



Флаг Барбадоса

34 километра в длину и 23 километра в ширину — это Барбадос, государство, расположенное на одноименном острове в Карибском море. «Маленькая Англия», земля орхидей, кораллов, манговых зарослей. Отметим, что орхидея не только символ острова и часть его герба, барбадосцы уверены, что этот цветок понимает их. И для того, чтобы орхидея, видов которой здесь огромное множество, цвела чаще, садоводы поют ей песни. Барбадос омывают воды Карибского моря и Атлантического океана, а вот постоянных рек здесь нет. Как нет на воле и диких животных. Зато, в изобилии кораллов, а в пещерах «растут» причудливые сталактиты и сталагмиты из известняка. В пещере Хариссона возраст этих природных изваяний достигает четырех тысяч лет. В Барбадосе первозданная природа сочетается с цивилизацией и прогрессом. Не случайно это государство по праву считается лидером среди развивающихся стран по уровню жизни и грамотности населения.

Еще Барбадос можно назвать этническим котлом. Правда, не все народы, жившие на нем, оставили о себе историческую память либо артефакты. Но энергетика острова насыщена разными культурами, которые и создают неповторимый «барбадосский» колорит. Долгое время эту землю населяли различные индейские племена, приплывшие с территории Южной Америки и сменявшие друг друга. В 1536 году сюда пришли португальцы, которые увидели там фиговые деревья, обвитые эпифитами и назвали его Барбадос — то есть «Бородатые». В начале 17 века на Барбадосе высадились англичане. И затем почти триста лет остров находился под контролем Великобритании. Правления сменились, но этнический котел Барбадоса продолжал бурлить: прибывали переселенцы из Ирландии, Шотландии, завозились чернокожие рабы, белые невольники — участники восстаний в Великобритании.

В 17 веке был основан Бриджтаун — столица Барбадоса. Строили стольный град по образцу Лондона, с Трафальгарской площадью, статуей адмирала Нельсона, готическим зданием Парламента. А еще на Барбадосе есть левостороннее движение. популярны гольф и крикет. Словом, все как в Англии — только «маленькой». Правда, девяносто процентов населения — потомки чернокожих рабов, африканцы. Но, похоже, большая Англия скоро догонит Барбадос и в этом. И разница будет чувствоваться еще меньше. Чисто карибский колорит Барбадосу придают последователи растафарианства в ярких шапочках, с прическами — дредами, на изготовление которых уходит более шести часов. Но растаманов теперь и в Лондоне хватает.

Самым известным политиком в Барбадосе местное население считает Эрола Барроу, первого премьер-министра, в память которого в календаре острова существует специальный день. Эрол Барроу дважды занимал кресло премьер-министра. Он был последовательным сторонником независимости Барбадоса, укрепления его экономического суверенитета. И заслужил у населения страны почетное прозвище «Шкипер». Эрол Барроу резко критиковал политику США, причем, не только в Карибском регионе, но и в Канаде и Великобритании. Карибских политиков, ориентировавшихся на США, Эрол Барроу называл людьми с «нищим менталитетом». Его целью было строительстве сильной и независимой республики Барбадос, способной соперничать с другими малыми государствами, даже такими, как Сингапур.

Сейчас Барбадос — страна туристов, сахарной промышленности (из сахарного тростника изготавливают даже косметику), информационных технологий и оффшора. Себя барбадосцы называют «бэйджан» и делят на несколько категорий. А вот вернувшихся из США барбадосцев называют «янк-бэйджанс», что довольно оскорбительно и еще раз говорит о стремлении этого маленького народа к независимости. Местный диалект английского, кстати, здесь тоже называют «бэйджан» (Bajan). На острове стопроцентная грамотность, бесплатная государственная медицина, а расходы на образование составляют пятую часть бюджета. Можно сказать, что некоторые мечты Эрола Барроу стали явью.

Национальная гордость Барбадоса — певица Рианна, Посол культуры.

На страже независимости Барбадоса стоят его вооруженные силы: почти шестьсот человек в регулярных войсках и четыреста тридцать в резерве. А созданный в 1902 году Барбадосский полк участвовал в двух мировых войнах. В том числе, на стороне антигитлеровской коалиции.

И, конечно, Барбадос — это еще один карибский рай для туристов, с фешенебельными отелями, виллами на сезон, морем и океаном, где можно поплавать с черепахами, заняться серфингом и дайвингом. А вечером, на улице окунуться в ритмы калипсо. Самое популярное блюдо на Барбадосе — летающая рыба. Как говорят местные, «попробуй эту рыбу и опять вернешься на Барбадос»!

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