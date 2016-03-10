Критических ситуаций, когда в республике из-за невозможности оплатить поставки газа под угрозой остановки оказывались сотни местных предприятий, в последние годы заметно не было. Однако, как показывают последние события, официальный Минск, получающий голубое топливо из России по самым низким в Европе ценам, по-прежнему остается недовольным.

Иван Шилов ИА REGNUM

2 марта в Москве состоялись переговоры белорусского вице-премьера Владимира Семашко с его российским коллегой Аркадием Дворковичем. По появившейся в СМИ информации, на встрече обсуждались не только принципы равнодоходности для «Газпрома» на российском и белорусском рынках, но и вопрос о необходимости снижения стоимости газа для Белоруссии. Предлагалось два варианта: либо скидка с базовой цены контракта в 25 долларов, либо дисконт к конечной цене контракта. По мнению официального Минска, Москва просто обязана продавать республике энергоносители по внутрироссийским ценам, что якобы должно позволить местной промышленности на равных конкурировать с российскими предприятиями на рынке ЕАЭС.

Известно, что с 2008 года цена для Белоруссии рассчитывалась ежеквартально с учетом индексов цен на газойль и мазут, а с 2013 года это было закреплено межправительственным соглашением. Сегодня базой для формулы расчета является стоимость газа в Ямало-Ненецком АО — $32,4 по текущему курсу без НДС. К этой цене добавляются еще расходы по доставке до границы с Белоруссией. В конечном счете на входе в газотранспортную систему республики голубое топливо приобретает цену приблизительно $142 за 1 тыс. куб. м. Интересно то, что в свое время именно белорусская сторона настояла на том, чтобы расчеты велись в твердой валюте. Сегодня такая формула оказалась для белорусов вовсе невыгодной, в то время как для «Газпрома» наоборот: из-за девальвации российского рубля доходность белорусского рынка заметно выросла по сравнению с доходностью рынка России, где долларовая цена снизилась вдвое. Снижение же цены, которая, по мнению экспертов, вполне может упасть до $45−50 за 1 тыс. куб, серьезно ударит по доходам монополиста, а значит, «Газпром» будет всячески этому препятствовать.

Переговоры по газовому вопросу между двумя странами ведутся уже не один месяц. Еще в декабре 2015 года премьер-министр Белоруссии Владимир Семашко заявил, что «сейчас есть все основания говорить о том, что с 1 января должна существенно снизиться цена на газ». Его слова поддержал и российский посол в РБ Александр Суриков, сказавший в эфире телеканала ОНТ, что цена «может оказаться в районе от $140 до $135, потому что движение на мировых рынках — вниз». Накануне нового года белорусский замминистра энергетики Вадим Закревский сообщил, что Москва и Минск согласовали объем поставок газа на 2016 год, но цена на него будет установлена позже. 13 января Дворкович и Семашко провели переговоры по этому вопросу, однако не смогли достичь согласия. И вот 2 марта ситуация фактически повторилась.

Необходимо отметить, что зимой белорусские аппетиты были гораздо скромнее — в Минске рассчитывали на снижение в 10 долларов с тысячи кубометров. И тогда, надо сказать, это было более или менее обосновано. В начале января 2016 года в Европе природный газ торговался по цене приблизительно $167 за тыс. кубометров. Как известно, в 2015 году Белоруссия импортировала голубое топливо по $142,4 за 1 тыс. кубометров, при этом стоимость не включала экспортную пошлину в размере 30% экспортной цены. Исходя из постоянно падающей стоимости газа в Европе, Белоруссия, по мнению экспертов, вполне могла рассчитывать на цену в районе $128−130 с учетом союзной скидки. Однако сегодня, как указывалось выше, речь идет о цифрах более низких, чем те, о которых говорили в конце прошлого года. Так почему же белорусы решили требовать больше?

Интересы белорусской стороны объясняются двумя простыми вещами. С одной стороны, Минск планирует за счет снижения цены на газ снизить и себестоимость местных товаров. Причем это не просто экономическая потребность, которая существует в стране уже не первый год, а неукоснительное требование Александра Лукашенко. 16 февраля на очередном совещании с правительством президент потребовал снизить себестоимость выпускаемой в стране продукции на 25%: «Конкретная цифра: снижение себестоимости на 25%. И эту цифру снижения не удастся никому нарисовать. Пойдете под суд, если попробуете это сделать!» Лукашенко также посоветовал использовать «тучу дополнительных резервов экономического роста» и принимать решительные меры. И, по всей видимости, белорусские чиновники нашли один из таких резервов в виде увеличения скидки на российский газ.

С другой стороны, если белорусскому государству удастся снизить цену на голубое топливо до $117 за тыс. кубометров, то это позволит ему увеличить свою прибыль на внутреннем рынке. Ни для кого не секрет, что официальный Минск продает газ своим потребителям по цене, сильно отличающейся от той, по которой он закупается в России. Юридические лица получают данный вид топлива по цене около $250−270 за тыс. кубометров без НДС. Если обратиться к статистике, то, по данным ГПО «Белтопгаз», который и осуществляет поставки природного газа потребителям республики, объем поставок в 2015 году составил 18,1 млрд куб. м (93,4% к 2014 году). Если учитывать, что ни предприятия, ни простые граждане, скорее всего, не увидят снижения цен, даже если скидка от России и будет получена, то дополнительная прибыль государства превращается из $25 в $50 за тыс. кубометров. То есть Минск может получить дополнительно до $1 млрд только на внутреннем рынке. И это без учета налогов и прочих сборов.

Таким образом, можно утверждать, что новый виток переговоров по газовому вопросу между Россией и Белоруссией лежит в плоскости интересов только белорусского руководства. Получение дополнительных доходов в казну, а не рост конкурентоспособности белорусской продукции — вот что сегодня главное для официального Минска. Снижать налоговую нагрузку на свои предприятия, а значит, и сокращать на первоначальном этапе доходную часть бюджета, нынешнее руководство страны, лелеющее надежду на сохранение социальной стабильности внутри государства, сегодня не собирается. Проще говоря, торг с Россией будет продолжаться и дальше.