Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

40

— 5

5

15

35

30

— 10

40

— 10

75

+5

80

85

+5

35

30

+10

25

— 5

75

— 10

70

Скандинавия

Скандинавия

55

80

50

+5

70

+5

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

20

+10

10

60

— 20

5

— 5

80

— 15

«Малая Европа»

«Малая Европа»

65

+5

30

+5

30

40

85

+5