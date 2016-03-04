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3 марта парламент Латвии одобрил в первом чтении поправки к Уголовному закону, которые, цитирую пресс-службу сейма, «предусматривают уголовную ответственность за антигосударственные действия в формате гибридной и информационной войны». Говоря проще — уничтожают на корню любую оппозиционную легальную деятельность, как общественную, так и политическую, если она связана с защитой прав и интересов русских жителей страны.

Так, статья 80-я до сих пор была вполне вменяемой, она карала лишь за деятельность, направленную на насильственное свержение власти. А вот ее свежая редакция: «Деятельность, направленная против государственной независимости Латвийской Республики или ее суверенитета, или деятельность, направленная на разрушение ее территориального единства, свержение государственной власти или изменение государственного строя, — наказывается лишением свободы до восьми лет». Чтобы всем было понятно, что речь идет именно о ненасильственных методах, вторая часть статьи особо акцентирует: «та же деятельность, если она совершена с применением насилия, — наказывается лишением свободы от пяти до пятнадцати лет».

Статья просто всеохватная. Под нее подпадает даже заурядный митинг, требующий отставки правительства. Даже публикация в СМИ, подвергающая сомнению, допустим, ценность и незыблемость латвийского суверенитета. По сути, это разрыв с базовыми европейскими принципами, которые допускают свободное обсуждение любых тем, если оно ведется в рамках демократических процедур, без применения насилия.

Не менее чудесные превращения произошли и с 81-й статьей. Закон дополнен статьей 81.1: «Помощь иностранному государству или иностранной организации в ее вредительской деятельности против интересов безопасности Латвийской Республики, которая совершена прямо или через посредничество других лиц, — наказывается лишением свободы до пяти лет».

Тут направление главного удара очевидно — российские ведомства, фонды, медиаструктуры, занимающиеся помощью русским зарубежья. Все они по определению считаются «вредительскими», так что возбуждение уголовных дел против тех жителей Латвии, которые с ними сотрудничают, можно штамповать конвейерным способом. (Строго говоря, мое сотрудничество с ИА REGNUM тоже подпадает под статью 81.1). Долго, лет эдак пятнадцать, латвийские спецслужбы стонали, что у них нет юридических инструментов, чтобы пресечь «российское вмешательство». Теперь инструмент у них будет.

Добавлю для ясности, что статья 81.1 не распространяется на сотрудничество с иностранными спецслужбами — для этого имеется статья «Шпионаж». Речь идет именно о «вредительстве» в гуманитарной сфере.

Но, кстати, и статья «Шпионаж» тоже лукаво переформулирована. Если раньше в ней шла речь о передаче сведений иностранным спецслужбам, то в новой редакции, наряду со спецслужбами, появились и какие-то неконкретные «иностранные организации». Вероятность угодить ненароком в шпионы возросла. Власти хотят сократить до минимума любые контакты жителей Латвии с Россией.

Ужесточены наказания за публичные призывы против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственного строя. Раньше максимальный срок был три года лишения свободы, согласно новой редакции — пять лет. И еще новинка: под уголовное преследование подпадает не только сам призыв, но и, цитирую: «распространение материалов, содержащих такие призывы», чего раньше не было. Это — предупредительный выстрел в сторону местных СМИ.

Поправки собираются принять по ускоренной процедуре — в двух чтениях Второе чтение назначено на 7 апреля. Допускаю, что окончательную редакцию немножко подлакируют «под Европу», но принципиальных изменений не будет.

Кому гибридная война, а кому — мать родна… В нынешнем обострении отношений между Россией и Западом латышские националисты увидели отличную возможность дожать русское меньшинство, закрыть для него все возможности легального протеста. Вторая Мировая война помогла им избавиться от двух других влиятельных меньшинств — немецкого и еврейского, нынешняя гибридная война, надеются они, поможет решить «русский вопрос».

Можно ли предотвратить принятие поправок, апеллируя к начальству Евросоюза и западному общественному мнению? Конечно, поправки буквально разрывают европейский шаблон, их антидемократическая направленность очевидна. Но сегодня прибалтийским республикам готовы простить все. Ведь на них вот-вот нападет страшная Россия.