



Флаг Китая всё тяжелей

Промышленный индекс PMI Китая в феврале (48,0) снова оказался ниже 50 пунктов и ниже, чем месяцем ранее (48,4). Его значения, опускающиеся уже 10 месяц подряд, оказались худшими с 2009 года, что говорит о продолжающемся сокращении в китайской промышленности. Но в 2015 году руководство КНР неоднократно заявляло, что спад в промышленности, в условиях переориентации экономики с экспорта на внутреннее потребление дело нормальное и не должно вызывать опасений. Особо подчёркивалось, что теперь в экономике Китая постепенно основным двигателем роста станет сфера услуг, которая всё больше и больше занимает места в структуре ВВП.

В прошлом году, действительно, несмотря на падение фондового индекса и отток капитала из страны, непроизводственный сектор Китая рос по настоящему китайскими темпами, иногда превышая 10% год к году. Но под конец прошлого года и в начале этого сфера услуг, вслед за промышленностью, стала тормозить. Пока это мало заметно. Индекс февральского PMI непроизводственного сектора выше 50 пунктов, что может говорить о росте. Однако замедление налицо.

В начале февраля в Китае прошла неделя празднования Нового года, в это время промышленность из-за длинных праздничных выходных показывает наименьшее темпы роста, в то время как сфера услуг наоборот. Однако в этом году февральский индекс PMI непроизводственного сектора опустился до 51,2 пункта, и оказался ниже январского (52,4), что однозначно говорит, о замедлении роста и усиливающимся пессимизме среди предпринимателей.

Стабильность экономики Поднебесной зависит от темпов её роста. Если в так называемых развитых экономиках сокращение темпов роста с 2% до 1,5% не вызывает опасности всеобъемлющего кризиса, то в Китае замедление экономики ниже 7%, с учётом внешних факторов, уже привело к триллионному оттоку капитала, резкому обвалу фондового рынка и девальвации юаня.

Жёсткой посадки Китая нет. Китай до сих пор с ускорением падает, при этом с каждым днём появляются сигнала обо всё большем количестве проблем. Так, например: индекс PMI впервые зафиксировал сокращение рабочих мест в сфере услуг, а это говорит о том, что программа перехода с экспорта на внутреннее потребление явно проваливается. Высказанные мной ещё в октябре прошлого года в статье Китай дрогнул, сомнения, что внутреннее потребление и развитие сферы услуг смогут дать необходимые рабочие места подтверждается. Новая китайская модель экономического роста даёт сбой, что подтверждает уже общий индекс PMI, который в феврале опустился до 49,4 пункта против 50,1 месяцем ранее. Если и дальше так будут идти дела, в Китае в этом году мы не сможем увидеть даже нижнего предела запланированного роста ВВП в 6,5%.

В то же время динамика роста долга в Китае говорит, что в последние 3 года Китай рос не за счёт роста внутреннего потребления, а за счёт наращивания долга. Так государственный долг вырос за три года на 8,1% с 32,5% к ВВП до 40,6%. Общий же долг Китая с учётом долгов домохозяйств превышает 250% от ВВП.

Долговая нагрузка Китая — новая проблема, которая может окончательно добить финансовый рынок Поднебесной. Рейтинговое агентство Moody's опубликовало негативный прогноз по кредитному рейтингу Китая, значение которого сейчас Аа3 (четвёртый от наивысшего). Днём ранее агентство Fitch заявило: «Возвращение к устойчивому быстрому росту кредитования китайскими банками отрицательно скажется на кредитных рейтингах банков и страны. Агентство ожидает, что рост кредитов продолжит замедление в 2016 году, до 13%. Тем не менее, рост кредитования по-прежнему будет выше номинального роста ВВП, что означает, что общий объем кредитного плеча будет продолжать расти — до 260% к концу 2016 года».

Правительство Китая пытается решить нынешние проблемы, наращивая ликвидность в экономике через кредиты. Так, в январе этого года китайскими банками было выдано рекордное количество кредитов, общая сумма которых в китайской экономике выросла на 71%. В краткосрочной перспективе новые денежные вливания в экономику могут показать незначительный положительный результат. Однако в долгосрочной перспективе, в условиях замедления экономического роста, который обусловлен глобальным кризисом перепроизводства, и вывода капитала, составившего уже более $1 трлн., столь быстрый рост долговой нагрузки может привести к катастрофе.

В Пекине начала работу четвертая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 12-го созыва. На нём китайское руководство предложит законодателям ряд мер по достижению в этом году целевого показателя ВВП в районе 6,5−7%. Некоторые их этих мер уже были озвучены и внедряются в жизнь: приватизация государственных компаний, сокращение рабочих мест в промышленности и в госсекторе, ослабление контроля в предпринимательской деятельности, либерализация внутреннего долгового рынка, увеличение расходов на оборону. Однако эти меры могут ни к чему не привести, если в ближайшее время в Китае не ускорится темп рост потребления.