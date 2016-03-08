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Правящие в России либералы по одиночке, но хором, комично предсказывают сроки отмены санкций Запада против России — аккурат в те же дни, когда Запад принимает решение их продлить или расширить.

Запад ведёт против России полноценную «холодную войну», не стесняясь этого именования и даже творчески развивая её в виде теории и практики «гибридной войны», а премьер Медведев, сказав об угрозе «холодной войны», тут же, одёрнутый западными лжецами, уточняет, что именно он хотел сказать, ибо сказал то-то и то-то. И это правильно: либо «холодная война» — либо «скорая отмена санкций». Лицемерие — монополия тех, кто устанавливает правила. В устах жертвы, играющей по правилам насильника, лицемерие — бесполезная трусость.

Но, если Запад не начнёт полноценной «гибридной войны», а она не превратится в большую конвенциональную, а та не перерастёт в самоубийственную Третью мировую войну, после которой философствовать будет не о чем, санкции Запада и ответные антисанкции России остаются главным вопросом мирной жизни, сколь бы далеко ни зашла борьба против воспитанного Западом политического терроризма на Ближнем Востоке.

Ответственный руководитель и взрослый гражданин России и помыслить не может об односторонней отмене антисанкций против инквизиторского Запада: иное было бы просто государственной изменой. Но также нельзя и думать о внешне иной, внешне щадящей взаимные репутации схеме отмены санкций — о «нулевом варианте», о взаимном возвращении в политике и торговле к status quo ante bellum, к положению до введения Западом последней системы санкций против нашей страны (из их бесконечного ряда за последние 40 лет).

«Нулевой вариант» неприемлем. Ибо не содержит в себе никаких гарантий того, что Россия будет снята Западом с короткого поводка. И лишает Россию главного доброкачественного (пусть и не реализованного до сих пор правящими либералами) вывода из опыта санкций — переориентации российской экономики с импортной «наркотической» зависимости от Запада. Известная из многолетней либеральной демагогии «зависимость от нефтяной иглы» на деле гораздо слабее технологической, спекулятивной, финансовой, коммуникационной зависимости России от Запада. И риторическая борьба против доминирования нефтяных доходов (которого уже, к счастью, и нет) сама по себе, без ликвидации иных зависимостей, значит лишь усиление технологической зависимости России от Запада. Поэтому главный смысл российских протекционистских антисанкций должен быть сохранён.

В современной ситуации «нулевой вариант» будет возвращением к колониальной зависимости России от Запада и усилению монополии отечественных компрадоров и их «оппозиционной» обслуги на экономическую власть, медиа и социальную политику.

Россия должна предъявить Западу и свои условия мира в области внешней политики, в которой редчайшие примеры взаимопонимания России и США (Сирия, Курдистан, Карабах) являют собой факт признания свершившихся необратимых перемен, многие из которых инициировали сами США, а другие стали результатом героической борьбы народов за выживание и суверенитет. Детали неформального мирного консенсуса России и Запада должны быть прописаны по всему периметру границ России и ближайшему к ним «эшелону напряжённости». Иначе, например, без прекращения агрессивной «холодной войны» Запада против Русской Арктики, мира не будет. Не будет просто потому, что цель Запада здесь — уничтожение интересов России.

Независимая внешняя политика России, гарантированная её военным и экономическим суверенитетом, должна стать главным условием мира с Западом после «холодной войны». Кто против этого — тот просто против России и хочет её капитуляции.

О предыстории этого читайте здесь: Модест Колеров. Фронт против России: «Санитарный кордон» и «внешнее управление»