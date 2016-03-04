Доверие к судам в Турции достигло своего дна. Расследования и процессы меняют свои направления в угоду политическим ветрам. Прокуроры, чьи расследования не нравятся властям, тотчас меняются и переназначаются, а дела передаются новым «надежным» прокурорам, которые и доводят их до закрытия.

Фемида

Это касается новых и старых дел. За последний год было закрыто несколько очень важных дел. Приведем список наиболее резонансных расследований, которые так и не получили своего логического завершения за последние 2−3 года правления Партии справедливости и развития (ПСР).

Виновные так и не найдены

11 мая 2013 года в Рейханлы (провинция Хатай) был начат процесс над 33 военными, которые обвиняются в гибели 53 мирных жителей в ходе ошибочной бомбардировки. Дело по соображениям безопасности было передано в Анкару, но расследование и результаты трагического инцидента так и не прояснились.

Задержанный по обвинению к причастности к транспортировке фур, груженых оружием, прокурор Озджан Шишман знал о том, что бомбардировка Рейхалы была проведена силами Национальной разведки, однако скрыл эту информацию от сотрудников внутренней безопасности.

13 мая 2014 года примерно в 15.00 в шахте городе Сома округа Маниса, эксплуатируемой компанией «Сома Кёмюр» (Уголь Сомы) начался пожар, в результате которого погиб 301 шахтер, 162 горняка были спасены. В результате проверки были задержаны 6 человек, 46 человек подозреваются в халатности. Но правительство затягивает дело, не позволяет задержать и осудить чиновников, которые отвечали за безопасность на шахте и выдали положительное разрешение на ее эксплуатацию.

Яд обнаружен, а отравление нет

8-я Прокуратура Анкары в 2010 году начала расследование по заявлению Ахмеда Озала, сына покойного президента Турции Тургута Озала, подозрительная смерть которого до сих пор не раскрыта. Прокурор Кемаль Четин принял решение о вскрытии могилы для повторного установления причины смерти Озала.

Судебно-медицинская экспертиза после исследования мозговой ткани и внутренних органов опубликовала скандальное заключение: яд в организме и на тканях действительно присутствует, но признаков отравления нет. Констатируется, что смерть президента наступила не вследствие инфаркта, но по невыясненной другой причине.

Прокурор, подписавший обвинение, потребовал пожизненного заключения в отношении обвиняемого в убийстве бригадного генерала Левента Эрсёза. Однако новый прокурор, назначенный на эту должность после событий 17 декабря 2013 года, потребовал закрытия дела за отсутствием доказательств. Суд принял это требование и дело покойного президента Озала было закрыто. Прокурор, подписавший закрытие дела, написал на нем — «Да простит нас Озал».

Прокуроры получили повышение, взятки испарились

17 декабря 2013 года отдел по борьбе с организованной преступностью и финансовым преступлениям Управления безопасности Стамбула провел операцию по задержанию преступной группировки, членами которой оказались и сыновья трех министров. В отношении всех задержанных было выдвинуто обвинение во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, финансовых махинациях и сокрытии доходов. Все, кто участвовал в проведении операции и задержаниях на следующий день были уволены и лишены всех чинов. Были сняты со своих постов все прокуроры, ведшие дело и назначены новые.

Через год, в годовщину коррупционного скандала в отношении 53-х подозреваемых и сыновей министров было вынесено решение от закрытии дела и отсутствии состава преступления. В отношении 4 министров, замешанных в скандале, по представлению парламента принято решение о вынесении дела на заседание высшего Госсовета, однако депутаты от правящей ПСР большинством голосов отклонили это предложение и министры остались при своем.

Обвинили тех, кто расследовал

Через неделю после коррупционного скандала 2013 года вскрылся еще один коррупционный процесс. Один из крупных турецких бизнесменов в обмен на значительные пожертвования в фонд, близкий к правительству, получал разрешения на некоторые крупные проекты.

Как утверждалось, при покупке медиа-группы ATV-SabahTurkuvaz он собрал с бизнесменов $600 млн в обмен на государственный тендер и создал проправительственный пресс-пул. 25 декабря, несмотря на постановление прокурора, полиция не стала его арестовывать. Затем произошла смена прокурора, дело было передано другому прокурору, который постановил, что в отношении 96-ти подозреваемых нет оснований для преследования и закрыл дело. В настоящее время сотрудники прокуратуры и сил безопасности, которые проводили операцию по задержанию и расследованию дела, осуждены за попытку государственного переворота.

7-й прокурор в деле Гранта Динга

В деле убитого 19 января 2007 года Гранта Динка, главного редактора газеты «Агос» сменилось 6 государственных обвинителей. Последний 7-ой прокурор по делу — Гёкальп Кёкчу два раза возвращал на дополнительное расследование дело в отношении начальника отдела разведки (управления безопасности) за преступное попустительство. Кёкчу с большим трудом и длительной задержкой вынужден был завести дело, но вскоре он был снят со своего поста. Сейчас дело убитого Гранта Динка ожидает 8-го прокурора.

Власть боится расследовать дело ASELSAN

В 2006 году в Анкаре в своей машине был найден мертвым инженер секретной лаборатории ASELSAN Хусейн Башбилен. Прокурор Синджана Хасан Айкас счел этот инцидент самоубийством и не посчитал нужным начинать расследование. В январе 2007 в интервалом в одну неделю покончили собой еще 2 инженера секретной лаборатории Эврим Янчекен и Алим Усеем Унал, после чего и первый инцидент с самоубийством был возвращен из архивов и началось новое расследование.

