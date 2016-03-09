Таджикистан

ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в феврале 2016 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц.

Средняя Азия под влиянием КНР

Казахстан

«Хоргос» — быстрее, больше, выгоднее

Объем внешнего грузооборота на границе Казахстана и КНР в 2015 году через КПП «Хоргос» увеличился на 3,5% и составил около 22 млн тонн.

Основными товарами, поставляемыми Казахстаном в Китай, стали «природный газ, пушнина и солодка уральская». Китай, в свою очередь, везет в Казахстан текстиль, одежду, обувь, продукцию машиностроения, электронные изделия, а также продукты сельского хозяйства. Только в прошлом году КНР экспортировал овощей и фруктов почти на 130 млн долларов (около 10 млрд рублей).

«Хоргос» — транзитно-логистический центр, действующий на границе Казахстана и Китая. В последние годы центр успешно конкурирует с рынком «Дордой» в Киргизии. Последний, до недавнего времени, был самым крупным оптово-розничным рынком в Средней Азии.

Хоргос достраивается и пока работает не в полном объеме. В дополнение к уже имеющейся автомобильной дороге прокладывается железнодорожное полотно. Оно станет частью транзитного маршрута Китай — ЕС и пройдет через территорию России, Белоруссии и Казахстана. В развитие логистической и промышленных зон в Хоргосе Пекин планирует вложить более 600 млн долларов (около 45,8 млрд рублей) до 2020 года.

«Китай — это наш друг»

Дочь президента Назарбаева Дарига, занимающая пост заместителя премьер-министра Казахстана, заявила, что казахстанцам помимо казахского, русского и английского языков в «самом недалеком будущем надо будет владеть китайским».

«Китай — это наш друг, очень важный торговый партнер и самый крупный инвестор в экономику нашей страны», — пояснила Назарбаева.

По данным экспертов, «из $27 млрд накопленных к 2015 г. китайских прямых иностранных инвестиций в наиболее крупных экономиках СНГ $23,6 млрд приходится на Казахстан, почти все инвестиции китайских ТНК (98%) связаны с топливным комплексом — добычей и транспортировкой нефти и природного газа».

Сближение двух стран и увеличение числа мигрантов из КНР в Казахстане вызывает беспокойство среди местных жителей. Эксперты расходятся в оценке угроз, некоторые уверяют, что страхи беспочвенны: «Китайская миграция — зеркало, в котором отражаются наши внутренние социальные и экономические проблемы. Казахстану нельзя допускать эскалации фобий и мифов о «китайской угрозе», которые являются следствием нашей некомпетентности», — считает эксперт Исследовательского совета по миграции стран СНГ и Балтии Елена Садовская.

Киргизия

Газопровод Киргизия — Китай: борьба за призрачные деньги

Судьба денег от транзита газа в Китай стала темой спора между региональными и центральными властями Киргизии. Депутаты Ошского горкенеша (орган местного самоуправления. — Прим. ИА REGNUM) недовольны внесенными правительством республики изменениями в схему распределения доходов от перекачки газа из Туркмении в Китай через территорию Киргизии.

Газопровод должен пройти через южную часть республики. Его строительство пока не началось.

Изначально предполагалось, что 10% от суммы поступлений получит бюджет города Оша, по 5% — бюджеты Чон-Алайского и Алайского районов (по их территориям должен пройти газопровод). Остальные 80% уходили в республиканский бюджет.

Теперь правительство хочет вдвое сократить обещанную сумму: Ошу достанется 250 млн сомов (около 257 млн рублей), по 125 млн сомов (около 129 млн рублей) поступят в районные бюджеты. Спор идет вокруг значительных, по местным меркам, средств. Для сравнения, годовой бюджет Оша сейчас составляет 1 млрд сомов (примерно 1,03 млрд. рублей).

Китай потратит на строительство газопровода 1,5 млрд долларов (около 114 млрд рублей). Доход Киргизии от транзита четко не обозначен: сообщается, что за 30−35 лет республика может получить 2,5 миллиарда долларов (около 191 млрд рублей).

Позитивный имидж по-китайски

Бишкекский школьник занял третье место в конкурсе «Китайский мост» и теперь на полгода уедет в КНР учиться в Шанхайском университете. Помимо бесплатного обучения, призер получит стипендию. Конкурс на знание китайского языка и культуры КНР в более чем 80 странах проводил Институт Конфуция, филиал которого был открыт в Киргизии в 2009 году.

Кроме учебных и культурных программ, КНР в Киргизии работает над созданием позитивного имиджа через СМИ. На территории республики вещает китайский государственный канал «CCTV Русский». На государственных каналах «КТРК» и «ЭлТР» выходят передачи о Китае. На сайте киргизского национального информагентства «Кабар» размещен блок новостей китайского государственного информационного агентства «Синьхуа».

Таджикистан

Бум китайского языка

«Всё больше и больше таджикских молодых людей учат китайский язык. Число таджикских студентов, отправленных в Китай, постоянно растёт», — новый посол КНР в Таджикистане Юе Бинь дал эксклюзивное интервью одному из крупнейших таджикских информационных агентств «Авеста».

Дипломат утверждает, что взаимоотношения между Пекином и Душанбе переживают лучшие времена за всю историю. Растут объемы взаимной торговли, на деньги Китая реализуются крупные инфраструктурные проекты: «строительство ТЭЦ «Душанбе-2», железнодорожный тоннель «Яван-Вахдат», Хатлонский сельскохозяйственный научно-технический сад». По словам посла, Китай стал для Таджикистана «первым государством — источником непосредственных инвестиций и вторым торговым партнёром». Отдельно Юе Бинь напомнил о проекте Экономического пояса Шелкового пути и значительных суммах, которые Китай готов затратить на его реализацию.

