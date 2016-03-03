Как и ожидалось многими экспертами, март становится решающим месяцем в плане прояснения двух главных фаворитов президентской гонки от двух основных партий. Несмотря на все нюансы голосования на праймериз американских избирателей, первый мартовский «супервторник» укрепил позиции лидеров президентской гонки в США — Трампа от республиканцев, Клинтон — от демократов.

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Трамп победил в семи штатах (Джорджии, Теннесси, Вирджинии, Массачусетсе, Вермонте, Алабаме и Арканзасе) и уступил в четырех: в Миннесоте, где он показал слабейший для себя результат в ходе кампании (третье место с 21,2% голосов избирателей), в «домашнем» для Круза Техасе, в Оклахоме и штате Аляска. Клинтон победила также в семи штатах из одиннадцати (Техас, Джорджия, Теннесси, Вирджиния, Массачусетс, Алабама и Арканзас), в то время как ее основной соперник, сенатор Берни Сандерс, победил в четырех: в Вермонте, который он представляет в сенате, в Колорадо, Оклахоме и Миннесоте.

Проведенные после «супервторника» опросы общественного мнения в США показывают, что пока Клинтон имеет незначительное преимущество перед Трампом. Согласно агрегированным результатам исследований, собранным порталом Real Clear Politics, если в ноябре американцам придется выбирать между этими двумя политиками, за Клинтон проголосуют 46,5% избирателей, а за Трампа — 43,5%. То есть разница всего 3%, что весьма не критично для новичка большой политики, которым является Трамп, по сравнению с главной ведьмой американской политики последних двадцати и даже более лет, если брать историю с «глубокой глоткой» периода Никсона, которой является Хиллари Клинтон.

В русскоязычном сегменте интернета существует несколько позиций относительно реальных итогов прошедших праймериз. Либеральные издания всячески превозносят победу Клинтон, считая, что избрание у нее в кармане. Но не все эксперты согласны с такой оценкой итогов «супервторника» для «первой леди» демократов. Так, американские эксперты, которых трудно заподозрить в незнании специфики американских выборов, отмечают следующее: «Эта победа является для Хиллари пирровой, так как разрушает миф о ее непобедимости, которым ее холуи все уши прожужжали в последние дни. Но дело не только в этом. В тех штатах, где Сандерс выиграл, явка была высокой и выборы были закрытыми, то есть демократы не могли голосовать за республиканцев. А в тех штатах, где выиграла Хиллари, выборы были открытыми и явка была низкой.

Такое впечатление, что я в предыдущем посту был прав, и там, где это было возможно, Обамодемократы ушли голосовать за Трампа. К тому же она продолжает вопить, что за нее проголосовали черные американцы, но я считал бы себя расистом, если бы ей поверил. Просто она каким-то образом купила избирательные комиссии в черных районах, и они ей нарисовали победу — это относительно небольшая добавка с длинному списку ее преступлений, который лежит в ФБР, и офицеры этого ведомства, выпятив подбородки, требуют у министра юстиции и генерального прокурора официального обвинения г-жи Клинтон в этих преступлениях и снятия ее с выборов».

То есть пока Клинтон обладает только 543 голосами депутатов перед июльским съездом Демократической партии, который будет принимать решение о выдвижении кандидата в президенты, против 371 у Сандерса. То есть преимущество не такое и большое. Другое дело, что, скорее всего, если Клинтон дойдет до конца президентской гонки, за нее проголосуют 457 суперделегатов Демократической партии, которые представляют именно то ядро, которое и осуществляет управление страной от этой партии. По сути, эти 457 суперделегатов — это мафия, которая не зависит от своих избирателей и существует в совершенно особом правовом поле. Это по поводу «демократии» в США.

У Трампа ситуация несколько сложнее. И дело не в том, что он не сможет выиграть выборы — если все пойдет в рамках ныне разворачивающегося сценария и дальше, то он может объявить себя единственным кандидатом от республиканцев уже 15 марта. Но спутать все карты может опять-таки особое устройство политической системы США, когда стоящие у власти в Республиканской партии кланы пойдут против воли своего же республиканского электората. О чем речь? Против Трампа начинает играть та же партийная мафия, которая хочет оставить право принятия последнего решения по вопросу кандидата в президенты не за республиканским электоратом, а за за собой. И тут к реализации рассматриваются два сценария.

В первом из них против Трампа должны объединиться и сняться все кандидаты в пользу одного, чтобы не дать миллиардеру получить большинство голосов съезда Республиканской партии: «Учитывая, что у Трампа около 300 голосов делегатов, а у всех его противников более 300, то «еще, может быть, поезд не ушел». Есть возможность побудить всех кандидатов-республиканцев снять свои кандидатуры и оставить одного против Трампа в надежде, что он соберет все голоса противников миллиардера.

Остается только вопрос, кто мог бы стать таким кандидатом. «Круз предлагает себя, но он проблемный кандидат. Рубио более предпочтительный, но не имеет пока объединяющего потенциала и не может выступить в такой роли. Это та проблема, которую нужно решить республиканскому руководству. Это ход конем, который надо делать уже не откладывая — побудить всех снять свои кандидатуры и оставить одного, ярко выраженного анти-Трампа», — отмечает доцент МГИМО Михаил Троицкий.

Во втором против Трампа пойдет истеблишмент самой Республиканской партии уже на съезде. «Истеблишмент постарается сделать так, чтобы у Трампа не было 50%+1 делегатов. Они постараются устроить что-то на съезде. Другое дело, что это немедленно вызовет бунт непосредственно на самой партийной конференции, бунт в низах партии», — подчеркивает политолог Дмитрий Дробницкий.