Через некоторое время еще 2 инженера Бурханетдин Волкан и Зафер Олук также погибли, и смерть их вызывала много вопросов. После того, как в ходе расследования всплыли новые доказательства причастности к этим смертям тайных ультра-националистическихорганизаций «Эргенекон» и тайной военной организации «Бальоз», дело приняло новый оборот. Была проведена повторная аутопсия Хюсейна Башбилена. В отчете судебных медиков 3 специалиста сказали, что это была насильственная смерть, а 5 — назвали это самоубийством.

Прокурор Мурат Демир, достигший большого прогресса в расследовании дела, был отправлен по назначению сначала в Синджан, а затем в город Конья. Прокуроры, которые ведут дело о самоубийствах сотрудников ASELSAN, менялись уже 8 раз.

Закрыто дело об утечке информации из военной разведки

В Измире было начато расследование о хранении секретных документов, в ходе которого было арестовано 88 служащих военно-морских сил страны, в том числе и корпус-адмирала Вейсель К.

В расследовании проходило 357 подозреваемых. Следствие установило, что секретные документы государственной важности были получены путем шантажа и вовлечения лиц, имеющих доступ к документам, в сексуальные связи. Но с изменением политических ветров в стране расследование было переадресовано к тем, кто его инициировал. Под следствием оказались 36 человек из числа тех, кто это дело начинал. 17 человек из них арестованы.

Повышение по службе за закрытие дел

25 марта 2009 года произошло крушение вертолета, в результате которого погибли лидер Партии великого единства (BBP) Мухсин Языджиоглу и пять его соратников. Расследование вел прокурор города Малатья, за 2.5 года расследования не было достигнуто никакого продвижения. После отчета государственного контрольного учреждения (DDK) было арестовано 16 человек, в том числе 11 кадровых военных.

Еще 7 человек, из которых четверо были кадровыми военными, были арестованы 2 октября 2011 года по обвинению в уничтожении улик преступления, сотрудничестве с террористической организацией, соучастии в краже и сокрытии устройств с вертолета, составлении фальшивого заключения о катастрофе.

18 ноября 2011 года был арестован еще один специалист технической службы аэропорта. Однако подготовленный правительством к тому времени 3-й пакет изменений судебной процессуальной практики позволил всем арестованным подозреваемым оказаться на свободе.

После отмены Судов особых полномочий (ÖYM) расследование дела Мухсина Языджиоглу было передано из Малатьи в Кахраманмараш прокурору Хабибу Коркмазу. Коркмаз вынес решение о прекращении дела, после чего он быстро пошел на повышение и его назначили генеральным прокурором в г. Чорлу.

«Откаты»

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении дирекции Управления железных дорог Турции и его директора Сулеймана Карамана по обвинению в фальсификации тендерной документации на сумму 210 млн турецких лир и взятках в особо крупных размерах. В ходе следствия было арестовано 52 человека, однако дело было спущено на тормозах и вскоре закрыто.

Оправдание убийства в Улудере

Военная прокуратура Генерального штаба начала расследование непреднамеренного убийства 34 человек в ходе военной операции (28 декабря 2011 года) в ущелье Улудере на южной границе области Ширнак. В ходе расследования арестовано 5 кадровых военных, которые вскоре были отпущены. Решение военной прокуратуры гласило: «Военнослужащие вооруженных сил Турции при выполнении задания следовали приказу Великого Национального Собрания Турции и кабинета министров».

Нераскрытые убийства

В ходе следствия по нескольким нераскрытым убийствам, один из тайных свидетелей дал показания прокурору о месте захоронения, после чего в марте 2009 года в городе Джизре были проведено вскрытие указанного места. Вскрытие обнаружило останки большого числа людей. Затем были арестованы 7 человек, в том числе и тогдашний полковник жандармерии города Кайсери Джемаль Темиоз.

Так начался первый процесс по массовым нераскрытым убийствам в городе. Прокурор обвинил всех задержанных в убийстве 20 человек. В отношении Темиоза прокурор потребовал срок в 9 пожизненных заключений. Несмотря на то, что показания свидетеля подтвердились, все доказательства и признания были получены, Джемаль Темиоз и глава местной народной милиции Камиль Атаг в прошлом году были оправданы.

Оправдание тайного движения «Бальоз» (Молот)

Тайное военное движение «Бальоз» возглавлял генерал армии Четин Доган. Движение готовило военный переворот, состоящий (по имеющимся данным) из нескольких тайных операций, названия и схемы которых стали известны в ходе расследования: операции «Чаршаф», «Сакал», «Суга» и «Ораж». Расследование, начатое в 2010 году, завершилось в 2012 году. Прокурор потребовал для обвиняемых наказаний сроком от 15 до 20 лет. 9 октября 2013 года 9-й отдел Верховной прокуратуры Турции подтвердил это решение и приговор.

18 июня 2014 года Конституционный суд в ответ на обращение 230 обвиняемых вынес решение о том, что прослушка обвиняемых и видеозаписи слежения являются нарушением прав и свобод личности. Признание же незаконными данных аудиопрослушки и видеослежения разрушило все расследование, построенное на этих фактах, и 19 июня 2014 года 4-й Анатолийский уголовный суд потребовал оправдания и освобождения всех 230 обвиняемых. Верховный Суд Турции в апреле 2015 года подтвердил оправдательные приговоры.