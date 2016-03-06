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Вопрос об отмене европейских виз для украинцев, долгое время служивший отличной приманкой для провинциальных простаков, лишавшей их последних остатков здравомыслия и воли к отстаиванию своих прав, в какой-то момент стали использовать как обычную разменную монету. Мало кто сейчас вспомнит, но безвизовый режим со стороны Европы для Киева был предложен не просто так, а как альтернатива признанию Брюсселем права Украины на вступление в Евросоюз. Внести положение о перспективе членства в преамбулу «Соглашения об ассоциации Украина — ЕС» европейцы наотрез отказались, как отрезали, а вот безвизовой «морковкой» перед носом у охваченного евролихорадкой украинского «ослика» помахали. Дескать, будешь хорошо себя вести, дадим лизнуть, не будешь — не дадим. С подачи брюссельских чиновников и их записных подпевал из Варшавы, Вильнюса, Риги и прочей «Евро-о-опы» в Киеве поспешили превратить тему безвизового режима, если не в национальную идею, то в ключевой элемент «европейской мечты». Получить «безвизку» и — умереть! Вопрос стали ставить именно так, заставив миллионы скатывавшихся в бедность и нищету людей почти уверовать в то, что отмена виз автоматически улучшит их благосостояние и благополучие. Все шло к тому, что паспорт, не требующий визы в Европу, мог рассматриваться как лучшее наследство, которое любой украинский отец был бы рад передать детям.

Обсуждение безвизового режима для Украины со стороны ЕС с самого начала призвано было не столько решить проблему, сколько скрыть правду о том, что украинцев в Европу без виз не пустят. Все разговоры и переговоры на эту тему относились исключительно к сфере манипуляций и технологий. Как рассказать об отмене виз, не отменив их? Как заставить Киев еще уступить, дав в награду следующую порцию рассказов? Как дать, но не то, что обещали? Из Брюсселя время от времени сообщали о новых и новых условиях для Киева, без выполнения которых ситуация с визами останется без изменений. В Киеве при получении каждого нового пакета требований все тяжелее и тяжелее вздыхали, но неизменно делали вид, что с очередной задачкой непременно справятся.

Разочарования на затянувшемся безвизовом марафоне следовали для украинцев одно за другим. В свое время бурю негодования в Украине вызвало решение Брюсселя об отмене евровиз для граждан Молдовы. Совсем недавно еще одним поводом для раздражения оказалась информация о том, что заявки Украины и Грузии на безвизовый режим рассмотрят не вместе, как предполагалось, а по отдельности. Хотя еще недавно они шли в одном пакете. Грузины, скорее всего, еще в этом году получат право на краткосрочные поездки в страны ЕС без виз, украинцы же его не получат. Украина из процесса опять выпала. Власть на эту плохую новость реагировать не стала. Дружно отмолчались президент и премьер. Не было официально озвучено и мнение Министерства иностранных дел.

Украинская государственно-политическая элита, учуяв в затее с отменой виз свой интерес, взялась эксплуатировать тему на свой лад. В качестве сладкой приманки она использовалась в десятках случаях, причем, что показательно, практически всякий раз, привлекая внимание, находя отклик у аудитории, смягчая все более черствевшие сердца слушателей. Каждая последующая задержка или остановка на пути к отмене виз для украинцев оказывалась на руку власти. Благодаря этому безвизовая «морковка» консервировалась до момента, когда она могла бы понадобиться в следующий раз, украсив собой список новых заманчивых обещаний.

Реальная ценность «морковки» снижалась не меньшими темпами, чем стоимость украинской национальной валюты. В какой-то момент известные своей склонностью к не вполне честной игре с теми, кто не в состоянии схватить их за руку или защитить себя каким-либо иным способом, европейцы подменили понятия. Вместо безвизового режима заговорили о либерализации визового. В Киеве на эту махинацию предпочли не обратить внимания. Впрочем, несмотря на заметную девальвацию, «морковка» с завидным постоянством продолжает появляться на переговорных и информационных столах и по поводу, и без такового. Один только П. Порошенко доставал ее из кармана раза три-четыре, услаждая слух избирателей обещаниями отмены виз то ли до 1 января первого года от «рождества майдана» то ли до 15 июля года второго, то ли до еще какой-нибудь приглянувшейся хлопцам из его администрации даты. В Сети недавно опять пошло гулять видео в стиле «ретро», на котором тогда еще кандидат в президенты П. Порошенко обещает безвизовый режим для Украины под елочку в первый день 2015-го. «Представьте себе, с 1 января 2015 года мы будем иметь безвизовый режим, — прочувственно говорит нынешний глава державы. — Без какой-либо визы, просто по паспортам вы будете путешествовать по европейским странам. Поверьте мне! Потому что каждый человек должен ощутить результаты деятельности новой власти не через пять, и не через десять лет, а сейчас…».