«Лидер (республиканского) большинства в Сенате Митч Макконнелл готовит сенаторов к жизни при Клинтон следующие четыре года, и это уже достояние гласности. Идут в Лос-Анджелесе тайные совещания среди основных спонсоров Республиканской партии о том, что, возможно, надо отдавать деньги демократам в том случае, если Трампа номинируют и он станет кандидатом официальным от республиканцев», — говорит журналист Михаил Таратута.

Страх республиканского истеблишмента перед Трампом во многом объясняется заявлениями миллиардера о желании сменить ряд важнейших внешнеполитических приоритетов США, считает Борис Межуев. «Страх перед Трампом — это страх перед тем, что в момент сильнейшего обострения отношений с Россией он вдруг начинает вызывающе говорить слова симпатии. Вот реальная причина страха. Этим Трамп наносит удар интересам значительной части вашингтонских элит. За этим стоят отношения с Саудовской Аравией по Сирии, с Турцией, с Украиной, с Восточной Европой. И вдруг приходит человек, который говорит — а я все это спишу одним росчерком пера из бюджета, все эти организации, которые занимаются вот этим провоцированием отношений с Россией.

Это огромные деньги, огромные интересы, огромные карьеры. Огромная инфраструктура вражды, которая за это время никуда не делась, вот сейчас она просто пойдет под нож. Впервые за многие годы появляется человек, который говорит — я действительно поставлю точку в холодной войне. Со всеми вытекающими оргструктурными последствиями. Все остальное — ну простили бы. А это действительно затрагивает жизненные интересы огромных слоев в Вашингтоне», — отмечает Борис Межуев.

То есть мы видим, как начинается то, что можно назвать «ломкой» американской политической системы. На фоне побед Трампа «истеблишмент республиканцев, сбросив маски, заявил, что готов призвать своих избирателей голосовать за Хиллари Клинтон, что вообще ни в какие ворота не лезет. Причем они открыто говорят, что они идут на это беспрецедентное нарушение демократических принципов из-за того, что Трамп готов положить с прибором на интересы Саудовской Аравии и прочей ваххабитской сволочи, зато с интересами России и с ее президентом намерен считаться и даже дружить».

Кстати, точно такая же позиция в отношении Сандерса занята и демократической партийной мафией: «После победы Сандерса в Нью-Гэмпшере многие демократы в Конгрессе выступили с заявлениями, что они не будут работать с Сандерсом, если он станет президентом».

То есть тот процесс, который наблюдатели зарегистрировали с первых дней нынешней президентской гонки, а именно, что голосование за Трампа и Сандерса, по сути, стало протестным голосованием жителей Америки против демократической и республиканской мафии, этих 800 семей, которым принадлежит 80% США, против всей системы коррупции, лицемерия и двойных стандартов элиты, которые уничтожают США, получает свое самое прямое и непосредственное подтверждение.

И мы отмечали это в нашем предыдущем разборе избирательной кампании в США. Американский электорат готов взорвать сложившуюся и давно застывшую, не отражающую реальных политических настроений и изменений в стране (что говорить о демократии, если 95% американских президентов являются родственниками друг другу, то есть страной двести лет правит одна семья?) политическую систему:

«Американская публика, которая после террора, устроенного ей сенатором Маккарти, безропотно проглотила разгром рузвельтовского Госдепа, убийства президента Кеннеди и его брата, убийство Мартина Лютера Кинга, свержение президента Никсона, нацистский переворот в Чили, дело Иран-контрас, сотрудничество с Усамой бен Ладеном в Афганистане, покушение на Рейгана, подрыв двухпартийной системы Россом Перро, поддержку нацистов и исламистов в Югославии и на Украине, 911 и так далее и тому подобное» — проснулась.

В ответ на это «восстание масс», если говорить «политкорректно», то элиты как одной, так и второй партии, а если говорить реально — то единое и замкнутое ядро (клан, мафия, семья) реальной американской власти, политической системы, денег и влияния, которое для отвода глаз чисто в политтехнологическом плане разделилось на «республиканцев» и «демократов», пошло против американского электората. По сути, это обозначение революционной ситуации в американской обществе. И если бы Россия играла на внутреннем американском поле так же, как американцы хозяйничают на нашем внутреннем политическом дворе, то, возможно, в ходе уже этих выборов США повторили бы судьбу СССР. Но — «що маемо, то маемо»…

При этом война определенной части республиканского истеблишмента против Трампа в партии поддерживается не всеми. В частности, влиятельным кланом Бушей: «Из сегодняшних результатов следует, что Трамп, Круз, которому Трамп еще в ноябре отрыто предложил место вице-президента в своей администрации, Карсон и Джебб Буш действуют заодно и помогают друг другу. В частности, Джеб Буш еще в октябре сократил финансирование своей избирательной кампании, а те деньги, которые ему заплатит федеральная избирательная комиссия, он потратил на отрицательную рекламу против Рубио в Нью-Гэмпшире.

Кроме того, то, что Джебб Буш после Невады снял свою кандидатуру, означает, что-либо он уверен в победе либо Трампа, либо Круза над клинтонитом Рубио, либо ему стало известно об уже принятом решении снять с выборов Хиллари Клинтон и посадить. Судя по всему, они все еще в октябре встретились и договорились поддерживать Трампа как самого популярного и артистичного, лишь бы не допустить обладания Хиллари Клинтон красной кнопкой с надписью «перегрузка».

Поэтому главная интрига президентских выборов в США заключается уже даже не в том, станет или нет Трамп президентом США, а в том, сохранится ли американская политическая система в нынешнем мафиозном виде, или Трампу удастся ее все-таки взорвать. В любом случае, памятуя о многих инцидентах с американскими президентами, можно было бы порекомендовать Трампу усилить свою личную охрану — «береженого Бог бережет».