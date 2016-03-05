



Флаг Чехии

Чехи в целом согласны, что Россия опасна, но гораздо большую угрозу для своего суверенитета и национальной идентичности они видят в Германии.

Сорос: Россия страшнее ИГИЛ

Россия и ее президент Владимир Путин для Европейского Союза представляют большую угрозу, чем террористическое «Исламское государство», предупреждает известный финансист Джордж Сорос. Ситуация обострилась после того, как Путин узнал, что он с помощью кризиса беженцев может ускорить распад Европейского Союза. И Россия, и Европа сейчас находятся на грани краха. Весь вопрос в том, кто рухнет первым, передает информационный портал EuroZprávy (EZ).

Как пишет СМИ, Соединенные Штаты и Европейский Союз (ЕC), по словам Сороса, делают большую ошибку, когда считают Россию потенциальным союзником в борьбе с исламским терроризмом. Истинной целью Путина является распад Евросоюза.

Путин хочет развалить ЕС

По мнению Сороса, попытаться развалить ЕС — это единственное и наиболее эффективное, что сейчас может сделать Путин в условиях, когда его страна с трудом выдерживает санкции, введенные ЕС после интервенции России на Украине. Путин сможет получить значительные экономические выгоды от разделения Европы и своих эксклюзивных отношений с антиевропейскими партиями, добавляет EZ.

Сейчас Европейский Союз вступил в гонку на выживание против путинской России. А когда государство или объединение государств находятся в смертельной опасности, то для них лучше столкнуться с суровой реальностью, чем ее игнорировать, предостерегает финансист. Сорос утверждает, что «Исламское государство», хотя и представляет собой угрозу для обеих сторон, но его не следует переоценивать. Атаки террористов, по мнению Сороса, нельзя сравнить с огромной угрозой со стороны России.

«Угрозы, исходящие из России Путина будет трудно преодолеть. А неспособность признать их делает эту задачу еще сложнее», — цитирует Сороса EZ.

Русские понимают только силу

Россия признает только силу, поэтому надо готовиться к конфликту. Европа сейчас сталкивается с агрессивной возрождающейся Россией, которая пытается восстановить свою ведущую роль на мировой арене, предупредил главнокомандующий сил НАТО в Европе Филип Бридлав, когда защищал перед американским Сенатом необходимость умножения расходов на военное присутствие США в Европе. Основной угрозой он назвал агрессивную внешнюю политику Москвы, информирует портал iDNES.

Россию нужно сдерживать сообща

Как отмечает СМИ, это одно из острейших заявлений американских чиновников по отношению к Москве со времен присоединения Крыма к России и событий на востоке Украины. По мнению Бридлава, Соединенные Штаты и их европейские союзники должны действовать сообща, чтобы в случае необходимости быть подготовленными к конфликту и иметь возможность сдержать Россию. Минские мирные соглашения, по его словам, хотя и принесли в последнее время относительное спокойствие на Донбассе, но в целом уровень насилия на украинской территории из-за России значительно возрос.

«Я считаю, что Россия будет постепенно наращивать напряженность вдоль линии соприкосновения, чтобы держать Киев под постоянным давлением и обеспечить выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках мирных соглашений», — приводит iDNES слова американского военачальника.

Русские милитаризуют Арктику

Он также подчеркнул, что Россия в последнее время ведет себя все более агрессивно и в Арктике, чем активно способствует милитаризации региона. В пространстве между Великобританией, Исландией и Гренландией русские проводят испытания своих новых современных подводных лодок, поэтому Пентагон рассматривает возможность возвращения на исландскую авиабазу Кефлавик, которую американские военные оставили десять лет назад. Во время холодной войны там базировались самолеты-разведчики США для наблюдения за передвижением советских подводных лодок, информирует портал.

Россия и Европа — ложное противопоставление

Впрочем, депутат чешской Гражданской демократической партии (Občanská demokratická strana, ODS — прим. ИА REGNUM) Томаш Ванек считает, что дилемма: Россия или Европа — ложное противопоставление. Целостности Европы гораздо больше угрожает авторитарная политика Германии, чем военное вторжение России. По его словам, Германия и евроэлиты насильственно насаждают «единомыслие», а тех, кто критикуют ЕС и задают вопрос о том, а как членство в Евросоюзе выгодно Чехии, сразу записывают в «агенты Кремля», которые хотят втянуть страну обратно в сферу влияния России, передает ежемесячник Parlamentní Listy (PL).

Как пишет издание, искусственное противопоставление России и Евросоюза — классический пример ложной дилеммы, которую профессионалы классифицируют как разновидность фальшивого аргумента, когда необходимо умышленно создать впечатление, будто есть всего два (три, четыре, …) варианта там, где их на самом деле гораздо больше.

Ложные дилеммы, как правило, используются для обмана и манипуляции сознанием масс. Речь идет не только о том, что сам аргумент, будто критика ЕС — это что-то плохое и возвращает к временам реального социализма, когда разрешена была только критика американского империализма, а тех, кто позволял себе критиковать «лагерь мира и социализма» провозглашали мерзавцами и предателями. Речь о том, что это и фактически неверно, подчеркивает PL.

Имперская политика России не так опасна

Что касается России, то ее имперская политика — дело давно известное, неизменное и очевидное. Также нет никакой сенсации в том, что она использует все возможности для усиления своего влияния в Чехии. С этим необходимо считаться и вести себя соответственно. Но это полностью в руках чешского правительства и граждан. Против возможной военной интервенции со стороны России Чехию надежно защищает НАТО, а с возможным ростом политического влияния чехи должны справиться сами. Здесь ЕС не поможет, пишет журнал.

Угроза Европе — немцы, а не русские

Гораздо большую угрозу для европейского единства, по мнению издания, представляет Германия, которая всегда умела договариваться с Россией в ущерб интересам других европейских государств. И это не только в прошлом (пакт Молотова-Риббентропа), но и в настоящее время (нефтепровод «Северный поток»). Речь сейчас идет не о ложной дилемме или черно-белом выборе между ЕС и Россией. Наши предки, которые боролись и умирали за свободу и суверенитет чешского государства, должно быть в гробу переворачиваются, когда Германия, не чувствуюя более себя связанной никакими правилами внутри ЕС, беспардонно проводит свою собственную политику, а тем, кто не хочет следовать за ней, откровенно угрожает: «заткнись и шагай!». Под руководством Германии возник риск изменения демографического состава населения Европы и ликвидации национальных государств. При этом элиты не заинтересованы в изменении ситуации потому, что для них это чревато потерей влияния. В такой ситуации одним из предпочтительных вариантов является непослушание общеевропейской политике.