Закавказская повестка Могерини

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Газета «Айоц ашхар» считает, что серьезные региональные развития, предшествующие визиту представителя Евросоюза по внешним отношениям и вопросам безопасности Фредерики Могерини, объясняют цели ее интенсивных встреч и многозначительных заявлений в Ереване. «Вся суть визита находилась за кулисами проходящего 29 февраля в Баку масштабного мероприятия, в котором принимали участие почти все ключевые лица Запада по вопросам энергетики. Там прошло второе заседание консультативного органа Южного газового коридора, в ходе которого было принято решение по ускорению и расширению проекта. Кроме Могерини в Баку был и советник по международным отношениям в области энергетики госдепа США Амос Хохштейн. Встреча, конечно, была направлена на ускорение создания альтернативы российским ресурсам из Азербайджана, Туркмении и, возможно, Ирана. Параллельно в Сирии протекают любопытные процессы в рамках подозрительного перемирия. Оказывается, «Исламское государство» (ДАИШ — признанная в России террористической организация) решило перебраться в Россию и Европу, в связи с чем «перемирие» можно будет использовать для этой переброски. То есть, в Сирии, по всей видимости, найдено какое-то решение, и идет процесс формирования нового расклада сил. В этом контексте ускорение проекта Южного газового коридора дает Азербайджану и частично Турции новый шанс стать ключевыми звеньями в деле «южного энергетического окружения» России. В этих условиях становятся понятными истинные цели визита Могерини в регион, которые не усмотрели оппозиционные силы и попытались использовать ее визит во внутриполитических целях», — считает автор статьи.

Обращаясь к той же теме и опираясь на неофициальные данные, газета «Жаманак» утверждает, что в ходе встреч Могерини с представителями фракций парламента Армении последних мало интересовала армяно-европейская повестка. «Нет ничего удивительного, что парламентскую оппозицию эта тема интересует немного. И не по той причине, что оппозиция отдает предпочтение внутренним проблемам, просто для них очевидно, что в вопросе внутриполитического уклада Армении решающая роль остается у России. По крайней мере, для большинства оппозиционных сил нет предпосылок или оснований думать, что решающий голос отныне у Европы, а не у России. В противном случае их не только интересовали бы армяно-европейские отношения, но они не спали бы по ночам, думая о них, или спали бы, укутавшись во флаг Евросоюза», — сетует газета.

Оценивая отношения Азербайджан-Евросоюз, газета «Аравот» считает, что в последние годы критика Баку в отношении Брюсселя была самой жесткой, но Алиеву дали понять, что пора уже притормозить. «Последние дни, как из Брюсселя, так из Баку звучат заявления, свидетельствующие о смягчении накала в отношениях Азербайджан-ЕС. И не только смягчения», — считает автор газеты, приводя пример заявления Могерини и руководства Азербайджана в рамках заседания консультативного органа Южного газового коридора в Баку.

«Баку пытается начать активно флиртовать в отношении оси Москва-Тегеран, а США, соответственно, озабочены возможностью упустить из рук Азербайджан, — пишет газета «Иравунк». — И понятно, что Могерини пытается лебезить с Баку, обрисовывая возможности перегонки азербайджанского газа в Европу, территориальной целостности и других смачных перспектив. Проглотил Алиев наживку? С учетом новых давящих по карабахскому конфликту на Баку угроз из Вашингтона, думается, что нет. Одним словом, США вполне реально могут упустить Азербайджан из рук, после чего сохранить за собой Грузию станет невозможно. Параллельно подготовке в Грузии к сокращению государственного бюджета мечты об американской помощи и экономических дивидендов от евроассоциации в обществе все интенсивнее станут уступать настроениям более прагматичного построения отношений с Россией. Из-за угрозы потери всего региона американская политика кнута и пряника сегодня целиком направлена на Азербайджан».

Запутались

В Армении активно протекает процесс принятия нового избирательного законодательства, необходимость чего обусловлена новой Конституцией, формирующей парламентскую форму правления. Газета «Жаманак» обращается к этой теме, утверждая, что подавляющему большинству депутатов парламента утвержденный правительством проект Избирательного кодекса малопонятен. «Проект Избирательного кодекса не был предварительно обсужден в парламенте, в лучшем случае для ознакомления с проектом у депутатов будет неделя, после чего он будет утвержден. Для многих депутатов ознакомление с проектом вовсе необязательно, поскольку они проголосуют за его принятие. Те же, кто намереваются с ним ознакомиться, мало что поймут, поскольку текст написан так сложно и коряво, что после его прочтения можно запутаться и ничего не понять. Депутаты надеются на руководителя-министра правительства Давида Арутюняна, который человеческим языком может объяснить предлагаемую законопроектом организацию избирательного процесса», — пишет газета.

«Черный казначей»

Касаясь назначения президентом главой нового Комитета государственных доходов (вновь отделен от Министерства финансов) Ованнеса Овсепяна, до того занимавшего пост руководителя Контрольной службы президента, газета «Айкакан жаманак» выделяет задачи «налоговой службы». «Не случайно, что новых министров представляет коллективу премьер-министр, а начальника комитета представил сам Серж Саргсян. Чем обусловлено это отношение президента к новообразованному комитету? Комитет, по крайней мере в общественном восприятии, остается одной самых закрытых и коррумпированных структур. Руководство этим «офисом» Серж Саргсян доверял лишь своим самым верным людям, каковым был и бывший глава Гагик Хачатрян. Именно налоговый комитет обладает полной информацией о финансовой кухне олигархов, и только с его ведома и позволения олигархи могут скрывать свои реальные доходы. Именно там в курсе о том, какой олигарх сколько заработал, сколько уплатил в госбюджет, сколько в «черную кассу» и сколько положил себе в карман. То есть, комитет госдоходов кроме предусмотренных законом полномочий и функций играет роль главного «казначея» и собирателя финансовых «досье» для властного клана», — пишет газета. Ссылаясь на официальные данные, она приводит финансовые возможности нового главы комитета, которые исчисляются миллионами долларов.