Также посол вскользь упомянул о возможности строительства железной дороги, которая соединит Китай и Таджикистан. Для Душанбе реализация проекта весьма важна — с крупными торговыми партнерами страну связывает лишь один железнодорожный путь, идущий через Узбекистан. С соседями у Душанбе складываются сложные отношения: в моменты обострений Ташкент вводил запрет на перемещение грузов по ж/д в Таджикистан, организовывая соседу частичную транспортную блокаду. После запуска в соседнем Узбекистане отрезка железной дороги «Ангрен-Пап» (см. ниже) угроза транспортной изоляции Таджикистана возросла.

Из Душанбе в Пекин без пересадок

Таджикская авиакомпания Tajik Air в середине февраля открыла вторую воздушную линию с Китаем.

Рейсы в КНР станут еженедельными, время полета составит 5,5 часов. Все расходы на открытие линии взяла на себя китайская сторона.

Первый маршрут Душанбе — Урумчи действует с 2005 года. В течение 2016 года планируется открытие третьей линии Худжанд — Урумчи.

Культурное сотрудничество: показать товар лицом

Концерт «Таджикистан — Китай — одна семья», приуроченный к наступлению китайского нового года, прошел в конце февраля в Душанбе. В концертном зале столицы исполнили китайские и таджикские песни, а также показали мастерство акробатики и техники ушу. На празднике присутствовали высокопоставленные китайские и таджикские чиновники и дипломаты.

Узбекистан

Железная дорога Ангрен-Пап — реализация амбиций Китая?

В феврале завершилась прокладка электрифицированной железной дороги, соединяющей Ферганскую долину с основной частью Узбекистана. Строительство частично профинансировано Китаем: КНР выдал Ташкенту кредит на сумму $350 млн. Всемирный банк — $195 млн. Чуть более 1 млрд долларов затратили из средств Узбекистана (76,4 млрд рублей).

19-километровый тоннель под перевалом Камчик на китайские средства построили сотрудники China Railway Tunnel Group.

Ранее железнодорожные составы, следующие из Ташкента в Ферганскую долину, были вынуждены проходить через территорию Таджикистана. Новая дорога пройдет исключительно по территории Узбекистана, сократит путь до места назначения и снизит зависимость республики от южного соседа.

Новый путь может стать элементом, используемым для включения Узбекистана в глобальную сеть логистических маршрутов Китая, если Пекин построит железную дорогу Китай-Киргизия-Узбекистан. В случае реализации проекта, упомянутый маршрут свяжет Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР со странами Персидского залива.

Газопровод «Центральная Азия — Китай» — мозаика складывается

Строительство четвертой линии «энергетической артерии Шелкового пути» началось.

Первая партия голубого топлива из Туркмении и Узбекистана по новой трубе пойдет в 2016 году. Газопровод соединит Туркмению, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Китай. С запуском этой линии объемы газа из Центральной Азии в Китай увеличатся на 30 млрд кубометров, что составит 20% от прогнозируемого потребления Китая к 2020 году. Нынешний объем в 55 млрд кубометров обеспечивают три существующие ветки. Первая проходит по территории Туркмении, Узбекистана и Казахстана и соединяется со второй веткой «Запад — Восток». По второй ветке идет газ из Туркмении и пересекает КНР с северо-запада на юго-восток. Третья ветка проходит по маршруту Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай.

Четвертая ветка присоединяет к газопотоку две новые страны региона: Киргизию и Таджикистан. Этот газопровод станет самым коротким участком в проекте Центральная Азия — Китай, его протяженность составит 200 километров. Проект оценивается в 800 млн долларов (около 61 млрд рублей).

Строительство участка газопровода на территории Узбекистана переносилось как минимум 1 раз. Ранее СМИ сообщали о том, что работы начнутся «в середине 2015 года».

Туркмения

Запущен тестовый поезд из Китая в Иран

Контейнерный поезд по железнодорожному маршруту Китай-Казахстан-Туркмения-Иран проследовал из Туркмении в Иран.

По территории Туркмении поезда могут следовать в двух направлениях: на юго-восток или на север Ирана. Железнодорожная ветка «Север-Юг» была открыта в конце 2014 года. Она позволит ускорить грузопоток и увеличить транзитный потенциал Казахстана и Туркмении, связывающих КНР со странами Персидского залива.

Продажа газа — Туркмения ищет варианты

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Владимира Путина приехать в Ашхабад. По мнению СМИ, целью встречи может стать обсуждение условий возобновления поставок туркменского газа в Россию.

Газпром прекратил закупки голубого топлива с начала 2016 года.

Теперь единственным крупным покупателем является Китай. Проблема для Ашхабада заключается в том, что поступления валюты от КНР минимальны: Поднебесная получает газ в счет погашения кредита.

По мнению экспертов, российский «Газпром» был единственным покупателем, кто «оплачивал получаемый из Туркменистана газ живыми деньгами».

Выводы: 1. Китай продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов в регионе. Его роль в Средней Азии растет, особенно на фоне России, сокращающей объемы вложений или вовсе приостанавливающей реализацию крупных проектов.

2. Стараясь обходить острые углы и не ввязываться в региональные споры между странами, КНР работает над долгосрочными проектами в рамках программы «Экономический пояс шелкового пути». У части местных жителей усиление влияния Китая вызывает беспокойство, чтобы нивелировать эти настроения Китай усилил реализацию «мягкой силы».