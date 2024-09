Франклин Делано Рузвельт

Франклин Рузвельт, 1932, президентская предвыборная кампания

1933 год дьявольски похож на 2008 год. Единению этих дат способствует коллапс глобальной экономики, который тянет за собой события политического порядка. Следствием 1933 года была Вторая мировая война, а следствием 2008 — «арабская весна», которая обернулась невиданным с 1918 года переделом границ Ближнего и Среднего Востока. На этом совпадения не исчерпываются. В 1933 и 2008 гг. власть в США переходила от республиканцев к демократам.

4 марта 1933 года демократ Франклин Делано Рузвельт стал полноправным хозяином Белого дома. Америка нуждалась в капитане, который не только консолидирует нацию, но и поведет ее по бурным морям мировой политики и экономики.

Инаугурация, 1933

И она его получила. Причем на три президентских срока подряд. Рузвельт будет править США до самой смерти, настигшей его 12 апреля 1945 года. Его хоронили настолько спешно, что не провели даже патологоанатомического вскрытия.

Похороны Франклина Рузвельта, 1945

В марте 1947 года Конгресс примет ХХІІ поправку к Конституции, которая официально запретит три срока подряд занимать президентское кресло. Это будет единственная мера, на которую парламентарии решатся в надежде предотвратить появление «нового» Рузвельта.

Справедливости ради отметим, что ни один выходец из Демократической партии до него и после него не удостоился стольких комплиментов и проклятий. Рузвельта будут называть диктатором, что для его беспомощного предшественника Герберта Гувера казалось бы комплиментом.

В те смутные годы американский рабочий класс восхищался Советским Союзом, который вышел из Великой депрессии с минимальными потерями. Студенты городского колледжа Нью-Йорка дружно разделятся на сталинистов и троцкистов. Таков был взгляд из США на СССР.

Великая депрессия

Обратная проекция оказалась не менее любопытной. «Несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт — самая сильная фигура», — напишет Сталин летом 1934 года.

Симпатия будет взаимной. «Этот человек умеет действовать. У него цель всегда перед глазами. Работать с ним — одно удовольствие. Никаких околичностей. У него густой низкий голос, он говорит не спеша, кажется очень уверенным в себе, нетороплив — в общем, производит сильное впечатление», — отметит Рузвельт уже в кулуарах Тегеранской конференции 1943 года. По-другому и быть не могло: ведь именно Рузвельт восстановил в ноябре 1933 года дипломатические отношения с Москвой, которые до того находились под завалами пропагандистского мусора.

Франклин Рузвельт, 1943, Тегеранская конференция, со Сталиным

Прежде чем говорить об Америке, расскажем немного о человеке, которому было суждено стоять у ее руля двенадцать лет. Франклин Рузвельт появился на свет 30 января 1882 года в Гайд Парке, штат Нью-Йорк.

Смотрите галерею: «Жизнь Франклина Делано Рузвельта: год за годом»

Рожденный в аристократической семье с голландскими корнями (откуда и происходит его фамилия — «ван Розенвелт», что означает «с поля роз»), Франклин получил хорошее образование и воспитание, достойное его старшего дяди и кумира — Теодора Рузвельта, 26-го президента США (1901—1909 гг.).

Ф.Д.Рузвельт в 11 лет с матерью, 1893

Таким счастливчикам мстит даже история, которая впоследствии смутит нашего героя своим коварным совпадением — 30 января 1933 года, в его 51-й день рождения, Адольф Гитлер станет рейхсканцлером Веймарской республики. Но это будет после.

А пока юный Франклин, наследник старейшей нью-йоркской фамилии, обучается в элитарном пансионате Groton School, девиз которого заставляет задуматься: «Служить значит править» (To serve is to rule).

