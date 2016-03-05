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«74% населения России готовы поддержать кандидатуру Владимира Путина на предстоящих в 2018 году выборах президента страны, — пишет La Vanguardia. — Эти цифры означают, что доверие к шефу Кремля выросло почти вдвое по сравнению с моментом, когда он заступал на пост в 2012 году. Тогда за него готовы были голосовать 40% избирателей — это самый низкий показатель популярности российского лидера и сложился он сразу после репрессий, которым подверглась оппозиция на Болотной. Лишь 15% теперь заявляют, что опустят в урну бюллетень с пометкой против Путина, а 11% пока не определились в своих предпочтениях».

«Популярность действующего президента России буквально выстрелила весной 2014 года, когда был аннексирован Крым: уже в марте она поднялась до 76,2%, а в октябре 2015 доходила до 89,9%, своего пика максимума. Конституция позволяет избираться в президенты России два раза подряд (каждый срок длится шесть лет), но нынешний российский лидер, по его словам, пока решения относительно того, идти на выборы или нет, не принял. Зато на днях у него уже объявился соперник: Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко» заявил, что не только зарегистрируется кандидатом, но и победит Путина».

Когда сенсационных вестей нет, но привлечь к себе внимание изданию чем-то нужно, скандал можно придумать. На пустом, практически месте. Главное найти подходящий объект, неважно, настоящий или сотворенный умелыми руками специалиста по троллингу и фотошопу. Ну, а дальше раздуть из мухи слона.

Одно из наиболее известных испанских изданий — АВС — пошло именно таким путем. Поводом к серьезному разбирательству послужила фотография, почерпнутая из российского сегмента сети Инстаграм. Фото, судя по логину владельца аккаунта, опубликовано Министерством культуры России. На картинке — почти как у Маяковского: «Двое в комнате, я (в смысле — Леонардо Ди Каприо) и Путин».

«Ди Каприо потребовалось 23 года чтобы, влюбив в себя мир еще в «Титанике», добраться до «Оскара» в «Выжившем». Но судя по этому материалу из Инстаграмма, можно сказать, что Лео шел бы к заветной статуэтке еще много лет, если бы не Путин. Недавно актер заявил, что хотел бы в кино сыграть нынешнего российского президента. И вот — пожалуйста, «Оскар»! Не зря все-таки эти два персонажа как-то встречались в 2010 году! Теперь Лео говорит «спасибо, Владимир Владимирович»

Газета, развивая тему «проплаченности и продажности» голливудской церемонии, все же выразила некоторые сомнения в том, что шеф Кремля порадел в американской киноакадемии за своего человечка. Но мелкими буквами в самой концовке своих объемных размышлизмов.

«Замалчивание темы обезглавливания вызвало полемику по теме цензуры в российских СМИ, — отметила El País. — Российские телеканалы объяснили свой уход от темы желанием не нагнетать обстановку в обществе, однако все получилось наоборот. Вместо того чтобы расслабиться, общество, наоборот, стало обсуждать происшедшее с повышенным накалом страстей. Большинство увидело в этом чудовищном преступлении ответ на антизападную направленность информационной политики и пропаганды российских СМИ. Москвичи озабочены и даже испуганы, некоторые говорят: «churkis (так в оригинале — прим. ИА REGNUM) сначала резали головы баранам, а теперь начали и нам, мы должны защищаться». Другие считают, что иммигранты должны убраться из России «если не хотят, чтобы русские стали им мстить» и «десять голов таджиков вывесим здесь и больше такого не повторится».

El Confidenсial раскрыла страшную тайну российской экономики: оказывается она держится на дзюдократии. То есть на власти дзюдоистов. Но не простых, а тех, что с Путиным на дружеской ноге. И не как-нибудь шаляй-валяй, а чтоб до полного «иппона», как говорится.

«Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон — все находится в их руках и под их контролем. Все они прошли школу дзюдо, были спарринг-партнерами президента, когда он еще не был президентом. Если раньше в России была меритократия, то есть «власть достойных, заслуживающих ее», то теперь она эволюционировала до «дзюдократии». При этом они — не хозяева экономики, а временно управляющие ею. Настоящим хозяином, по мнению некоторых экспертов, является государство, которое в случае чего может отобрать все у любого, за примерами далеко ходить не надо.

Алексей Навальный считает, что «никакие не хорошие бизнесмены, просто их назначил президент». Эти люди выжимают из экономики все и даже больше. Налог на дальнобойщиков, который должны платить водители большегрузных автомобилей — только один из примеров. Братья Ротенберги строили инфраструктуру сочинской Олимпиады. Стоимость их проектов оказалась просто заоблачной. Дороги они уложили по такой цене, что если вместо асфальта закатать в них икру — было бы дешевле. То же самое происходит и со строящимися объектами будущего чемпионата мира по футболу».

И в конце недели — вяло о нефти, цена на которую, не в последнюю очередь благодаря тому, что российскому президенту удалось договориться с нефтяниками, ограничить добычу, поползла вверх. В Испании, правда, в порядочность России не верят.

«ОПЕК не станет снижать добычу нефти, потому что не верит обещаниям России сократить свою добычу, — считает El Economista. — В 2001 году была такая же ситуация. Тогда Россия пообещала снизить, но наоборот, увеличила выработку черного золота, фактически предав своих партнеров. Из конфиденциальных источников известно, что Саудовская Аравия не собирается уменьшать объемы своей добычи. Никто не знает, что происходит на вышках у Ирана. Но если вдруг случится чудо и Россия выполнит свое обещание по сокращению, это будет серьезный шаг — страны ОПЕК могут последовать ее примеру. Но только в такой последовательности — сначала Россия, потом — они».