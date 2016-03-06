Владимир Чуров уходит из Центризбиркома. Самым вероятным кандидатом на его место среди новых членов комиссии считается Элла Памфилова. Но сможет ли ее назначение повлиять на ход избирательной кампании? Зависит ли доверие к итогам выборов от личности главы ЦИК?

flickr.com Очки жителя Изумрудного города

Для начала стоит задуматься, к кому обращался Кремль, не включив Владимира Чурова в состав ЦИК и пригласив туда Эллу Памфилову? Системная оппозиция не раз связывала доверие к избирательной системе с личностью главы Центризбиркома. Еще уход с этого поста Александра Вешнякова в 2007 году представитель КПРФ Вадим Соловьев объяснял тем, что тот «на сплошную фальсификацию не согласился бы, начал мешать». Но на деле, для крупных политических игроков наверняка больше значит не репутация главы избиркома, а заявления того же Вячеслава Володина. И конкретные примеры из ряда регионов, где предвыборные кампании системной оппозиции проходили в несколько более комфортных условиях, чем раньше.

Получается, смена главы ЦИК — это сигнал, обращенный, прежде всего, к активной части избирателей? В том числе к тем, кто поверил в негативный образ «волшебника Чурова». Вроде бы, именно при последнем репутация избирательной системы была серьезно подорвана. На первый взгляд, это подтверждают и соцопросы. По данным ВЦИОМ, в октябре 2007 года, когда Чуров только вступил в должность, мнение, что ЦИК «часто нарушает закон, стремясь подыграть определенным партиям», разделяло 20% опрошенных, а 4 года спустя — уже 36%.

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«ЧУР не Я ЦИК»

Предшественник Чурова, Александр Вешняков, и правда добивался, чтобы его признавали фигурой хоть относительно независимой. Например, критикуя «Единую Россию» и заявляя, что у той «есть соблазн подправить избирательное законодательство под себя». Или отвергая идею изменить Конституцию, чтобы дать возможность Владимиру Путину баллотироваться на третий срок подряд. Чурову выстроить такой же имидж не удалось.

Впрочем, стоит вспомнить, что и отношение в оппозиционной среде к Вешнякову в годы его работы во главе ЦИК было неоднозначным. Все сейчас знают выражение «волшебник Чуров». Но ведь был когда-то и лозунг про «подкаблучника Вешнякова». «Яблочники», недовольные снятием своей партии с выборов в заксобрание Санкт-Петербурга, наградили тогдашнего главу ЦИК таким эпитетом, считая, что тот защищает интересы губернатора Валентины Матвиенко. Конечно, харизматичный Александр Альбертович был куда более «крепким орешком», чем Владимир Евгеньевич. Но ведь и «защита Чурова» была пробита далеко не сразу. Информационные атаки против него предпринимались еще по итогам парламентских выборов 2007 года. И это были атаки в весьма оригинальной форме. Именно тогда появилась интернет-забава «побрей Чурова». Однако, по данным ВЦИОМ, еще в октябре 2009 года мнения, что «результатам выборов доверять не следует» придерживалось 22% жителей регионов, где проходили избирательные кампании. Понятно, что это отражало не только доверие к системе избирательных комиссий. И, тем не менее, это тоже косвенное свидетельство. Чуров уже больше двух лет стоял во главе ЦИК, оппозиция говорила о «нечестных выборах», но недоверие к результатам последних не было значительно выше, чем под занавес «эпохи Вешнякова».

И с другой стороны, наличие Чурова во главе ЦИК не помешало заметно повысить доверие к результатам будущих выборов вскоре после думской кампании-2011. По данным исследования ВЦИОМ, еще в декабре 2011 года уверенность в том, что «власть фальсифицирует результаты выборов» выражал 31% опрошенных, а уже в феврале 2012 года — только 16%.

Получается, что в информационных войнах вокруг итогов выборов личность главы ЦИК является далеко не главным фактором. Возможно, возглавляй Центризбирком в 2011 году Александр Вешняков или, например, Элла Памфилова, поставить под сомнение итоги той думской кампании было бы чуть сложнее. Но, в конце концов, вовсе не о действиях самого Чурова говорили оппозиционеры, аргументируя претензии к власти. И дело даже не о заявлениях наблюдателей с мест. Как видим, недоверие к ЦИК и итогам тех выборов выросло еще до дня голосования. Не снизилось бы в 2011 году доверие к власти — Чуров остался бы в памяти даже многих оппозиционных избирателей не «злым магом», а вполне обаятельным питерским интеллигентом. Напомним. что именно так он представлялся в своих интервью от 2007 года.

Репутация главы Центризбиркома, с которой он войдет в историю, напрямую зависит от уровня доверия к власти в его самую сложную предвыборную кампанию. При высоком уровне доверия к властям любые слабые места главы ЦИК не принципиальны. При низком — руководству страны приходится спасать ситуацию своими силами. В обоих случаях личность главы ЦИК отходит на второй план.