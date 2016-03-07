Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

40

▼ — 5

5

15

35

30

▼ — 10

40

▼ — 10

75

▲ +5

80

85

▲ +5

35

30

▲ +10

25

▼ — 5

75

▼ — 10

70

Скандинавия

55

80

50

▲ +5

70

▲ +5

Большой Ближний Восток

20

▲ +10

10

60

▼ — 20

5

▼ — 5

80

▼ — 15

«Малая Европа»

65

▲ +5

30

▲ +5

30

40

85

▲ +5