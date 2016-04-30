



wedmarket.com.ua Воздушные пузыри

«БРИКС существует как политическая группировка, которая является… чем-то», — так начинает свою статью журналист издания Washington Post.

«Стоит вспомнить, что БРИКС возникла как маркетинговый термин Goldman Sachs. И даже если БРИКС была создана искусственно, иногда такие искусственные образования начинают жить самостоятельной жизнью даже успешнее, чем на это могли надеяться ее создатели. Создавая понятие БРИКС, Джим О'Нил начертил новую «когнитивную карту», формулируя фундаментальный сдвиг влияния от западного мира. И если многие считали, что это не отражает действительность, дальнейшее развитие БРИКС могло бы привести к таким изменениям. Но крушение фонда БРИКС, потеря 88% активов с момента пика в 2010 году, показали, как стратегии разрозненных стран, собранных в единое инвестиционное образование, могут потерять интерес инвесторов. Не многим образованиям удалось наделать большей путаницы в стратегическом и академическом мышлении в мировой экономике и международной политике в последнее десятилетие, чем это удалось БРИКС.

После шести встреч на высшем уровне, а также включения Южной Африки в апреле 2011 года, организация достигла незначительного прогресса на пути к созданию коллективной идентичности или внятного институционального устройства. Не удалось создать и стратегическую повестку дня с конкретными предложениями и действиями по поводу новых концептуальных рамок для торговых переговоров. Помимо дипломатической риторики, БРИКС не стала особо полезным инструментом для реализации целей и интересов внешней политики вовлеченных государств.

Значение БРИКС было сверхраздуто в течение последних 15 лет (или около того). И только новому банку развития удалось стать действительно ощутимым достижением…

БРИКС возмущается недостаточным уровнем представленности в глобальных структурах управления. Только эта обида, кажется, и может сегодня привнести смысл в существование группы как таковой, но только на некоторое время. GoldmanSachs, да и все мировое сообщество, я думаю, может с уверенностью сказать, что золотой век БРИКС закончился. Покойся с миром, непонятная геоэкономическая концепция!», — пишет издание WashingtonPost.

Среди рисков во время прогнозируемого «идеального шторма» мировой экономики в 2016 году, Всемирный банк выделил в своем докладе предупреждение о том, что синхронное замедление крупнейших развивающихся рынков может только усилить новый виток мирового финансового кризиса.

В частности, Банк указывает на то, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — страны БРИКС, — одновременно столкнувшиеся с проблемами, поставили под угрозу шансы увеличить рост мировой экономики в целом в этом году. Воздействие, возможно, будет усилено тяжелым положением на финансовых рынках из-за"стресса», похожего на ситуацию в 2013 году, когда Федеральным резервным фондом было объявлено, что он рассматривает возможность снижения уровня стимулирования экономики США.

Негативные риски развивающихся стран повлияют на банковскую систему США. Всемирный Банк предсказывает экономический спад в Бразилии и России, который достигнет дна в 2016 году. Китай, по прогнозам, будет испытывать лишь незначительное замедление роста с 6,9% до 6,7%, Индия же будет продолжать рост устойчивыми темпами.

Ситуация будет похожа на 1980 год, когда крупнейшие страны с формирующимся рынком замедлили свое развитие. «Резкое снижение цен на сырьевые товары, общее «приглушение» мировой торговли, снижение скорости потоков капитала и валютных операций в прошлом году создали «особенно сложную внешнюю среду для экспортеров сырьевых товаров, в котором большинству участников предстоит замедлить рост развития», — говорится в докладе.

Банк, подсчитав снижение роста в развивающихся странах (4,2% — в 2015 году, по сравнению с 4,9% — в 2014), предупреждает, что в 2016 году указанные страны также ожидает спад. Вторичный эффект может быть значительно больше, если замедление роста БРИКС совпадет с влиянием от краха финансового рынка.

Джим Ен Ким, председатель Банка, говорит, что «более 40% бедного населения мира проживает в развивающихся странах, где в 2015 году замедлился рост развития. Эти страны должны сосредоточиться на повышении устойчивости к ослаблению экономической среды и защите наиболее уязвимых групп населения. Реформы и новые требования к управлению бизнесом, в принципе, могут помочь компенсировать последствия медленного роста в таких странах».

«Беспокойство по поводу глобального финансового кризиса преувеличено», — так считает издание Strategy+Business. «Изобилие хладнокровного пессимизма не сделает настроение инвесторов более рациональным. Пора признать, что нет, например, никакой проблемы в Китае, хотя там и не все хорошо, но коллапс кажется все же крайне маловероятным. И, несмотря на горячую риторику и доказательства обратного, экономические новости США также вовсе не так плохи: безработица снижается, а заработная плата находится на подъеме. К тому же, несмотря на негативное влияние низких цен на нефть на экспорт в России и Венесуэле, этот фактор может повлиять на выгоду для «чистых» импортеров… Реальная проблема заключается в неопределенности инвесторов и избыточном предложении финансового капитала, который вызывает инфляцию и финансовые риски.

