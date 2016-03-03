Сирия погрузилась во тьму

gazeta.zn Сирия

Во всех провинциях Сирии внезапно отключилось электричество, сообщает SANA со ссылкой на источник в министерстве электроэнергетики страны. Причины произошедшего неизвестны.

Associated Press добавляет, что перебои на всей территории Сирии достаточно редки, но в отдельных провинциях случаются периодически. Причиной предыдущих блэкаутов власти называли атаки боевиков на электросети.

Reuters отмечает, что произошел также сбой с интернет-соединениями в некоторых частях Сирии.

В Минэнерго страны сообщили, что специалисты ведомства проверяют, стало ли отключение причиной какой-либо неисправности, или это диверсия террористов.

Читайте подробнее: Сирийское Минэнерго выясняет причины блэкаута в стране

А также: Блэкаут в Сирии: террористы атаковали электростанцию в провинции Хама

ООН требует наказать

ООН призывает Киев арестовать организаторов блокады Крыма. Это следует из доклада организации о положении в области прав и свобод на Украине.

«Права жителей Крыма также продолжают подвергаться неблагоприятному влиянию некоторых решений правительства Украины… Действия проукраинских активистов на материке, такие как нападение на систему электроснабжения, затронули уязвимые слои населения в Крыму», — говорится в документе.

Правительству Украины рекомендовано «расследовать заявления о нарушениях прав человека во время «гражданской блокады» и «арестовать тех, кто их совершил».

Читайте подробнее: ООН: Власти Украины должны расследовать блокаду Крыма

Поддержка Путина

Подавляющее большинство жителей России готовы поддержать кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2018 году президентских выборах.

За Путина проголосовали бы 74% избирателей, свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе проведения опроса граждан России просили оценить работу президента по выполнению предвыборных обещаний.

«По оценкам россиян, с течением времени все больше обещаний, данных Владимиром Путиным в ходе предвыборной кампании — 2012, воплощаются в жизнь», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Читайте подробнее: Поддержка Путина достигла максимума за 4 года

Больше не волшебник

Президент России Владимир Путин подписал указ «О членах Центральной избирательной комиссии», обнародовав свою пятерку новых членов ЦИК.

Среди назначенных президентом были Александр Кинев, Василий Лихачев, Евгений Шевченко, Борис Эбзеев, Элла Памфилова, но главная новость состояла в том, кого в этом списке не было.

Нынешний глава Центризбиркома Владимир Чуров, выдвинутый 5 лет назад в ЦИК по президентской квоте, оказался за бортом. Не было его и в пятерках, внесенных до этого Советом Федерации и Госдумой.

Кстати, после выборов 2011 года тогдашний президент Дмитрий Медведев назвал Чурова волшебником: «Вы же волшебник почти, вас так некоторые лидеры партий называют». «Я только учусь», — ответил тогда глава ЦИК.

Еще Чуров известен своими экстравагантными выходками: так, в свое время он принес в ЦИК рынду и бил в нее перед началом каждого заседания.

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Ушла королева эпизода

В Москве 3 марта скончалась заслуженная артистка России Наталья Крачковская.

24 ноября актрисе исполнилось 77 лет. 28 февраля она поступила в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт миокарда. Сегодня, 3 марта, Наталья Крачковская скончалась в реанимационном отделении.

Читайте подробнее: «Знойная женщина, мечта поэта»

Макаревич и анонимные угрозы

Лидер группы «Машина времени» разместил на своей странице в соцсети информацию о том, что концерт в Петербурге 7 апреля не состоится по инициативе концертной площадки. Свое сообщение Макаревич сопроводил письмами от администрации ДК, высказав возмущение таким решением.

В уведомлении о расторжении договора аренды с ДК имени Ленсовета гендиректор ДК Ирина Алюшина объявила о невозможности проведения концерта в связи с поступлением анонимных угроз в адрес концертной площадки от неких «патриотов Петербурга».

Читайте подробнее: ДК в Петербурге сообщил в полицию об угрозах в связи с концертом Макаревича

…А Савченко голодает

Украинская диверсантка и депутат Верховной рады Надежда Саквченко, как и обещала, объявила сухую голодовку из-за того, что Донецкий городской суд не дал ей выступить с последним словом и перенес заседание на 9 марта. Об этом сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов в своем Twitter.

«Суд внезапно заявил об отложении заседания на 9 марта, не дав Савченко заявить последнее слово. Она заявила о начале сухой голодовки», — написал он.

Читайте подробнее: Украинская диверсантка Савченко объявила сухую «голодовку»