Ощутили, оценили. И каждый человек, и целые социальные группы в Украине оценили результаты деятельности «майданной» власти, причем, именно так, как того хотел П. Порошенко: «сейчас». Правда, на поверку они оказались не положительными, а плачевными. Безвизовый режим для украинцев остался отдаленной перспективой, а вот режим безденежный они, благодаря новой власти, получили по предельно сокращенной процедуре. «Честно говоря, меня не интересует безвизовый режим с Европой. Он меня не интересовал и тогда, когда моя гривневая зарплата выдавалась при курсе 8 грн. за доллар. А теперь, когда та же самая зарплата выдаётся при курсе 27 гривен за доллар, меня безвизовый режим с Европой и подавно не интересует. Как я поеду в эту самую Европу с моими доходами? А никак», — комментирует ситуацию профессор Днепропетровского национального университета А. Кулик на своей странице в Facebook. Целый профессор! Уровень материального обеспечения этой категории бюджетных работников продолжает считаться по украинским меркам хорошим. Что же тогда говорить доцентам, ассистентам, лаборантам? А учителям в школах?

Падение жизненного уровня основной массы украинского населения привело к тому, что степень заинтересованности в получении визовых льгот для поездок в Европу у украинцев снизилась. Согласно результатам исследования Фонда «Демократические инициативы» совместно с социологической службой «Центра Разумкова» в ноябре 2015 г., введение безвизового режима важно для 57% украинцев. Больше всего ждут этого на Западной и в Центральной Украине (соответственно, 80% и 64%). На Юге общественное мнение относительно вопроса о визах разделилось почти поровну: 44% считают важной возможность ездить в ЕС без виз, для 47% это не имеет значения. На Востоке и в Донбассе большинство (55−56%) не придает безвизовому режиму большого значения (считают важным 39%). Если бы в 2016 г. был введен безвизовый режим, готовность воспользоваться им и поехать в страны Шенгенской зоны высказали от 18% среди жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса до 45% жителей Западной Украины. Респонденты во всех макрорегионах уверяют: основной целью такой поездки является «туризм». По состоянию дел на данный момент почти две трети украинцев ни разу не были за рубежом. И не потому, что «ленивы и нелюбопытны», все проще и жестче — нет денег.

Ни киевская власть, ни лично П. Порошенко думать об этом не хотят. Президент в очередной раз отрапортовал о своей очередной победе в великой битве за отмену виз не далее, как в декабре прошлого года, поздравив граждан с тем, что «они» — безвизовые поездки украинцев в ЕС — «станут реальностью уже в следующем году», иначе говоря, в 2016-ом. Сделал он это после отчета Еврокомиссии, согласно которому Украина выполнила все критерии плана, установленные по четырем блокам второй фазы Плана действий визовой либерализации. «Вместе с украинским народом и другими европейскими партнерами мы завоевали для граждан Украины заслуженное право на свободные безвизовые поездки в страны ЕС». Опять не сложилось: заслуженное право, вроде бы, завоевали, а вот отмены виз не дождались.

.Кое-кто из украинских экспертов назвал возможное решение Брюсселя о либерализации визового режима в нынешних условиях — «взяткой режиму Порошенко». Помнится, тоже «взяткой» только режиму Януковича называли кредит в 3 млрд. долларов, выданный Москвой Киеву в конце 2013 года. Даже тут ощущается огромная разница в отношении к Украине и действиях, в которых оно проявляется. Россия, если дает «взятку», то деньгами. ЕС, если дает, то — красивыми обещаниями.