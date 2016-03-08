Маронитский католический патриарх Бешар Раи выступил с интригующим заявлением. Он выразил свою полную поддержку позиции ливанского правительства, которое, как сообщает ватиканский портал Agenzia Fides, объявило, что подтверждает арабскую идентичность Ливана, и она «не должна быть поставлена под сомнение».

frontpagemag.com Где те христиане, которые дали Ливану культурное и интеллектуальное свечение?

Слова патриарха решил дополнительно «расшифровать» национальный директор Папского миссионерского общества в Ливане отец Руфал Зейб. Он напомнил, что арабская идентичность Ливана признана и закреплена в Конституции страны, определяет ее культуру и язык. Поэтому когда Бешар Раи повторяет это, он ничего не делает особенного, и, будучи «совестью нации», подчеркнул отец Руфал, не руководствуется логикой политической борьбы или геополитического равновесия. Однако это не совсем так. Ливан в последнее время оказался под сильным давлением Саудовской Аравии. Эр-Рияд заблокировал выделение многомиллиардного кредита на модернизацию ливанской армии, объяснив, что закупаемое им французское оружие и техника, которые изначально предназначались для Бейрута, останутся пока у саудовцев. Помимо того, МИД Саудовской Аравии выступил с заявлением, призвав «всех граждан не ездить в Ливан», опасаясь «за их безопасность». Вслед за этим другие страны Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, последовали примеру Эр-Рияда и тоже посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан.

Однако проблема не столько в Бейруте, сколько в Иране. В заявлении министерства иностранных дел ОАЭ сказано: «ОАЭ полностью поддерживает решение Саудовской Аравии прекратить оказание помощи ливанской армии и силам безопасности… В то же время призываем Ливан и его народ восстановить единство с арабской нацией, к которой он принадлежит, отринув иранское влияние, исходящее от так называемой «Хизбаллы». Также шесть монархий Совета сотрудничества стран Залива официально внесли ливанскую шиитскую группировку «Хизбалла» в черный список террористических организаций. Дипломатическое давление Саудовской Аравии и ее союзников на Бейрут поддержал ливанский миллиардер и лидер суннитского «Движения за будущее» Саад Харири, который призвал всех ливанцев выразить поддержку Саудовской Аравии, а также поблагодарить за обещанную помощь Вооруженным силам страны. В свою очередь ассоциированный с «Хизбаллой» ливанский спутниковый телеканал Al-Manar назвал «роль Турции, Саудовской Аравии и других арабских монархий абсолютно бессовестной и преступной» и обвинил их в том, что те «явно готовы ввергнуть еще одну соседнюю страну в сектантское кровопролитие, дабы потакать своим недозволенным региональным амбициям».

Слова Бешара Раи об арабской идентичности Ливана прозвучали в середине февраля. А немногим позже маронитские епископы приняли совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность вновь вспыхнувшим противостоянием в Ливане между шиитами и суннитами и попросили не вовлекать Вооруженные силы в политическое и религиозное противостояние. Иерархи заявили о риске краха всей ливанской системы и призвали политиков взять на себя ответственность за нацию, не ставя Ливан в зависимость от зарубежных интересов. За этим заявлением стоят опасения местных Церквей, которых беспокоит перспектива слома единственной на Ближнем Востоке модели политического мирного сосуществования мусульман и христиан. Суннитско-шиитское противостояние, сопряженное с саудовско-иранской борьбой за региональное влияние, оказывает прямое воздействие на выборы президента Ливана, чей пост остается вакантным уже 20 месяцев, так как христианские общины не могут договориться о единой кандидатуре. Ливанские христиане разделились на два блока. С одной стороны — это «Коалиция 8 марта», которая вместе с «Хизбаллой» участвует в работе «Свободного патриотического движения» генерала Мишеля Ауна. С другой — «Ливанские силы» во главе с Самиром Джаджа, чьим союзником является Харири. В январе этого года Джаджа неожиданно для всех заявил, что готов поддержать кандидатуру Ауна на пост президента страны, что гарантировало выход из политического тупика. Но теперь, похоже, конфликт может возобновиться с новой силой.

Популярная ливанская газета Ad-Diyar констатирует, что в «республике в настоящий момент имеет место серьезный структурный кризис, сунниты и шииты доказали своими действиями, что они не способны решать проблемы современности и не только в Ливане… Остается спросить, где вы, ливанские христиане? Не те, которые сегодня пытаются управлять страной, каждый из которых пытается тянуть одеяло на себя в угоду своим личным интересам. Где те христиане, которые дали Ливану культурное и интеллектуальное свечение? Ведь именно христиане должны были стать третьей силой в стране, способной вдохновить мусульман на строительство новой архитектуры общества и страны. Спрашивается, до каких пор мы будем говорить о балансе и паритете, пока закон о выборах в стране, который не менялся с 1992 года, обходится с христианами так, будто они находятся под покровительством мусульман, а не являются самостоятельной общиной, обладающей равными правами и обязанностями. Сегодня мы стоим лицом к лицу с трудностями, которые стали следствием долгой и запутанной игры в географические карты. Сирия распадается на части, и деление это происходит по принципу общности религий, доктрин, национальностей. Ливану также не миновать подобной участи».

А ведь еще каких-то два года назад Ливан казался примером для подражания. Апостольский нунций Святого престола в Бейруте архиепископ Габриэле Качча даже предлагал в качестве варианта для урегулирования конфликта в Сирии выбрать «ливанскую модель». По его словам, Ливан является «образцом многоконфессионального сосуществования, который мог бы помочь решить насильственные межконфессиональные конфликты на Ближнем Востоке, здесь нет большинства или меньшинства, но каждая из общин есть часть целого». Все прочие планы урегулирования, что по Сирии, что по Ираку, оперируют понятиями некой одной доминирующей группы и всех остальных. Чего нет в Бейруте, во-первых. А, во-вторых, Ливан, с одной стороны, «открыт для Запада», с другой стороны, соблюдает «традиционные ценности». Все это позволяет ливанскому обществу пребывать в равновесии, быть не «демократией чисел», а «демократией общих решений». Но в итоге оказалось, что в случае Ливана внешний фактор является базовым для сохранения стабильности или возникновения нестабильности.

Маронитский патриарх Раи в недавнем интервью итальянскому католическому порталу Vatican insider заявлял, что он противник создания каких-либо протекторатов иностранных государств для защиты ближневосточных христиан. «Протектораты прошлого сделали для христиан больше вреда, чем пользы, — подчеркнул патриарх. — Государства — инициаторы протекторатов занимались продвижением только своих интересов, а христиане ими были идентифицированы как инородное тело и обречены на изгнание». Однако пока между Западом и Советским Союзом существовал баланс, Ближний Восток не терзали постоянные войны. Практика показывает, что Саудовская Аравия и Иран как региональные центры силы не способны обеспечить консенсус интересов. Если их борьба окончательно нарушит стабильность Ливана, это станет тяжелым ударом не только для ливанских христиан, но и будущего христианских общин на Ближнем Востоке в целом, так как другой модели межрелигиозного сосуществования на сегодня пока нет. Но, конечно, если только снова не прибегать к опыту иностранных протекторатов, чего так не хотят маронитские иерархи.