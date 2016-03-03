Возможные изменения в правительстве Грузии различные СМИ анонсируют уже давно, ссылаясь на свои источники в правящей коалиции, но до сих пор никто из высшего руководства эти «слухи» не подтверждал.

fishki.net Перетягивание каната

Первое публичное заявление о вероятности изменений в составе правительства 3 марта сделал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Еще раз призываю наших партнеров любые спорные вопросы рассматривать только внутри коалиции; в противном случае я как премьер-министр страны и лидер коалиции обязательно произведу изменения, которые обеспечат стабильное функционирование правительства и обратят политический процесс в здоровые рамки», — говорится в обращении премьера, адресованном, в первую очередь», партии «Промышленников» и Республиканской партии, между которыми в последний период нарастает острое противостояние.

Причины этого противостояния политический спектр Грузии ищет за пределами коалиции, в истоках мировоззрения и ориентации обеих партий, порой выходя за границы Грузии и проникая в политический центр северного соседа. Одну, возглавляемую депутатом и бизнесменом Гоги Топадзе партию «Промышленников» относят к явно «пророссийской силе», что подкрепляет сам Топадзе своими заявлениями о роли и значении Сталина, необходимости налаживания отношений с Россией и критикой в адрес НАТО и ЕС. Другую, Республиканскую партию, лидеры которой занимают ключевые позиции в правительстве и парламенте (спикер парламента Давид Усупашвили, министр обороны — его супруга Тинатин Хидашели) считают явно прозападной силой. Хотя такого мнения придерживаются не все политики и представители общественности, которые усматривают в заявлениях и взглядах лидеров республиканцев (особенно братьев Давида и Левана Бердзенишвили) проявления «советского менталитета» и указывают на их «компартийное прошлое» и «связи с КГБ». Тем не менее, большая часть «комментаторов» сходится во мнении, что в коалиции началось противостояние между двумя «про»: прозападным и пророссийским направлениями.

Свою «прозападность» подкрепляют и сами республиканцы, делающие резкие заявления с осуждением политики России. Они уже расценили выпады Гоги Топадзе против министра обороны Тинатин Хидашели как наступление на европейскую и евроатлантическую ориентацию Грузии. Ранее аналогичным образом оценили отстранение Ираклия Аласания от должности министра обороны «Свободные демократы», но они выступили против руководства коалиции в целом и ушли в оппозицию. Республиканцы же пока ограничились критикой Топадзе.

Завязавшийся по инициативе лидера «Промышленников» конфликт с республиканцами определенная часть политического спектра восприняла как стремление основателя коалиции Бидзины Иванишвили «избавиться» от неугодных и недостаточно подвластных ему республиканцев. Более того, высказываются предположения, что республиканцев в свое время навязали Иванишвили США. Так, бизнесмен Леван Васадзе, активно выступающий против усиления «прозападных» элементов в грузинской политике, считает, что при смене «кровавого режима Саакашвили американцы вынудили Бидзину Иванишвили ввести в коалицию республиканцев», только таким путем гарантируя ему победу на парламентских выборах 2012 года, о чем Васадзе заявил в одном из своих интервью грузинскому изданию «Квирис палитра».

Что касается самого Бидзины Иванишвили, который и после ухода из активной политики время от времени делает «знаменательные» замечания по актуальным политическим вопросам, он пока публичных заявлений относительно деятельности республиканцев не делал и открытого недовольства их позицией и действиями не выражал. Только в одном из интервью отметил, что республиканцы «не скрывают, что поддерживают Аласания, и создают комиссию по искусственно раздутым темам». Относительно противостояния республиканцев и промышленников основатель коалиции «Грузинская мечта» еще не высказался. В качестве лидера коалиции и главы правительства позицию зафиксировал премьер-министр Георгий Квирикашвили. И хотя он, как и предыдущий премьер, пытается доказать свою самостоятельность, его слова в Грузии воспринимают как выражение мнения учредителя и реального руководителя коалиции.

Премьер недвусмысленно осудил конфликт между республиканцами и промышленниками и заявил, что «политическое противостояние в коалиции приняло совершенно недопустимые формы».

Объяснив, в чем состоит неприемлемость такого противостояния, Георгий Квирикашвили призвал политических партнеров все спорные вопросы решать внутри коалиции, пригрозив, что в противном случае произведет изменения.

«В противном случае я как премьер-министр страны и лидер коалиции обязательно произведу изменения, которые обеспечат стабильное функционирование правительства и обращение политического процесса в здоровые рамки», — заявил Квирикашвили.

Этот тон премьера встревожил республиканцев, и они предложили главе правительства и коалиции встречу, которая состоялась 3 марта вечером.

Комментарии журналистам после встречи сделал председатель парламента Давид Усупашвили. Его супруга, министр обороны Тинатин Хидашели, которая была одним из адресатов обращения Георгия Квирикашвили, от ответов на вопросы уклонилась.

Давид Усупашвили сообщил, что о перспективе распада коалиции и выхода из ее состава республиканцев они с премьером не говорили. Не обсуждалась, по словам Усупашвили, и тема возможного отстранения от должности министра обороны.

Спикер парламента заверил журналистов, что его партия остается в коалиции «Грузинская мечта», а с партией «Грузинская мечта» заключит соглашение о стратегическом партнерстве. По его оценке, разговор с премьером был очень деловой и доброжелательный.

«Мы еще раз зафиксировали, что Республиканская партия и партия «Грузинская мечта» остаются в режиме стратегического сотрудничества. Более того, очень скоро мы завершим работу над двухпартийным соглашением, которое будет направлено на то, чтобы коалиция успешно выполняла свои задачи не только в течение этого избирательного цикла, но и в будущем», — сообщил Давид Усупашвили.

Тем самым он погасил усиленно муссировавшуюся в последние дни тему возможных изменений в составе правительства и правящей коалиции Грузии, подогретую последним публичным заявлением премьера. Надолго ли?