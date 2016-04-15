



Флаг Гренады

«Вспышка ярости» — так называлась операция по военному вторжению США на территорию маленького карибского государства Гренада в 1983 году. Именно тогда большинство граждан Советского Союза впервые услышало об этой стране. Сценарий вмешательство США во внутренние дела Гренады был типичным. В 1979 году на Гренаде в результате государственного переворота пришло к власти просоциалистическое движение «New Jewel Movement», лидером которого был Морис Бишоп. За время нахождения у власти Бишопа внешнеполитический вектор сместился в сторону выстраивания отношений с СССР и Кубой. Была развернуты кампания по борьбе с неграмотностью, кооперативное движение, создавались новые рабочие места, в первую очередь, для молодежи. Куба помогла правительству Гренады создать рыболовецкий флот. С помощью социалистических стран на Гренаде была создана одна из самых боеспособных армий в Карибском бассейне. В результате в 1982 году Президент США Рональд Рейган заявил, что власти Гренады распространяют «вирус марксизма».

Несмотря на визит Бишопа в Вашингтон и обещания «пересмотреть» отношения с Кубой, Вашингтон в спешке начал готовить операцию по военному вторжению на Гренаду и наведению там «демократического порядка». Вторжение началось 22 октября 1983 года. Превосходство американской армии было очевидно. И уже 27 октября операция была завершена. Международное сообщество тогда выступило с резким осуждением действий США. Причем не только социалистический лагерь, но и Франция, Швеция, другие страны. Противником проведения этой операции была и Великобритания. 2 ноября 1983 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 38/7, которая оценила вторжение на Гренаду как грубое нарушение международного права и посягательство на независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность этого государства и содержала требование немедленно прекратить вооружённую интервенцию в этой стране и вывести оттуда иностранные войск. Резолюцию поддержало 108 государств.

С тех пор на Гренаде практически нет левых политических партий и движений. В парламенте страны представлены только правые партии.

Маленькое государство, ставшее во второй половине прошлого века камнем преткновения для великих держав, живет сейчас, как и большинство таких же разбросанных по Карибскому морю стран, — туризмом и оффшорным бизнесом. 344 километра территории острова Гренада и южная часть вулканических островов Сент-Винсент и Гренадины (от двух с половиной до тридцати двух квадратных километров) — вот и все владения государства Гренада. Жизнь на островах государства Гренада размерена: сухой сезон сменяется сезоном дождей, в котором нередкие гости — тропические ураганы. Еще Гренаду называют островом специй. Специи — мускатный орех, корица и другие, в том числе, и диковинные для европейца — поставляются с Гренады по всему миру.

Туристы часто говорят, что малые государства Карибского моря похожи друг на друга. Но главным местом парусного спорта все же считают именно Гренаду, которую часто называют и «страной свободного ветра» (пассаты здесь тоже не редкость). В остальном Гренада мало отличается от своих маленьких морских соседей. Столица страны — Сент-Джорджес — богата зданиями креольской архитектуры. Хорошо сохранились остатки воинских укреплений. Есть Музей рома, а прохладой можно насладиться у живописных водопадов. В Национальном музее Гренады хранятся артефакты коренного индейского населения страны, которое практически все уничтожено: 82 процента жителей страны — мулаты. Об этой горькой странице истории Гренады напоминает город Сутрус, что в переводе означает «прыжок». Когда в середине 17 века французы завоевывали остров Гренада индейцы семьями прыгали с утесов в пропасть, чтобы не попасть в плен. Сейчас здесь находятся фешенебельные виллы и гуляют туристы. О тяжелом рабовладельческом периоде напоминает ежегодный фестиваль «Рэйнбоу-Сити» в честь освобождения от рабства. Маленькие острова, входящие в состав Гренады, также являются местом паломничества туристов. Однако есть и те, кто давно уже стали частными владениями, либо заброшены и ждут своих хозяев.

Гренада была открыта Колумбом в 1498 году, первыми поселенцами стали испанцы, а потом территории переходили несколько раз от французов к англичанам. Пока в 1783 году окончательно не стали собственностью Великобритании по Версальскому договору. С 1974 года Гренада получила независимость в составе Британского Содружества. Нахождение в составе Содружества дает островитянам дополнительные возможности в сфере культуры и образования. 96 процентов населения грамотно. Школьное образование — бесплатное и обязательное для детей от шести до четырнадцати лет. Первая библиотека была открыта на Гренаде еще в 1853 году, есть Национальный университет, педагогический колледж, технический университет. Власти страны пытаются бороться с бедностью, для чего принята специальная программа. Основной доход для населения туристы — Гранд-Анс и Морне-Руж — главные курортные зоны острова.

Жители карибских островов — люди жизнерадостные и недостаток материальных благ с лихвой компенсируют природным оптимизмом, артистичностью, чувством прекрасного и доброжелательностью. Официальный язык Гренады — английский, а англичане говорят, что «человек — не остров» (то есть «один в поле не воин»). Может, именно поэтому островное население Гренады, которого не намного больше ста тысяч, такое сплоченное и ощущает себя единой семьей. Несмотря на все пассаты, ураганы и исторические тяготы.

Читайте продолжение сюжета: Острова в океане: Барбадос