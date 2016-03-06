Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 28 февраля — 5 марта стали: папа Римский Франциск выступил за «здоровую светскость» во Франции; Европа предупреждает Турцию о необходимости защиты свободы прессы; Тунис обеспокоен возможным вторжением западных держав в Ливию; маронитский патриарх Бешар Раи выступил против создания протекторатов иностранных государств на Ближнем Востоке; конгрессмены обложили госдеп США — требуют признать геноцид религиозных и этнических меньшинств и другое.

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Папа Римский Франциск убежден, что Франция нуждается в «здоровой светскости», о чем он сказал делегациям политического движения Poissons roses и общественной организации Esprit civique — объединениям социалистической направленности и с христианскими ценностями, передает Radio Vaticana (Ватикан). Обращаясь к своим гостям понтифик отметил, что «здоровая светскость всегда открыта всем формам трансцендентности, разным религиозным и философским традициям». Даже атеист может иметь внутреннюю жизнь, заметил он и добавил, что «поиск трансцендентности является не только фактом, но и обязанностью». Франциск критически охарактеризовал светскость, которая базируется на философии эпохи Просвещения и рассматривает религию в качестве субкультуры. По мнению папы, Франция еще не дистанцировалась от своего наследия. В то же время, он подчеркнул, что в современном мире «государство должно быть светским». Отвечая на вопрос о видении будущего Европы и ее тождественности, понтифик обратил внимание на роль арабского фактора, значение которого постоянно укрепляется. Тем не менее, «на протяжении истории Европа всегда была способна взять себя в руки, идти вперед, чтобы стать более широкой благодаря межкультурному обмену», подчеркнул Франциск и пожелал, чтобы Европа сумела сохранить свои культурные корни, выразив сожаление, что сегодня сложно найти политиков уровня Робера Шумана и Конрада Аденауэра.

История оставила нам бремя недоразумений и недоверия, но мученики наших Церквей стали «семенем единства», на котором можно построить новую эпоху братства. С такими словами папа обратился к патриарху Эфиопской православной церкви Абуне Матфию I. За этой Церковью, связанной с Римом узами большой сердечности, Франциск признает верность Евангелию, сохраненную наивысшей ценой: ценой крови. «Ваша Церковь была Церковью мучеников с самого начала, и по сей день вы остаетесь свидетелями губительного насилия против христиан и других меньшинств на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Африки, — сказал понтифик. — Мы не можем не обратиться еще раз к тем, у кого в руках находятся политические и экономические судьбы мира, с призывом продвигать мирное сожительство, основанное на взаимном уважении и на примирении, на взаимном прощении и солидарности». Что касается богословского диалога с Эфиопской православной церковью, то папа напомнил о встречах Иоанна-Павла II в 1993 году и Бенедикта XVI в 2009 году с предшественником нынешнего патриарха Абуной Павлом. Благодаря этим контактам с 2004 года идет интенсивный богословский диалог между двумя Церквами. Как напомнил папа, «у нас почти все общее: одна вера, одно Крещение, один Господь и Спаситель Иисус Христос. Мы едины в силу Крещения, Которое объединило нас с единым Телом Христовым. Мы едины благодаря различным общим элементам наших богатых монашеских и литургических традиций. Мы — братья и сестры во Христе. Как уже было много раз отмечено, нас объединяет нечто гораздо большее, нежели то, что разделяет». В конце обращения к патриарху он выразил надежду на наступление новой эпохи братства.

Европа предупреждает Турцию о необходимости защиты свободы прессы, сообщает La Croix (Париж, Франция). 4 марта турецкая полиция вторглась в редакцию местной оппозиционной ежедневной газеты Zaman. 5 марта в Стамбуле сторонники издания провели демонстрацию в знак протеста. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан уже объявил «крайнюю обеспокоенность последними событиями вокруг Zaman, которые ставят под угрозу прогресс Турции в других областях» и подчеркнул, что Анкара «должна уважать свободу прессы». Отреагировали и Соединенные Штаты вместе с Россией. Пресс-секретарь американского госдепа Джон Кирби выразил сожаление по поводу «последних в цепи тревожных судебных и полицейских мер, принятых турецким правительством против ряда средств массовой информации и тех, кто критикует» власть. Россия выступила за проведение международного расследования. «Мы надеемся, что наши западные партнеры отложат в сторону свои опасения рассердить Анкару, — подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. — Необходимо требовать (от Турции — ИА REGNUM) соблюдения международных обязательств в отношении свободы прессы». Турецкий президент Реджеп Эрдоган последние пять лет проводит политику жесткой централизации и нетерпимости к инакомыслящим, заявил Radio Vaticana итальянский политолог Альберто Росселли. И это еще один шаг назад от принципов Ататюрка, который пытался заменить прежнюю исламскую культуру вестернизацией. По мнению эксперта, действия Эрдогана будут иметь последствия для дискуссии о возможности вступления Турции в Европейский союз, ведь Анкара движется в сторону авторитарного режима, хотя ряд европейских стран могут по-прежнему видеть в ней «надежного партнера в войне против терроризма».