Кроме того, уровень спроса остается достаточно высоким на многих развивающихся рынках — и, вероятно, останется таким же в течение некоторого времени. Это особенно справедливо в отношении Азии, где население продолжает расти, доходы населения продолжают расти, и урбанизация, скорее всего, будет продолжаться прежними темпами.

Что изменилось, так это то, что всем развивающимся рынкам нужно прийти к гораздо более трезвой оценке и более глубокому пониманию оставшихся возможностей и проблем. И это потребует от всех нового стиля мышления и модификации организационных возможностей.

Многие формирующиеся рынки не смогли в последние годы осуществить структурные перемены и"отучить» свои экономики от сырьевых товаров, модернизировать производственную базу, а также поддержать развитие отечественных фирм мирового класса. Отчасти это происходит из-за неумелого управления, которое остается основным препятствием для роста на развивающихся рынках. Многие из них, включая Аргентину, Бразилию, Россию и Южную Африку уже давно предстали перед необходимостью реализовать новую экономическую политику, улучшить свои институты и увеличить конкурентоспособность своих фирм, — только теперь осуществить это стало гораздо сложнее», — пишет Strategy+Business.

В докладе Всемирного Банка также говорится об ожидающемся повышении темпов роста на Ближнем Востоке и в Северной Африке более чем в два раза в результате окончания санкций против Ирана и прекращения снижения цен на нефть. «Рост прогнозируется до 5,1% в 2016 году с 2,5% в 2015 году, как и следовало ожидать, снятие экономических санкций против Ирана позволит этой стране играть более активную роль на мировом энергетическом рынке. Рост ожидается исходя из предположения, что цены на нефть стабилизируются… Стабилизация цен на сырьевые товары должна также помочь Африке и обеспечить рост с 3,4% в 2015 году до 4,2% в 2016 году», — говорится в докладе.

«За последние несколько лет российские власти должны были иметь приоритетом сотрудничество в СМИ и использование мягкой силы для решения проблемы падения популярности России среди политических и бизнес-элит Африки», — пишет издание Allafrica.

«Но в глобальной борьбе за Африку, Россия, к сожалению, отстает от Китая, США, ЕС, Индии, Бразилии. Например, на Форуме по сотрудничеству (FOCAC) во время встречи Китай-Африка сторонам удалось договориться об обменах и визитах представителей китайских и африканских средств массовой информации. Эти усилия совпадают с расширением экономического и политического участия Китая, в том числе учитывая торговое партнерство с Африкой — более чем в $ 200 млрд ежегодно.

Посол США в Эфиопии и Буркина-Фасо заявил в интервью газете африканской газете Buziness: «Ни правительство России, ни наши СМИ, ни любая другая страна не совершила сопоставимые по уровню влияния мероприятия в Африке. Эти шаги говорят сами за себя о чрезвычайных усилиях, которые Китай предпринимает в отношении африканских кампаний и СМИ, в отличие от России».

Африка нуждается в более широком освещении в российских СМИ, чтобы надлежащим образом привлекать российский бизнес в Африку. Более качественная информация о современной России также должна транслироваться в африканских государствах. Конечно, это потребовало бы много денег и усилий, но результат бы того стоил.

XXI век стал веком привлечения новых международных коммуникационных технологий на качественно ином уровне; это время для новых методов «борьбы за сердца и умы» африканских партнеров. И Россия должна принять это во внимание, если хочет улучшить шансы на успех в Африке. Россия может иметь проблемы с имиджем среди африканских элит отчасти из-за того, что были урезаны различные программы развития и инвестиций на африканском континенте, по сравнению с советским временем. Большинство африканских средств массовой информации получает новости от ведущих западных СМИ, которые, в свою очередь, имеют неприятную привычку изображать Россию как мировое пугало.

Но не все так безнадежно. В прошлом году, например, российские СМИ совершили прорыв в партнерстве с африканскими медиа-компаниями. Основной прогресс заключался в проведении форума руководителей ведущих СМИ стран БРИКС «на пути к созданию единого информационного пространства для стран БРИКС», который проходил в октябре в Москве. Это привело к ряду соглашений о сотрудничестве, подписанных между российскими и южно-африканскими медиа-компаниями.

Но ясно, что Китай лидирует в БРИКС. В ходе совещания шестого Форума по китайско-африканскому сотрудничества (FOCAC), состоявшемся в декабре 2015 года в Претории, было заявлено, что Китай и Африка стремятся достичь новых рубежей во многих сферах, одна из которых — обучить африканских журналистов навыкам обработки и передачи данных.

«Российские СМИ очень мало пишут об Африке, о том, что там происходит, каковы социальная и политическая динамика в различных частях континента. Необходимо стимулировать обоюдный интерес и усилить экономическое взаимодействие», — говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

«В какой-то степени усиление неполитических контактов может повысить интерес — не политические интересы и экономический интерес крупных компаний. Хотя мягкая сила никогда не была сильной стороной российской политики в постсоветский период», — пишет издание Allafrica.