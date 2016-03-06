Продолжающееся обсуждение итогов гаванской встречи Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Римским Папой Франциском вот уже, пожалуй, около двух недель как перешло в откровенное шельмование православного большинства, мало что понимающего, «уподобленного советскому человеку 70-х годов», окормляемого «откровенными мракобесами», «богословским хламом, который пора выбросить на помойку», «выковырять из храмов». То ли дело Рим, где «халтуру исправляют»! При этом, правда, забывают объяснить, почему когда за это по римским рецептам принялись всерьез не только по ту, но и по эту сторону тогдашнего «железного занавеса», то рухнули, не прошло и полутора десятилетий. Параллелей с обрушением Российской Империи и СССР тем более не проводится, ибо они, ясное дело, приводят к совершенно иным выводам.

Валентина Андреева ИА REGNUM Шествие «Бессмертного Полка» в Санкт-Петербурге, 9 мая 2014 года

Первое, что в этой связи, хочется спросить: а судьи кто? Вот некоторые откровения, которые, как утверждается, принадлежат аккурат именно этому борцу с «мракобесием». Пусть читатель сам определится с тем, в какой мере целям и задачам этой борьбы соответствует предложение «заканчивать с поеданием Бога». То есть с причастием, которое в некоторых других материалах этого же автора конкретизируется до физиологических подробностей типа «Ну, мясо вы едите, что вы, ребят, кривляетесь…».

Все эти интеллектуальные упражнения явственно отдают «перестройкой». То есть разрушением собственных смыслов и обменом их на чужие. Неправда, что своих смыслов нет, правда в том, что в конъюнктурных целях эксплуатируется молодежный тренд к ниспровержению авторитетов, который существовал всегда, но с которым при наличии ответственности перед настоящим и будущим как-то справлялись. С Божьей помощью, по доброй воле или по принуждению. Не все золото, что блестит, не все новое к добру — об этом в формуле «цветущей сложности» К.Н. Леонтьева. Иногда «новое» — это не хорошо забытое, а перевернутое с ног на голову старое (по герметическому принципу «что сверху, то и снизу»). Никакой альтернативы такому размену первородства на «чечевичную похлебку» не предлагается; более того, отрицается сам факт наличия первородства, как и не упоминается о том, что путь, пройденный Западом, в итоге привел в «чечевичную похлебку» Реформации. Нужна ли нам своя такая Реформация и свой протестантизм или хватит уже существующего (не говоря уж про однополые браки), стоит только его позаимствовать, правда, не уточняется. Нарочитый, издевательский по отношению к православию, постмодернизм этих и других подобных текстов таков, что позволяет усмотреть в них подстрекательство даже не к «охоте на ведьм», а к охоте ведьм на людей. По большому счету к превращению храмов в ристалища и учреждению некой «демократической» инквизиции, действующей по образцу и подобию бандеровских поборников мусорных «люстраций». Только в еще более средневековом стиле.

Знаете, что напрягает больше всего? Даже не агрессивная проповедь перманентных перемен, как будто списанная с глобалистских букварей с их рекомендациями «реформировать, реформировать и реформировать, пока не зареформируешь в доску!». А категорическое отрицание не только ЭТИХ, но и ЛЮБЫХ устоев. Так, как будто их нет, и быть не должно. Разрушение всех и всяческих авторитетов! А мы спрашиваем, откуда взялись памятные по «перестроечным» временам светские пассажи типа «проиграли — пили бы сейчас баварское пиво»? И предпринимаем сегодня стоические усилия, чтобы этот вывих исправить, потому что, оказывается, государство без исторической мифологии — как тот дом, что разделился надвое.

Все это позволяет провести сразу две исторические параллели, вспомнив эпизоды из недавнего, хорошо знакомого прошлого. Первая из них связана с вакханалией конца 80-х — начала 90-х годов. «Учить жить» людей, всю жизнь посвятивших коллективному созидательному труду и служению Родине, принялось отребье, повылезавшее из разнообразных, в том числе сомнительных заведений, которые «народный Цицерон» Виктор Черномырдин иносказательно называл «завлабами», которые «могут все, но только языком». Никогда не забуду весенний эпизод 1993 года, когда в бывшем Доме российской прессы на Большой Дмитровке, где сейчас располагается Совет Федерации, кто-то из «демократических» вождей (по-моему В. Боксер, но однозначно утверждать не берусь — точно не помню) набросился на каким-то образом проникшего в здание старичка с палочкой, из-под скромного пальто которого выглядывали форменные офицерские брюки. Как выяснилось, тот спросил, как можно жить на военную пенсию, если ее не хватает даже на еду (какой была та пенсия, автор этих строк знает не понаслышке, ибо на самую незатейливую еду едва хватало его денежного содержания офицера, находившегося на действительной военной службе). «А вам и не должно хватать — пахать надо, а не ж… греть! Ишь, привыкли сидеть на шее государства!», — громко, на все фойе и явно на публику заверещал этот «светоч демократии». (Грешен, промолчал тогда, а надо было вмешаться и дать в морду).

