«Европейские лидеры призвали Россию сделать все возможное для поддержания режима прекращения огня в Сирии и проведения мирных переговоров, которые, как они надеются, приведут к отставке президента Башара Асада. И, может быть, уже на следующей неделе, — пишет Times. — Дэвид Кэмерон, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Маттео Ренци утром в пятницу посвятили 50 минут телефонному разговору с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Дезинтеграция

По словам пресс-секретаря Кэмерона, британский премьер указал российскому лидеру на важность использования малейшего шанса на сохранение режима прекращения огня для того, чтобы мирный процесс поступательно развивался. Возможно, что уже на следующей неделе в Женеве начнутся переговоры, в результате которых Асад отойдет от власти.

Выступая на пресс-конференции после встречи европейских лидеров, Франсуа Олланд назвал планы Асада провести уже в следующем месяце выборы (президента) нереальными и провокационными».

Европейские лидеры опаздывают: их призывы не являются опережающими и упреждающими: они только фиксируют то, чего Путин уже добился. Тон высказываний западных политиков сменился с командного на констатирующий. Именно поэтому в тексте Times глагол «призвали» употребляется, когда речь идет о «коллективных усилиях четырех политиков». В случае, когда автор текста Майкл Сэвидж переходит к освещению действий британского премьера по отношению к Владимиру Путину, во фразах Кэмерона используется уже исключительно «велел».

Independent на минувшей неделе глубоко копала тему нарушения в России прав человека, посчитав, что судебный процесс украинской наводчицы Савченко — наиболее подходящий для этого.

«Надежде Савченко, украинской вертолетчице, обвиняемой в наведении артиллерийской стрельбы на место нахождения российских журналистов, не дали возможности выступить с последним словом на суде, — утверждает издание. — По мнению адвокатов, процесс носит больше показательный, чем действительно юридический характер. Решение суда привело обвиняемую в ярость, и она немедленно приступила к голодовке. На Украине Надя стала символом борьбы против России-агрессора. Летчица заочно избрана в парламент своей страны и Парламентскую ассамблею Совета Европы».

Предметом исследования Telegraph была исламизация населения России и бывших советских республик и возможные последствия этого в виде терактов.

«Узбекская нянька, обезглавившая четырехлетнюю русскую девочку в Москве, заявила, что сделала это в знак протеста против политики Путина в Сирии. «Почему он бомбит нас, мусульман? Он не думает, что у них тоже есть дети и они тоже хотят жить? Да, я мщу. Великий Аллах повелел мне», — сказала она.

Между тем выясняется, что в Узбекистане активно работают вербовщики из ИГИЛ. 19-летний сын Бобокуловой, этой самой няньки, сейчас содержится в камере — узбекской полиции стало известно, что он собирался отправиться в Сирию воевать на стороне исламских экстремистов. В России будут проводиться тотальные проверки мусульман на лояльность к власти, а также возможную предрасположенность к вступлению в ряды ИГ».

«Ментальные изменения у Бобокуловой произошли после того, как она побывала 18 месяцев назад на родине, — утверждает другое издание, Daily Mirror. — Вернувшись из Узбекистана, она стала носить хиджаб и держать при себе постоянно коврик для молитв. Она стала читать много исламистской литературы и начала нести какую-то чушь (по мнению тех, кто ее знал) про бомбардировки России в Сирии».

Вопросу членства Великобритании в Евросоюзе посвятили свои материалы сразу несколько СМИ. Глубже других в эту тему, пожалуй, погрузилась Financial Times.

«Сторонники «Брекзита» (выход страны из ЕС — прим. ИА REGNUM) уверены, что так они легко смогут решить проблему беженцев — нет союза, есть граница. Через которую нелегалов не пустят. Но на самом деле — это упрощение ситуации в расчете на то, что идея будет получать все бо́льшую популярность. Британские пограничные силы и сейчас все проверки документов мигрантов проводят на французском берегу — в Дувре. Благодаря этому и неудавшиеся кандидаты в британцы остаются в лагерях по ту сторону Ла-Манша. Французский министр экономики Эммануэль Маркон только что предупредил, что если Великобритания перестанет быть членом ЕС, лагеря беженцев должны будут переехать из Кале в Кент, а именно это мигрантам и надо».

Издание напоминает, что премьер Кэмерон не так давно уже объяснял соотечественникам необходимость оставаться в ЕС. Одним из ключевых пунктов той вдохновенной речи главы правительства было: «От выхода Британии из Евросоюза выиграет Путин, который будет трактовать наше отделение как начало развала Европейского Сообщества».

Если этот слоган поместить на входе участков для голосования на предстоящем в июне референдуме, королевство гарантированно останется в ЕС.

ВВС, которая тоже постоянно держит руку на пульсе данной темы, старается воздерживаться от каких-либо выводов и прогнозов, сосредоточившись просто на констатации фактов и объяснении преимуществ и недостатков того или иного решения.

«Согласно данным последних опросов, британское общество разделено на две примерно равные по численности группы, — утверждает ВВС. — Сторонники Независимой партии, получившей наибольший вотум при выборах в Европарламент, плюс лейбористы — это одна сторона. Сторонники консерваторов — вторая. Чаще все-таки в экзитполах заметно небольшое преимущество тех, кто за сохранение Британии в ЕС. Премьер-министр Кэмерон тоже в числе последних. Анализ мнений выступающих за и против показывает, что, как правило, те, что за выход, мотивированы прежде всего экономически. Они полагают, что Британия слишком много миллиардов платит в качестве членского взноса в Евросоюз и слишком мало получает взамен.

Те, кто предпочитает, чтобы Британия осталась, наоборот, видят больше экономических плюсов, чем минусов: членство в союзе дает возможность стране беспошлинно продавать свои товары другим государствам, а также импортировать дешевую рабочую силу в виде иммигрантов. А кроме того, уверена эта часть населения, выйдя из ЕС, Британия сильно потеряет в весе в мировом сообществе — в составе блока она имеет больше поддержки во внешнеполитической сфере.

Большой бизнес тоже за то, чтобы членство в ЕС сохранить, — это ему позволяет без проблем передвигать по миру деньги, товары и людей.

Средний бизнес — как раз, наоборот, видит больше препятствий именно в рамках союза. Это и квоты на производство и реализацию, и долгие бюрократические проволочки, когда что-то решать приходится не только на уровне страны, но и блока».

По данным The Week, «бо́льшая часть населения королевства все же склонна к тому, чтобы остаться одними из двадцати восьми (число государств, состоящих в Евросоюзе) — соотношение за выход/против него составляет на сегодня 45/55. А кроме того, прогнозируя исход референдума, следует учитывать и еще один фактор: заполняя анкету соцопроса, люди далеки от того, чтобы реально представлять себе, что кроется за их возможным «да» или «нет». На избирательном участке до многих доходит, какие могут быть последствия принятия того или иного решения. Человек по своей природе больше консерватор, чем реформатор, чаще предпочитает оставить, как есть, чем что-то менять и терпеть неудобства от этих перемен».

Но это, конечно, не истина в последней инстанции. Times, например, уверена в том, что большинство населения все же стремится «на выход»: 45% готовы проголосовать за это и лишь 36% — сохранить статус-кво.