Россия и мир: военная тревога лимитрофов: Рейтинг ИА REGNUM
7 марта 2016
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Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Страны бывшего СССР
40
▼ — 5
5
15
35
30
▼ — 10
40
▼ — 10
75
▲ +5
80
85
▲ +5
35
30
▲ +10
25
▼ — 5
75
▼ — 10
70
Скандинавия
55
80
50
▲ +5
70
▲ +5
Большой Ближний Восток
20
▲ +10
10
60
▼ — 20
5
▼ — 5
80
▼ — 15
«Малая Европа»
65
▲ +5
30
▲ +5
30
40
85
▲ +5