Вторая параллель — совсем свежая. События февраля 2012 года, когда после 150-тысячного митинга на Поклонной горе, по сравнению с которым собравшиеся «на болоте» «демократы» оказались в… «глубоком кризисе», их «шестерки», вроде Минкина, Латыниной и прочих «властителей дум прогрессивной интеллигенции», в тупом и злобном бессилии бросились оскорблять задвинувшее их «путинское большинство». Пользуясь доступом в СМИ, они обзывали его и «мухами», и «анчоусами в банке», противопоставляя «этому быдлу» себя-любимых в образе благородных «пчел» и «дельфинов». Помните? И не забывайте, пожалуйста, если себя уважаете! На это срока давности не существует.

Тем же самым, похоже, собирается заняться и квазицерковная (точнее антицерковная) «демократическая инквизиция», хотя и не задумывается она о том, что кончит точно тем же, как и ее предшественники на этом поприще.

О том, какой именно «долгоиграющий» проект могут представлять носители идей подобной «антиохоты» (ведьм на людей), — к этому вопросу мы еще вернемся. Пока же констатируем, что к тому, чтобы потерять всяческое приличие и далеко перейти границы максимально дозволенного даже в светской дискуссии, не говоря уж о диалоге верующих (или считающих себя таковыми), их скорее всего побудил явный дефицит позитивной общественной реакции на встречу в верхах между главами двух церквей. И дело здесь точно не в догматических вопросах, которые эти «теоретически подкованные» фарисеи с подвешенным языком, ничтоже сумняшеся, выставляют в качестве «кондовых», наиболее выгодных для себя, причин подозрений «косного», как им кажется, православного большинства, мешающих сближению с католиками. Дело совершенно в другом. Прежде всего, в особенностях глобального позиционирования Римско-католической церкви, в интерьере которого развивается ее мирская миссия после Второго Ватиканского собора (1962−1965 гг.) и локального включения в Экуменическую хартию (2001 г.).

Во-первых, как автору этих строк уже приходилось отмечать, Первый Рим давно утратил фактическую самостоятельность, подпав под влияние англиканского протестантизма. А за ним, в свою очередь, на протяжении веков стояло и стоит масонство, являющее собой, если без глубокомысленных и многословных экскурсов, АНТИЦЕРКОВЬ. То есть «церковь антихриста».

Во-вторых, к власти в Ватикане пришел орден иезуитов. Впервые в истории орденская, в значительной мере секулярная ввиду экстерриториальности, создававшаяся не столько для служения Господу, сколько для удовлетворения наиболее деликатных земных интересов Святого престола, периферия стала католическим центром. Удивительно, но и здесь тоже напрашиваются две параллели — уже своих. Прежде всего, с тем, как периферией в эпоху Реформации, промышленной революции и великих географических открытий стал сам Первый Рим, уступивший пальму континентального первенства задрипанной на тот момент островной англосаксонской «тьмутаракани». И чего вы после этого возмущаетесь — жить-то надо! Вторая параллель: в эпоху той же Реформации и некоторое время после нее между масонством и иезуитами шла непримиримая борьба, в ходе которой своих «опричников» сдал сам Святой престол, запретив орден в 1773 году, практически одновременно с индоктринацией регулярного масонства «Великих Лож» оккультной революционной метафизикой будущего «Великого Востока», в который переродился для виду запрещенный в Баварии, но процветавший под сенью Ротшильдов в Гессене и на северном Рейне орден иллюминатов. Папы приготовились, пережив якобинцев, присягнуть будущему Наполеону, которого Ф.И. Тютчев показательно именовал «коронованной революцией». А когда все оказалось позади — вплоть до запуска Венского конгресса, — иезуитов, отсидевшихся, кстати, в России, снова «разрешили». Видимо, под условие, что будут они «белыми и пушистыми», по крайней мере для протестантствующих оккультистов: даром что ли представленную масоном Талейраном Францию не только пустили на конгресс наряду с державами-победительницами (напрягите воображение и представьте, например, Гесса или Деница не в Нюрнберге, а в Потсдаме, рядом с «большой тройкой»), но и назаключали с ней антироссийских секретных союзов. С тех далеких пор иезуиты, надо полагать, оправдывают «оказанное им высокое доверие». И теперь пробил их час; нужно было именно его дождаться, на фоне финального перерождения Ватикана, чтобы со свистом и улюлюканьем броситься линчевать «мракобесов» в собственных рядах, посмевших «не обрадоваться» гаванскому месседжу!

