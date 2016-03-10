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Победа курса Рухани на выборах

26 февраля в Иране состоялись выборы в Совет экспертов и Меджлис (парламент). За 290 парламентских мест боролось 6,2 тыс. кандидатов, в том числе 600 женщин. На 88 мест в Совете экспертов претендовал 161 человек. По данным МВД, явка составила 62%, из 55 млн избирателей проголосовало порядка 34 млн. Всего по стране было открыто 53 тыс. избирательных участков. Традиционно одним из первых свой выбор сделал верховный лидер Али Хаменеи, который после голосования призвал иранский народ «проявить активность и сделать свой выбор, от которого зависит судьба страны».

Верховный лидер поблагодарил всех, кто принял участие в организации выборов и обеспечении безопасности. «Высокая явка народа — свидетельство «религиозной демократии» и одобрения проводимого курса. Я благодарю мудрый и решительный народ за сделанный выбор. Надеюсь, что избранные кандидаты выполнят взятые на себя обязательства. Объединятся во имя общей цели — развития Ирана», — обратился к нации Хаменеи. Свое мнение о прошедших выборах высказал и Рухани. «Широкое участие жителей говорит о победе исламского строя, верховного лидера и народа. Выбор сделан. Теперь политическая борьба должна уступить место совместной работе для развития страны и использования максимальной выгоды из возможностей, которые открыло ядерное соглашение», — говорится в обращении президента, опубликованном на официальном сайте — President.ir.

Еще во время промежуточных результатов стала очевидна победа так называемого реформаторского крыла иранской элиты, которое объединилось вокруг Хасана Рухани и экс-президента Али Хашеми Рафсанджани. 1 марта МВД опубликовало окончательные итоги голосования. В столице все 30 кандидатов (сторонники Рухани), выступивших коалицией под названием «Список надежды», прошли в Меджлис. Консервативные круги в ходе предвыборной кампании окрестили оппонентов «британским списком», обвиняли в связях с ЦРУ и МИ-6.

В первом туре голосования 85 кресел заняли «реформаторы» и сторонники сближения с Западом, 63 — умеренные консерваторы. Что касается радикально настроенных консерваторов, отвергающих ядерную сделку с Западом, то им удалось завоевать 68 мест, оставшиеся 5 получили свои мандаты от религиозных меньшинств. За вакантные 69 кресел во втором туре поборются около 120 кандидатов.

Наличие умеренного большинства в парламенте очень важно правительству, которому предстоит утвердить бюджет на будущий год и программу 5-летнего развития страны. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти также будет иметь огромное значение для политического будущего Рухани и его перспективы на президентских выборах 2017 года.

В Совете экспертов «реформаторы» заняли 52 из 88 мест. Следует отметить, что в Тегеране 15 из 16 мест заняли их кандидаты. На первом месте Рафсанджани — 2,3 млн голосов, на втором Мохаммад Эмали — 2,28 млн, на третьем Рухани — 2,23 млн. Вероятно, что должность председателя Совета вернет себе Рафсанджани, ранее занимавший это кресло в 2007—2011 гг. О многом говорит тот факт, что в Совет не прошли действующий председатель консерватор Мохаммад Язди, а также Мохаммад Таги Месбах Язди — духовный наставник экс-президента Махмуда Ахмадинежада.

Новый состав Совета избран на 8 лет, то есть до 2024 года. Не исключено, что именно этому составу предстоит реформировать политическую систему и определить будущее исламской республики.

Тегеран в ожидании швейцарских инвестиций

26 февраля президент Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман прибыл в Тегеран по приглашению своего иранского коллеги. Швейцарского лидера сопровождала внушительная делегация из 40 человек, включая крупных предпринимателей, инвесторов, политиков и ученых. В ходе визита Шнайдер-Амман встретился с верховным лидером Али Хаменеи, президентом Хасаном Рухани, председателем Совета по целесообразности Али Хашеми Рафсанджани, главой Центрального банка Ирана Валиуллой Сейфом.

В повестке обозначен широкий круг вопросов: развитие двусторонних связей, регионального и международного сотрудничества, а также совместных мероприятий в области экономики, торговли, судебной власти и культуры. Об этом передает агентство IRNA. Следует отметить, что это первый визит лидера иностранного государства в Иран после прошедших выборов в Меджлис и Совет экспертов.

