



Элитный пир во время государственной чумы — так можно охарактеризовать происходящее на Украине. Элиты с увлечением обсуждают варианты нового премьерского пиджака или юбки, в то время как периметр здания так и не родившейся украинской государственности начинает все более проседать, грозя похоронить под своими обломками и упивающуюся пока своей безнаказанностью элитку, и одурманенный народ.

В этом плане неожиданно верно начали озвучивать реальную ситуацию в стране даже депутаты из Блока ПП. Так, Народный депутат Украины от БПП Вадим Денисенко в своем блоге написал: «К сожалению, мы живем в иллюзии некоего идеалистического мира, где добрые и хорошие европейцы или американцы помогают нам выйти из кризиса. Мы выгодны западному миру как колония. Колония, которая не поднимает голову и делает все, что ей говорят. Колония, которая должна поставлять немного зерна, немного бороться с коррупцией и поставлять в соседние страны дешевую рабочую силу. При необходимости страна может быть военным буфером с Россией». Наконец-то дошло — колония! А Вы что хотели?

Или вот, например, что на своей странице в Фейсбуке написал депутат Киевского областного совета из Блока ПП Дмитрий Крейнин, комментируя реакцию народа в случае взрыва недовольства населения и нового Майдана: «Хочу как БПП-шник низшего уровня, общающийся с людьми, и, понимая, как они относятся к такого рода информации, и как они её воспринимают, сказать, что, в отличие от рыгов, нас будут убивать». То есть понимание того, что им не предоставят возможности бежать, как предшественникам-«регионалам», и будут бить не по паспорту, а по физиономии — имеется.

То, что игры с элиткой окраины заканчиваются, на прошлой неделе Запад, которому надоела недоговороспособность официального Киева, продемонстрировал со всей ясностью. Данный тезис подтверждают сразу три события, которые, что весьма немаловажно, произошли в один день. Более четкого и однозначного сигнала послать Киеву было практически невозможно, если только Западу напрямую не обвинить нынешние власти Украины в преступлениях против собственного народа и призвать к проведению новых выборов. То есть терпение Запада начинает заканчиваться.

Во-первых, как сообщил 3 марта директор МВФ по коммуникациям Джерри Райс, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) при принятии решения о выделении Украине очередного транша кредита будет учитывать добросовестность ее усилий по урегулированию долга перед Россией. То есть американцы («партия войны Клинтон») смогли продавить МВФ только на изменение правил предоставления кредитов, после чего глобальная «партия мира» отыграла данную позицию и вернула предоставление следующих займов Украине в зависимость от переговоров с Россией. При этом еще в декабре 2015 года Совет директоров МВФ признал долг Украины к РФ официальным, а не коммерческим.

Напомню, что последний транш МВФ предоставил Украине в июле 2015 года, октябрьский и январский так и не были произведены. Сейчас отказ в очередном транше МВФ мотивирует слабой скоростью реформ и коррупцией. Смешно — как будто этих факторов не было полгода назад. Просто полгода назад позиции мировой «партии войны» в мировом масштабе были гораздо более сильными, и только силовые действия России в Сирии и дипломатические на Украине помогли Обаме и другим мировым политикам в своих епархиях начать наводить порядок. Таким образом, та «запятая» красными чернилами, которую раньше МВФ в упор не замечал, сейчас только и видна под его политико-бухгалтерской лупой.

Во-вторых, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 3 марта заявил о том, что в ближайшие 20−25 лет Украина не станет членом Евросоюза и НАТО: «Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20−25 лет, это же касается членства в НАТО». На первый взгляд, кажется, ну, что здесь такого особенного сказал Юнкер? Да нет, дело-то в том, что именно этими целями и был освящен кровавый переворот в Киеве, в результате которого была свергнута легитимная власть и в древнем русском городе Киеве воцарилась коричневая хунта. А тут так — раз, и серпом по недозрелой украинской государственности.

