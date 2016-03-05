



ИА REGNUM

Масс-медиа Австрии на прошлой неделе внимательно анализировали российские и постсоветские проблемы, среди прочего оценивая со своей колокольни судьбу «Северного потока-2», антироссийских санкций и политики киевских властей.

Санкции без автоматизма

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает летом «серьезные дебаты» внутри ЕС по вопросу выполнения Минских соглашений, сообщает Wirtschaftsblatt. По мнению Орбана, речь не идет об автоматическом продлении санкций в отношении России. Издание отмечает, что венгерский премьер — далеко не единственный ведущий европейский политик, высказывающийся против продления санкций, запланированного на 31 июля 2016 года. В одном ряду с ним пребывают австрийский вице-канцлер Райнхольд Миттерленер и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, который в свой московский визит также агитировал за смягчение санкций. Впрочем, по мнению журналистов экономического издания из Вены, отмена санкций сама по себе едва ли сможет положить конец экономическому кризису в России: сказывается отсутствие диверсификации и модернизации, а также цена на нефть, которая все еще находится ниже желанных 50 долларов за баррель.

Боевые картинки диванных войск

Брэдли Уиггинс из Вебстерского университета в Вене подверг методу качественного контент-анализа интернет-мемы из арсенала сторонников и противников украинской революции, сообщает Der Standard. Исследователь отмечает, что пророссийские пользователи Сети склонны изображать проевропейских и западных политиков в образах зомби и нацистов. В то же время украинские активисты зачастую выбирают объектом своей критики «культ личности» Владимира Путина. Высмеивается также мотив «Великороссии» — в качестве примера приводится изображение, на котором пингвины на Аляске держат табличку «Единой России». Ученый также обнаружил, что украинские мемы отсылают преимущественно к западной культуре, в том числе и к фильмам. Напротив, единственной отсылкой такого рода в арсенале пророссийских активистов, по словам Уиггинса, является уподобление сенатора Джона Маккейна волшебнику Саруману из трилогии «Властелин колец». По итогам своего исследования ученый делает вывод, что интернет-мемы «удивительным образом используются пользователями как средство для осмысленной критики, дискуссий и дебатов». То, что украинский конфликт является не единственным местом для политических мемов, показывает предвыборная кампания в США, добавляет венская газета.

Своих не бросаем

Газета Die Presse отмечает поразительные выводы, следующие из анализа крупнейших российских госзаказов, проведенного российской версией журнала Forbes: тот, кто хочет откусить от «испеченного вопреки рецессии» государственного пирога, должен либо состоять в близких отношениях с Владимиром Путиным, либо значиться в санкционном списке Запада. Газета из Вены указывает на судьбу Аркадия Ротенберга. Страны Запада включили 64-летнего бизнесмена в свои санкциионные списки, а связанный с ним деловыми отношениями Deutsche Bank оказался под огнем критики США. Однако Кремль не оставил его в беде: за прошлый год Ротенберг со своей фирмой «Стройгазмонтаж» получил подряды на госзаказы на сумму в 555,5 млрд рублей, что составляет абсолютный личный рекорд. Геннадий Тимченко занимает третье место среди «королей госзаказов» — в 2015 году его компании заключили контракты с государством на 161 млрд рублей, которые среди прочего предусматривают строительство участка газопровода «Сила Сибири». В последнее время, как отмечает Die Presse, Тимченко активно распродает свои активы.

Дело — труба

Линцский сталелитейный концерн «Voestalpine» планирует принять участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», передает новостной портал orf.at. Предприятие рассчитывает поставлять толстолистовую сталь через российскую «Объединенную металлургическую компанию» (ОМК). «Шансы на это явно выше 50 процентов», — так прокомментировал соответствующие слухи глава концерна Вольфганг Эдер в интервью журналу Trend. Компания из Верхней Австрии намерена поставлять высокотехнологичные материлы для подводного участка трубопровода. При этом речь идет об объеме работ того же порядка, что и при строительстве «Северного потока», завершенного в 2011 году. Тогда «Voestalpine» поставила 170 тыс. тонн толстолистовой стали на сумму около 60 млн евро, теперь австрийцы планируют произвести до 200 тысяч тонн. При этом для наземного участка газопровода предположительно будет использована российская сталь. Впрочем, проект газопровода до сих пор не получил политического благословения. По словам Эдера, окончательное решение по «Северному потоку-2» возможно будет принято еще в марте. До этого момента глава концерна проявляет осторожность в своих заявлениях: «Пока договоры не подписаны, разумеется, присутствует остаточный политический риск».

На Украине беженцам не доверяют

Газета Salzburger Nachrichten рассказывает на своих страницах историю Светланы и Анны — беженок из Донецка. До 29 июля 2014 года Светлана со своей семьей жила в Донецке, недалеко от местного аэропорта имени Сергея Прокофьева. 37-летняя учительница негативно отнеслась к реалиям Донецкой Народной Республики: вооруженным людям на улицах, блокировке интернет-сайтов, запрету телепрограмм и «известному беззаконию». Светлана указывает и на ошибки украинских политиков: «Было понятно, что все это идет из России. Однако запрет русского языка был большой ошибкой украинской власти». По словам женщины, такая политика украинских властей только подогрела конфликт. Анна, соседка Светланы, перебралась со своей семьей в Запорожье. Теперь ее муж, у которого на руках два университетских диплома, вынужден работать грузчиком. Благополучие семьи держится за счет пожертвований благотворительных организаций. Анна жалуется на трудности при поиске съемной квартиры, поскольку украинцы с недоверием относятся к беженцам. Газета из Зальцбурга отмечает, что постоянные заботы о еде, ценах на газ, одежде и медикаментах превращают жизнь в череду постоянных лишений. Несмотря на это, ни Светлана, ни Анна не хотят сейчас вернуться в Донецк.