Президент Швейцарии встретился с верховным лидером Али Хаменеи. На встрече также присутствовал Хасан Рухани. Об этом сообщает официальный сайт рахбара — Khamenei.ir. «Сегодня объем финансовых сделок между Ираном и Швейцарией мал и не сбалансирован. Иран обладает значительным потенциалом для инвестиций. Швейцарские бизнесмены и инвесторы могут улучшить уровень сотрудничества между Тегераном и Берном. Конечно, некоторые западные государства заинтересованы в постоянных войнах и хаосе на Ближнем Востоке. Однако, с давних пор мы знаем Швейцарию как центр мира и дружбы», — заявил верховный лидер. Он особо отметил тот факт, «что Швейцария не сотрудничала с европейскими государствами в станционной антииранской политике — хорошая основа для плодотворного и взаимовыгодного диалога».

Швейцарский лидер затронул вопросы международной безопасности. «Сегодня рост нестабильности на Ближнем Востоке напрямую коснулся Европы. Решение этих серьезных проблем требует сотрудничества и взаимных действий», — отметил президент Шнайдер-Амман.

Ранее прошла встреча двух президентов, по итогам которой проведена совместная пресс-конференция. «Мы разработали дорожную карту, которая послужит основой для расширения сотрудничества. Создание предприятий, реализация совместных проектов, обмен опытом в различных сферах, включая науку и образование, позволят поднять отношения на новый уровень. В этой поездке меня сопровождает 40 человек. Мы ожидаем, что во время ответного визита господин Рухани прибудет с еще более внушительной делегацией» — приводит слова Шнайдера-Аммана агентство MehrNews. Особое внимание уделено взаимодействию в финансово-экономической сфере. «Швейцарские банки и финансовые институты возобновляют работу с иранскими партнерами. Мы самым активным образом будем способствовать вступлению Ирана в ВТО», — добавил он.

В свою очередь Рухани выразил большую заинтересованность в привлечении инвестиций. «Мы создаем все условия для швейцарских инвесторов, как и для других европейских партнеров. Проекты для развития нефтегазового и нефтехимического секторов, транспорта, портов, промышленности, туризма — широкая и выгодная площадка для инвестиций», — заявил президент Ирана. Он также отметил помощь Берна в переговорном процессе по ядерному соглашению.

Стороны согласовали дорожную карту для дальнейших переговоров по ратификации торгового соглашения, подписанного в 2005 году. Тегеран и Берн договорились о сотрудничестве в сфере дипломатии, экономики, финансов, транспорта, ядерной безопасности, сельского хозяйства, туризма, науки, исследований и технологий, охраны окружающей среды, прав человека, консульских дел, иммиграции и судебной системы. В финансово-экономической области достигнуты договоренности о создании совместного органа для торговли и инвестиций, укрепления связей малого бизнеса, внедрения инженерно-технических и учебных программ для государственного и частного секторов. Иранской банковской системе будет оказана помощь по интеграции в мировую банковскую систему. Это позволит избежать проблем при инвестициях и финансировании проектов.

Агент ЦРУ в Тегеране

1 марта в ходе выступления на 4-й Общенациональной оборонной научно-технической конференции, организованной Корпусом стражей исламской революции (КСИР), секретарь Совета политической целесообразности, экс-главнокомандующий КСИР Мохсен Резайи сделал несколько громких заявлений. «Инженерные и научные достижения КСИР позволяют удовлетворять потребности Ирана в военно-промышленной сфере. Способствуют также развитию торговли и бизнеса. Сегодня мы сталкиваемся с врагами, которые обладают передовыми технологиями и не хотят, чтобы другие стали их обладателями. Иран достиг значительных успехов в ракетной промышленности, однако враги считают, что только они обладают правом на подобные вооружения. Мы выступаем против конфликтов, войн, но всегда будем вскрывать планы наших противников и противостоять им», — цитирует экс-главу КСИР агентство TasnimNews.

В своей речи Резайи прокомментировал прошедшие выборы в Совет экспертов и парламент. «Враги развернули широкомасштабную информационно-пропагандистскую кампанию. Их цель — жители столицы, поскольку в регионах менее доступны информационные технологии, социальные сети. Направлены силы на изменение общественного сознания. Активную работу по продвижению угодных Западу кандидатов вела BBC», — подчеркнул секретарь Совета политической целесообразности.

В завершение своего выступления политик сделал сенсационное заявление. «В июне 2015 года, сразу после подписания венских соглашений, в Тегеране побывал агент ЦРУ. Он посетил крупнейшие университеты Ирана. Это тот самый человек, который активно работал в Москве в годы перестройки и распада СССР. У нас есть доказательства его деятельности. Вскоре они все будут опубликованы», — резюмировал Резайи. Подобные заявления силового блока иранской элиты свидетельствуют о явной обеспокоенности итогами прошедших выборов. Вероятно, данные о тайном сотруднике ЦРУ будут опубликованы ближе к президентским выборам 2017 года, для дискредитации Хасана Рухани, который наверняка пойдет на второй срок.