По сути, все, чем аргументировали Майдан и свержение Януковича, буквально все Юнкер разрушил одной фразой. На фоне роста собственных и мировых проблем Европа оказалась не в состоянии переварить такой кусок, как Украина. Возникает логичный вопрос: а ради чего тогда все затевалось? Ради чего и кого Украина лишилась территории, погибли десятки тысяч людей? После чего приходит очередь задать главный вопрос — кто будет отвечать за все произошедшее? За ответом далеко ходить не надо, достаточно вспомнить вышеприведенную цитату депутата БПП Дмитрия Крейнина.

Как отметил в своем блоге Руслан Осташко, «Юнкер не продался Москве, он просто очень хорошо считает деньги и, видимо, пришел к выводу, что для Евросоюза содержать Украину или даже подпитывать европейские мечты Украины — это слишком дорогое удовольствие. Евросоюз сбрасывает балласт. Ну, а крушение европейской мечты украинцев явно не волнует Еврокомиссию».

Заявление Юнкера говорит не только о том, что впрягаться за окраину никто в ЕС и НАТО не собирается — это уже производное. Это говорит о главном — о признании ЕС и НАТО того факта, что русская окраина остается в зоне влияния и ответственности России. Нам, конечно, от этого не легче — украинские власти и олигархат столько натворили за двадцать пять лет независимости, что восстанавливать и восстанавливать, но тут уж ничего не поделаешь. Но и у нас есть аргумент — если окраинный народ не захочет, то и нам впрягаться не надо будет. То есть все только своими ручками.

В-третьих, как отметили 3 марта по итогам встречи министров иностранных дел нормандской четверки, главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро, выборы в Донбассе должны пройти до 1 июля 2016 года, то есть в первом полугодии. «Мы постараемся достичь какого-то прогресса, особенно в вопросе ситуации с безопасностью, и обсудить новое избирательное право для восточной Украины, для Донбасса, что является основным условием для проведения выборов, которые должны состояться в первой половине этого года», — заявил Штайнмайер. Таким образом, и ЕС сроки пределов своего терпения обозначил предельно конкретно.

Ну, а «вишенкой на торте» можно считать заявление представителя Госдепа США о том, что официальному Киеву надо выполнять свою часть Минских соглашений. То есть и по Донбассу время приходит принимать решение. Глобальная «партия мира» понимает, что вопрос по Украине надо закрывать до президентских выборов в США.

На фоне таких эпохальных заявлений я даже просто не говорю о такой мелочи, как безвизовый режим между ЕС и Украиной. После захлестывающих Европу волн беженцев из Африки и с Ближнего Востока ЕС не хватает только 3−5 миллионов с Украины. «Вдруг» и этот вопрос оказался в подвешенном состоянии: «Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Украине для получения безвизового режима с Евросоюзом необходимо выполнить еще два требования, хотя в декабре Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором говорилось о выполнении Украиной всех условий плана визовой либерализации». Вот так все быстро, незаметно и в полном соответствии с ранее достигнутыми договоренностями… И не подкопаешься к европейской бюрократии — школа…

На этом фоне смешно читать заявления некоторых российских экспертов, что Россия проиграла Украину и что надо было вводить войска. Именно это и надо было Вашингтону и глобальной «партии войны», чтобы сделать из России страну-агрессора со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но мы не клюнули на эту «печеньку» и вместо того, чтобы убраться с Украины под мировое улюлюканье, готовимся забрать этот «приз», когда он сам дозреет и проведет «внутреннюю очистку организма» от всех вирусов и бактерий.

Как верно отмечает Руслан Осташко, «сторонников Майдана и российских псевдопатриотов объединяет святая вера в то, что Запад буквально спит и видит, как бы накачать Украину деньгами, сделать ее сильной страной, перевооружить ее армию и, вообще, сделать из Украины витрину западного мира. А на деле получается, что поставок западного оружия нет, МВФ держит Киев на голодном пайке, и Госдеп напоминает Украине о необходимости выполнять Минские соглашения. Даже мечту о вступлении в НАТО и ЕС безжалостно растоптал председатель Еврокомиссии, хотя, казалось бы, зачем мечту убивать-то? Запад медленно, но верно, сливает Украину. Мне страшно себе представить, что произойдет в душе украинцев, когда они поймут, как технично, просто и эффективно их кинули западные друзья».

