может, покупает много. Пять продуктов первой необходимости: мука, масло растительное, сахар, соль, картошка. Люди слушают, смотрят российское радио и телевидение. Так как российские СМИ обещают, что кризис не продлится долго, то народ надеется, что надо будет потерпеть год, потом ситуация изменится к лучшему», — считает политолог.

Тем временем Reuters пишет о возможном при наступлении засухи ухудшении «и без того напряженных» отношений с Узбекистаном и Туркменией, которые находятся ниже по течению Амударьи и «неоднократно жаловались на то, что не получают свою справедливую долю ресурсов, потому что Таджикистан пополняет свои резервуары, запасаясь достаточным количеством воды на зиму».

«Потенциальный водный кризис происходит в то время, когда экономики стран региона борются с влиянием низких цен на нефть, что подтолкнуло к рецессии ключевого партнера России и привело к замедлению в Китае», — пишет издание.

«Эмомалирахмоноведение»

На некоторых факультетах Таджикского национального университета ввели курс лекций «Эмомали Рахмон — архитектор нового государства таджиков». На изучение деятельности действующего президента с момента его прихода к власти и по сей день отведено 32 часа лекций и столько же на практические работы, сообщило Радио Озоди. Кроме того, курс предполагает изучение всех опубликованных трудов Эмомали Рахмона и принятого в декабре прошлого года закона о «Лидере нации», который наделил президента пожизненным статусом и привилегиями, а также регламентировал «порядок проявления уважения» к Рахмону.

Сотрудники университета уверены в том, что курс интересен студентам, а декан исторического факультета ТНУ Саймуддин Раджабов отмечает, что в министерстве образования обсуждается возможность преподавания в будущем курса лекций как отдельного предмета.

«Фергана.ру» отмечает, что «уважение в Таджикистане принято прививать с младых ногтей», и вскоре аналогичный курс появится в школе, так как, по мнению властей, «будущее поколение, которое, к счастью, не было свидетелем гражданской войны в Таджикистане, должно знать, что эта война была остановлена именно Лидером нации Эмомали Рахмоном».