Но даже это можно было бы снести, если бы параллельно с Гаваной не развивался другой, «константинопольский» процесс, хорошо известный специалистам по двум датам, которые изо всех сил стараются возвести в «сакральные»: 2016-му и 2025 годам. Если же принять к сведению еще и это обстоятельство, то нужно полностью лишиться воображения, чтобы не представить себе вместо равноправного диалога некий, во многом конъюнктурный треугольник, в котором кое-кто радостно пытается отыскать признаки грядущего сговора Третьего Рима с Первым против Второго. Повод, как им кажется, «подарила» сама судьба: Эрдоган проштрафился, если не сорвавшись еще, то здорово пошатнувшись на канате! А «Фанар» (сегодняшний Константинополь) — он же в Стамбуле!

Оставим в стороне «двойной стандарт» рассуждений про то, что с католиками-де нужно разговаривать. Разговаривать может быть и нужно — с умом и «в рамках». А вот сговариваться против других православных ради удовлетворения амбиций? «Демоинквизиторов» здесь попрошу, хлебнув валерьянки, выдохнуть и обратиться к первоисточнику, который я, как добросовестный ремесленник от науки, привык указывать.

И как быть с конкретным примером? Не успели, как говориться, чернила высохнуть под Совместным заявлением патриарха и папы, как «первая ласточка», которая весны не делает, но тенденцию, однако, указывает безошибочно, уже прилетела. Это к вопросу о «согласии» в «недопустимости» прозелитизма.

Ну что ж, наберемся терпения. То ли еще будет!

В заключение об обещанном проекте. Предположим, — сугубо умозрительно — что некая группа «концептуалов», озаботившись результатами одного из недавних соцопросов «Левада-центра», который выявил, что уже более 50% сограждан разуверились в рынке и высказываются за переход к плановому социалистическому хозяйству, решили заглянуть вперед подальше. Скажем, в реставрировано-обновленное неосоветское будущее — тенденции ведь, однако… Что они обязаны сделать, чтобы это будущее скомпрометировалось и «навернулось», желательно, много быстрее, чем прежнее? Заложить под него мину, вот что. Нового «Гайдара и его команды», выпестованных в недрах соответствующих элитных групп, явно недостаточно. Их самих нет — либералы «в тираже», да и времени тоже! А ведь все должно быть «обтяпано» как можно быстрее: промедление смерти подобно. И что, если ни до чего лучшего не додумались, как стравить на этом пути нынешнюю или будущую власть с Церковью? В прошлый раз ведь сработало, так зачем «изобретать велосипед»?

Проблема в этом случае в чем? Повторяю, схема чисто умозрительная, может автор этих строк позволить себе некую аналитическую «аллегорию»? А в том, что «не обрадовавшееся» православное большинство, на которое ополчились «демократические» инквизиторы, против таких планов встанет стеной, как на Поклонной горе. Причем, сделает это вполне осмысленно: и красные, и православные патриоты, например, безоговорочно доверяют Александру Проханову. Вот и звучат под предлогом защиты «христианской интуиции» от «догматиков» лукавые призывы к «превентивному» разрушению этой стены и зачистке ее кирпичиков. И «лучше всего», если «бензинчику» в костер плеснут некие «интуитивно-креативные» христиане. «Третья сила», что «нэ из нашего района». Главное ведь поджечь, а остальное приложится… (Канистру и спички, сдается, с радостью оплатят и притащат, куда надо, либероидные «спонсоры»).

Ну, а дальше этот паззл, кому это следует, достроит сам. Что до «инквизиции», то пусть себе витийствует дальше. Но с твердым осознанием и осмыслением последствий. В том числе для себя лично.