***

А что в это время происходит на Украине? Цитирую: «Он пришел на работу, как уже делал это пять лет. А дома остались жена и сын. Три месяца он не получал зарплату. В феврале была забастовка рабочих завода им. Фрунзе, которые требовали им выплатить зарплату. Им тогда обещали все, и руководство и мэр, что разберутся и решат проблему. Не разобрались, а потому 4 марта он, придя на работу, полез на 150-метровую трубу и позвонил. Он сообщил, что если ему сегодня же не выплатят деньги, то он покончит жизнь самоубийством. Вот тогда и руководство завода, и прокуратура города дружно начали шевелиться. Одни нашли деньги, а вторые состав преступления в действиях руководства предприятия по ст. 175 ч.1 УК Украины «Невыплата заработной платы, стипендии, пенсий или других установленных законом выплат».

Вот она, правда жизни — вся страна стоит на краю трубы. Да, сегодня работяге выплатили зарплату, чтобы семья не умерла с голода. Но где гарантия, что выплатят в следующем месяце? А работяге надо не с колокольни бросаться, а брать в руки оружие пролетариата, если власть не может или не хочет осуществлять своих прямых функций. Или на это кишка тонка? Но ведь такая ситуация по всей Украине, и где-то обязательно порвется. И одна смерть или «слезинка ребенка» поднимет на «уши» весь город. И что тогда — для усмирения народа снимать части с «фронта»?

Бывший мэр Сум также не оставляет камня на камне от иллюзий по поводу самого ближайшего будущего окраины: «Бывший сумской мэр Геннадий Минаев («пыдпыс здесь») в своем ФБ на днях написал новый пост, в котором призвал земляков больше ни на что не надеяться и искать счастья за бугром: «В Украине и в Сумах в особенности чудовищными темпами растет преступность. Грабят просто уже днем и даже на центральных улицах. И в скором времени это коснется буквально КАЖДОГО жителя города. Впрочем, это и понятно — шариковы и швондеры не способны управлять ни городом, ни государством. Мой простой совет 2013 года тем, кому меньше 35 лет, валить отсюда, теперь нужно формулировать еще проще — нужно валить всем!»

Как там же отмечает блогер Юрий из Сум, «ситуация действительно страшная, и она стремительно ухудшается. После того как старая полиция была заменена на новую, преступность буквально выплеснулась на улицы городов, не сдерживаемая больше ничем. Кто бы сомневался. Киевские власти, например, на днях схватились за головы. Угоны автомашин за два постмайдановских года выросли почти в 4 раза, но то, что началось в январе-феврале 2016, это просто ужас. «Экспроприация экспроприаторов» стала трендом года. И так по всей Украине. При этом количество вооруженных и разбойных нападений растет как на дрожжах. Автоматы, вывезенные из зоны АТО, начали стрелять, а гранатометы взрывать.

На разрывы гранат в квартирах и дворах журналисты уже перестали реагировать, а общество обращать внимание. А потому я согласен с мэром. На сегодня для украинцев есть только два хороших выхода. Либо валить власть, но на это они, очевидно, сегодня не способны, либо валить самим, что пока еще возможно, хотя уже и не для всех». То есть вал преступности начинает захлестывать Украину, и порядок вынужден будет наводить сам народ, если, конечно, начнет дружить с головой и перестанет обвинять во всем русских и Москву.

Слова депутата Блока ПП Дмитрия Крейнина, приведенные в самом начале материала, и сказанные, несомненно, сгоряча, на самом деле могут стать пророческими. Вполне возможно, что приходит то время (о котором мы писали практически год тому назад в статье «Ересь украинства — за счет России и на крови русских: зачем нам Украина вообще?»), когда нам надо быть готовыми оказать помощь оказавшимся на окраине русским, чтобы восстановить территориальные органы управления, экономику, банковскую систему и так далее, на новой государственной основе.