«Тунис очень обеспокоен возможным вмешательством со стороны западных держав в Ливию», — заявил в интервью Agenzia Fides (Ватикан) отец Джавад Аламат, национальный директор Папского миссионерского общества в Тунисе. Так он прокомментировал слухи о подготовке военной операции со стороны некоторых европейских и арабских стран при внешней поддержке Соединенных Штатов, которое оправдывают необходимостью «блокировать продвижение ДАИШ и, в конечном счете, способствовать созданию правительства национального единства». По словам отца Джавада, Тунис и так уже «хрупок изнутри из-за экономической и социальной ситуации». Вторжение в Ливию усугубит ее. Появились первые тревожные сигналы. На днях силы безопасности вступили в перестрелку и убили несколько террористов, которые хотели попасть в Тунис из Ливии. Отец Джавад считает, что «тунисское правительство не согласится на любое внешнее военное вмешательство в Ливию и предлагает политический диалог для разрешения кризиса нашего соседа».

Маронитский патриарх Бешар Раи выступил против создания каких-либо протекторатов иностранных государств для защиты ближневосточных христиан, пишет Vatican insider (Турин, Италия). В беседе с журналистом издания патриарх подчеркнул, что им «не нужны защитники». По его словам, проблемы на Ближнем Востоке не является проблемами преследования мусульманами христиан. Дело в другом: конфликты между шиитами и суннитами, правящими режимами и террористическими группами, Саудовской Аравией и Ираном, которые находятся в состоянии войны в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане. Христиан тоже затрагивает этот хаос, однако нельзя говорить о геноциде, потому что достается и мусульманам. «Протектораты прошлого, которые мы уже упоминали, сделали для христиан больше вреда, чем пользы, — подчеркнул патриарх. — Государства-инициаторы протекторатов занимались продвижением только своих интересов, а христиане ими были идентифицированы как инородное тело и обречены на изгнание».

В США нарастает давление на государственный департамент, от которого требуют объявить христиан жертвами геноцида ДАИШ, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). На этой неделе комитет по иностранным делам нижней палаты Конгресса США принял соответствующую резолюцию. Председатель комитета, республиканец Эд Ройс заявил, что «ДАИШ разрушает храмы и другие культовые объекты», их действия приводят к ликвидации общин, поэтому «ДАИШ виновно в геноциде, настало сказать правду об их злодеяниях и я надеюсь, что администрация сделает то же самое, прежде чем станет слишком поздно». Конгрессмены единогласно одобрили документ, который приравнивает атаки джихадистов на «христиан, езидов и других этнических и религиозных меньшинств» к «военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду», и намерены вынести его на голосование в Конгресс. Издание подчеркивает, что если США признает геноцид христиан на Ближнем Востоке, это поможет усилить давление на Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, а следующим шагом станет возбуждение процесса против «преступников» в Международном уголовном суде.

К Китае проходит заседание Национального народного конгресса. Главный редактор портала AsiaNews (Рим, Италия), отец Бернардо Червеллера комментирует событие. По его мнению, Пекин разрывается между стремлением к реформам, в частности — в экономике, и тем, чтобы не потерять контроль над обществом. Впервые за последние 20 лет в годовом отчете премьер-министра КНР Ли Кэцяна звучат не конкретные и точные цифры, а дан диапазон, в котором они будут двигаться. Неопределенность связана, в первую очередь, с глобальной экономической ситуацией, но есть и фактор негативных внутренних признаков. Призыв к реформам прозвучал, но многие реформисты оценивают его со скептицизмом. Применение решительных мер сдерживают, прежде всего, интересы различных фракций в партии, влиятельных семей, руководителей государственных компаний, которые не хотят терять свои преимущества (в том числе, покрытия убытков со стороны правительства). Само правительство, похоже, не определились, и продолжает назначать руководителей компаний по принципу их лояльности к партии. Коммунисты не хотят терять свою гегемонию и контроль. Они проповедуют переход к рыночной экономике, но сами же вмешались в кризис на фондовом рынке. В последние дни «либеральная» критика члена партии, девелопера Рена Чжицяна, вызвала настоящий переполох. Рен подверг критике Си Цзиньпина за его требование к СМИ поддерживать «абсолютную лояльность» партии. Некоторые экономисты говорят, что, проведя реформы, Китай может обогнать США и быстро стать крупнейшей экономикой в мире. Но чтобы сделать это, партия должна в первую очередь реформировать себя. А часики тикают.

Католическая церковь Туркмении — как и в «Деяниях апостолов». О ней рассказывает английская редакция Radio Vaticana. Католики в Туркмении составляют лишь незначительную часть преимущественно мусульманского населения этой среднеазиатской страны. Большинство из них — это дипломаты или потомки польских иммигрантов. Святой престол в 1997 году миссионерам-облатам Пресвятой и Непорочной Девы Марии заниматься церковной работой в Туркмении, учредил миссию sui iuris и назначил ее ординатором отца Анджея Мадея. Верховный генерал Облатов Непорочной Марии, отец Луи Луген недавно посетил Туркмению. По его словам, там мы видим «Церковь знамения и чуда». 18 лет назад община по всей стране представляла собой несколько католиков. Правительство в значительной степени ограничивало создание религиозных групп, так что католических миссионеров в 1997 пришлось ввозить в страну в качестве дипломатических представителей Святого престола. Постепенно католическое присутствие выросло до 200 католиков и 3 общин, которые обслуживают 3 священника. Как отмечает отец Луи, среди местных прихожан можно встретить бывших мусульман. Во время своего визита он имел возможность поговорить с мусульманскими семьями, которые приняли католичество. Одна их женщин рассказала, что «обнаружила в Христе Бога любви, сострадания и милосердия, такого Бога мы никогда не знали прежде». Ее муж дополнил: «Я не христианин, я мусульманин, но христианская вера действительно хороша и действительно меняет людей, потому что моя жена имела обыкновение не закрывать рот, а теперь держит его закрытым».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.