Ф.Д.Рузвельт в 12 лет с отцом, 1895

Потом в его жизни появится Гарвардский университет, бакалавриат которого окончит по специальности «юриспруденция». На магистратуру у Франклина не хватит терпения — он предпочитает Колумбийскому университету работу в солидной юридической фирме на Уолл-стрит. В 1905 году он женится на Элеоноре Рузвельт, которая приходится ему шестиюродной сестрой. (Ее отец был младшим братом Теодора Рузвельта). Американская знать только приветствует подобные браки. Элеонора родит ему шестерых детей.

Франклин Рузвельт, 1905, с Элеонор

Франклин рвется в политику. В 1910 году он избирается от Демократической партии в законодательный орган штата Нью-Йорк. Чутье его не подводит. Спустя два года он поддерживает на президентских выборах Вудро Вильсона, который после победы назначает Франклина помощником военно-морского министра. В 1920 году предпринимает безуспешную попытку занять кресло вице-президента США. Он прослужит помощником министра до 1921 года. Этот год станет началом новой борьбы — Франклин заболевает полиомиелитом. До конца своих дней наш герой будет жить с этим недугом, который сделает его еще более выразительным.

Так ковался характер повелителя Великой депрессии (1929—1933 гг.). Рузвельт преодолевает в первую очередь себя, а потом берется за страну. Правда, сначала в должности губернатора штата Нью-Йорк. До заветного Овального кабинета остается один шаг, на который он идет без колебаний. Итак, наш герой достигает вершины, с которой взирает на политическую пропасть планетарного кризиса.

Франклин Рузвельт, 1932, президентская предвыборная кампания

Рузвельт провозглашает «Новый курс». Он берет на вооружение постулаты британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, на которых будут основываться все руководители Федеральной резервной системы США, в том числе и Бен Бернанке (2006—2014 гг.). »По всей стране мужчины и женщины, забытые в политической философии правительства, смотрят на нас, ожидая указаний, что им делать, и более справедливого распределения национальных богатств… Я обещаю новый курс для американского народа. Это не просто политическая кампания. Это призыв к оружию», — объявил Рузвельт еще в июле 1932 года.

Вот как описывает интеллектуальный симбиоз Рузвельта и Кейнса отечественный экономист Е. М. Найденова: «В знаменитом «Открытом письме президенту Рузвельту», опубликованном в «Нью-Йорк Таймс» 31 декабря 1933 г., Кейнс отводит политике дешевых денег лишь второе место в политике преодоления спада и увеличения занятости, хотя и придает «громадное значение» (Keynes, 1933. P. 6) снижению долгосрочных процентных ставок.

Франклин Рузвельт, 1933, в Белом доме

На первое же место он выдвигает необходимость широкомасштабных государственных расходов за счет дефицитного финансирования. Причем он подчеркивает необходимость увеличения капитальных расходов, например, на реконструкцию железных дорог, полагая, что в данный момент они важнее пособий по безработице: «Вы, наконец, убедитесь, что страна быстрее разбогатеет благодаря таким проектам, чем благодаря вынужденному безделью миллионов» (Keynes, 1933. P. 5).

Бернанке останется верен идеям Кейнса, которым следовал даже Гитлер. Экс-глава ФРС, которого цитирует газета Hendelsblatt, ставит «фюрера» в пример: «По иронии, и поймите, пожалуйста, правильно, Адольф Гитлер в определенной степени понимал финансовую политику лучше всех других. Поскольку программа вооружения Германии была настолько масштабной и стремительной, конечно, у нее были еще и другие цели, но вместе с программой строительства автобанов она привела Германию, находившуюся в глубокой депрессии, намного быстрее к восстановлению, чем другие страны, и это указывает на то, что США также следовало бы проводить более агрессивную финансовую политику».

Франклин Рузвельт, 1942

Не случайно Рузвельт начал свои реформы с восстановления доверия к банковской системе. Тем не менее ограничивать его историческую роль экономикой было бы несправедливо, поскольку Рузвельт и Сталин совместно чертили послевоенную карту мира, стояли у истоков ООН, продвигая концепцию «четырех полицейских», которые и по сей день восседают во главе Совета Безопасности, этого глобального трона, недосягаемого для Германии и Японии.

