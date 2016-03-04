Глава правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выступил в защиту суверенитета страны. Как передает Зарубежная служба Польского радио, Качиньский заявил, что польское правительство под ударом. «Продолжаются нападения на нашу власть, даже за границей предпринимают попытки связать ее, стреножить», — подчеркнул лидер PiS. Его выступление прозвучало в преддверии публикации на следующей неделе Венецианской комиссией (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы) заключения по поводу ситуации с Конституционным трибуналом в Польше. Есть серьезные подозрения, что оно окажется не в пользу «Права и Справедливости». Польская дипломатия пыталась перенести выход в свет заключения на более поздний срок, начало лета этого года, но ей этого не удалось, что вызвало в национальной печати всплеск предположений о грядущей отставке министра иностранных дел Витольда Ващиковского за провал «важного партийного задания».

pap.pl Не проснутся ли поляки в новой стране, где будет изменена конституция и строй?

И теперь в дело вступает тяжелая артиллерия, сам Качиньский, которого в Польше и за ее пределами считают самым могущественным польским политиком, «делателем королей». В своем выступлении он отметил, что победа PiS на последних парламентских выборах сегодня ставится под сомнение. «Происходят нападения на наше правительство, нападения на нашу власть, попытки привести к тому, чтобы она ничего не могла сделать, — говорит Качинский. — Мы должны этому противостоять. Сегодня определенные вопросы, которые, казалось бы, касаются лишь внутренних польских дел, например, Конституционного суда, стали в определенном смысле проблемой нашей суверенности. А Польша является и должна оставаться суверенным государством и это вопрос не только лишь нашего достоинства».

Оппозиционные публицисты и раньше сопоставляли действия правящей партии с тем, что, по выражению основателя журнала Krytyka Polityczna Славомира Сераковского, сходно со строительством в соседней России «суверенной демократии». Такое методологическое сравнение накладывается на характерные особенности президента «Права и Справедливости» как политика, которого называют «игроком, который любит делать высокие ставки», в то время как в геополитическом казино разыгрывается будущее Польши, что заставляет задуматься — не проснутся ли поляки в новой стране, где будет изменена конституция и строй. Сложность в том, что гадать о планах Ярослава Качиньского приходится по его нечастым публичным выступлениям и интервью, вследствие чего полоноведение в части вычисления тенденций польской политики на внутреннем и внешнем направлении приобретает характер «качиньсковедения». И уже в обычных аппаратных решениях, как, например, смена министерского директората и партийных назначенцев после того, как одна партия уступает власть другой, победившей на выборах, эксперты начинают искать двойное дно, примешивая к анализу свои политические предпочтения.

С начала этого года в Польше идут чистки. Первыми под удар попали сотрудники средств массовой информации, преимущественно, телевидения и радио. На днях стало известно, что пять генералов Вооруженных сил Польши готовятся подать в отставку в знак протеста против действий министра обороны Антония Мачеревича, который, как говорят, объявил, будто бы военные, поступившие на службу до 1989 года и получившие образование в Советском Союзе, не смогут сделать военную карьеру. Серьезные изменения ждут МИД. После проведения Варшавского саммита НАТО и Всемирных дней молодежи около 30 послов отзываются на родину, большая часть из которых представляла страну в европейских странах. Будут заменены также директора ряда департаментов и их заместители. Причем, если раньше на дипломатическую службу попадали по конкурсу, то после реформ с подачи «Права и Справедливости» высокопоставленных чиновников и дипломатов будут уже назначать. Наконец, правящая партия снова объединила должности министра юстиции и генерального прокурора, что позволит министру контролировать следствие по всей стране.

PiS и так под конец прошлого года контролировала кабинет министров, Сейм с Сенатом и президентскую администрацию. Последние действия говорят о том, что партия подминает под себя СМИ и судебную власть с прокуратурой. Для чего? В недавнем интервью британской Financial Times Качиньский говорил о том, что «нам для изменения Польши нужны два условия». Требуется восемь лет, то есть, как минимум, два парламентских срока для реформ. Своими противниками глава «Права и Справедливость» видит «элиту бывшего коммунистического режима», присутствие которой «по-прежнему ощущается в средствах массовой информации, экономике и, конечно же, в различных государственных учреждениях, например, в судебной системе». Однако по каким формальным признакам будет определяться эта «элита», ведь она не выражает себя через конкретную партию или движение? Получается, речь идет о неком «подпольном государстве», и замаскированным «врагом» может оказаться любой, на кого покажут пальцем власти. Но в чем смысл такой риторики, только ли в желании PiS облегчить себе конкуренцию на внутреннем фронте в расчете на будущие выборы или речь идет о качественной замене персоналий в варшавском политическом салоне в преддверии геополитических потрясений?

«Европа и мир стоят на краю больших перемен. Впервые после окончания холодной войны нельзя отбрасывать, как идею безумца, возможное начало военного конфликта. То, что Европа ведет войну с терроризмом, уже факт, — пишет заместитель главного редактора авторитетного варшавского ежедневника Rzeczpospolita Бартош Венглярчик. — НАТО, который проспал период после «холодной войны», находится в ослабленном состоянии. Американцы устали от роли мирового полицейского, за которую они платят кровью своих солдат, миллиардами долларов и неутихающим потоком критики. В ситуации, когда Польша должна оказать сопротивление угрозам, которые ей хорошо знакомы (растущий имперский аппетит России), а также новым (исламский терроризм), я перестал понимать стратегию и тактику нашей внешней политики».

Слово «война» звучит и в заявлениях Качиньского. Он уверен, что НАТО должен усилиться против России, чтобы доказать Москве «иррациональность» ее «империализма». Вспоминая в этой связи американского президента Рональда Рейгана, глава «Права и Справедливости» подчеркивает, что Альянс тогда (в 1980-е годы) «был другим, чем сейчас». Это была «военная организация, готовая к войне, конечно, оборонительной войне, но все же — войне». Если все нынешние действия правящей польской партии по кадровой чистке, аппаратной консолидации, установлению контроля над средствами массовой информации и бизнесом делаются в духе времен II Республики (1918 — 1939 годов), то к какой же именно войне готовится Ярослав Качиньский?